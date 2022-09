Nyt puhuu prinssi Nikolai, jolta isoäiti vei kuninkaallisen tittelin täysin yllättäen – ryöpsäytti tunteensa julki

Prinssi Joachimin lapset ovat pöyristyneet kuningattaren päätöksestä. Prinssi Nikolai kommentoi nyt titteleiden riistämistä ensimmäistä kertaa.

Tanskan hovissa on kuohunut, kun kuningatar Margareeta II:n ilmoitti poistavansa neljän lapsenlapsensa kuninkaalliset tittelit.

Margareetan nuoremman pojan, prinssi Joachimin lapset menettävät asemansa prinsseinä ja prinsessoina, minkä lisäksi he menettävät myös ”hänen korkeutensa” -arvonimen.

Ensi vuoden alusta alkaen kuningattaren lapsenlapset Nikolai, 23, Felix, 20, Henrik, 13, ja Athena, 10, tunnetaan hänen ylhäisyytenään Monpezatin kreiveinä tai kreivittärinä. He säilyttävät kuitenkin paikkansa kruununperimysjärjestyksessä.

Nyt prinssi Nikolai on rikkonut hiljaisuuden. Hän kertoo Ekstra Bladetin haastattelussa olevansa pettynyt, vihainen ja järkyttynyt.

– Minä ja koko perheeni olemme tietysti hyvin surullisia. Kuten isäni on jo kertonut, olemme järkyttyneitä päätöksestä ja siitä, kuinka nopeasti asiat ovat menneet, prinssi Nikolai tilittää ja jatkaa:

– Olen hyvin hämmentynyt, miksi näin tapahtui.

Lehden toimittaja kysyy, miten päätös vaikuttaa Nikolain ja hänen isoäitinsä väleihin.

– No, vastaan tähän samalla tavalla kuin isäni. Eli en koe tarvetta kommentoida sitä.

– Selvä, joten se on sanomattakin selvää, eikö niin? toimittaja jatkaa.

– Joo. Luulisin niin, prinssi muotoilee.

Prinssi Nikolain mukaan hän sai vasta hetki sitten kuulla titteleiden riistämisestä.

– En ole laskenut päiviä, mutta sain kuulla suunnilleen hieman yli viikko sitten.

Toimittaja kysyy, miten hän kokee tilanteen nyt, kun hän on saanut sulatella asiaa.

– No, me olemme järkyttyneitä. Mutta on selvää, että se iskee kovemmin nyt, kun kaikki on julkista, hän toteaa.

Tanskan prinsessa Marie ja prinssi Joachim kuvattiin lastensa Athenan, Felixin, Henrikin ja Nikolain kanssa Kööpenhaminassa syyskuussa. Felix ja Nikolai ovat syntyneet Joachimin ensimmäisestä avioliitosta kreivitär Alexandran kanssa.

Prinssi Nikolain isä prinssi Joachim kertoi aiemmin Ekstra Bladetille lastensa olevan loukkaantuneita isoäitinsä päätöksestä.

– Me kaikki olemme hyvin surullisia. Ei ole koskaan kivaa nähdä lasten olevan pahoillaan. Heidät on laitettu tilanteeseen, jota he eivät ymmärrä, Joachim sanoi lehdelle.

Prinssi kiisti tiedot, joiden mukaan hän olisi tiennyt asiasta jo toukokuussa. Todellisuudessa prinssille esiteltiin toukokuussa suunnitelma, jonka mukaan tittelit poistettaisiin lasten täyttäessä 25 vuotta.

– Sain viisi päivää aikaa ilmoittaa heille. Athena täyttää 11 tammikuussa, prinssi kertoi.

TANSKAN kuningashuone perusteli tittelien poistamista sillä, että se tekee perijöiden elämästä vapaampaa.

– Hänen majesteettinsa kuningatar haluaa luoda puitteet sille, että neljä lapsenlasta voivat muokata omaa elämäänsä paljon laajemmin ilman, että niitä rajoittavat erityiset näkökohdat ja velvollisuudet, joita kuuluminen Tanskan kuningashuoneeseen instituutiona edellyttää, palatsi kertoi tiedotteessaan.

Kuningatar Margareeta sanoi lausunnossaan harkinneensa asiaa melko pitkän aikaa. Hän uskoo, että tittelien poistaminen on lasten parhaaksi.

Joachimin ja Alexandran pojat Felix ja Nikolai ovat luoneet menestyksekästä uraa malleina jo teini-iästä saakka. Mallinuran ohella Nikolai ja Felix opiskelevat kauppatieteitä. Sitä ennen Felix ehti aloittaa opinnot Tanskan kuninkaallisessa sotakorkeakoulussa, mutta totesi vain kahden kuukauden jälkeen, ettei armeijaura olisi häntä varten.

Prinssi Nikolai, prinsessa Marie, prinssi Joachim ja prinssi Felix.

Kuningatar Margareeta II on hallinnut Tanskaa tasan 50 vuotta. Hänellä ja hänen vuonna 2018 kuolleella puolisollaan Henrikillä on kaksi poikaa, Joachim ja Frederik.

Päätös poistaa kuninkaalliset tittelit koskee kuitenkin vain nuoremman prinssi Joachimin lapsia.

Heistä kaksi vanhempaa, Nikolai ja Felix, on Joachimin ensimmäisestä avioliitosta Fredriksborgin kreivittären Alexandran kanssa. Joachim meni uudelleen naimisiin prinsessa Marien kanssa vuonna 2008. He saivat myöhemmin Henrikin ja Athenan.

Kruununprinssi Frederikin ja hänen vaimonsa kruununprinsessa Maryn neljä lasta, Christian, 16, Isabella, 15, ja 11-vuotiaat kaksoset Vincent ja Josephine, saavat toistaiseksi pitää kuninkaalliset prinssin ja prinsessan arvonimensä.