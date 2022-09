Kruununprinsessa Victoria säväytti elegantissa mustavalkoisessa puvussa – sama asu nähtiin tyylitaiturin yllä jo 11 vuotta sitten

Kuninkaallinen perhe osallistui tiistaina Ruotsin valtiopäivien avajaisiin.

Ruotsin valtiopäivät avattiin tiistaina Tukholmassa. Kuninkaallinen perhe osallistui tilaisuuteen tuttuun tapaan kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian johdolla.

Svensk Damtdningin mukaan valtiopäivien pukukoodi on mustavalkoinen ja kuninkaallisen perheen naisten kerrotaan kiinnittävän pukukoodiin aina erityistä huomiota. Pukukoodin mukaan asut eivät saa olla liian juhlavia tai näyttäviä, vaan hillityn tyylikkäitä.

Kuningatar Silvia valitsi ylleen mustan jakkupuvun ja valkoisen hatun. Tummanpuhuvan puvun miehustaa korist helmirintakoru.

Prinsessa Sofia puolestaan valitsi Silvian tavoin ylleen mustan tyköistuvan jakkupuvun. Asun katseenvangitsija oli näyttävä panta.

Kruununprinsessa Victoria puolestaan käänsi katseita mustavalkoisessa asussa, joka Svensk Damtidningin mukaan on nähty hänen yllään jo useita kertoja.

Victorian mustavalkoinen jakku on yksi kruununprinsessan suosikeista ja hän on käyttänyt sitä ahkerasti vuodesta 2011 lähtien. Rusetilla koristeltu jakku on yhdysvaltalaisen Milly-vaatemerkin mallistosta. Hintaa jakulla on noin 160 euroa.

Kruununprinsessa Victoria suosii asujen kierrätystä ja edustustilaisuuksissa hän onkin usein valinnut ylleen vaatekaappinsa kestosuosikkeja.

Kruununprinsessan stylisti on kertonut ruotsalaislehdille, ettei vaatteen hinnalla ole väliä kun Victoria valitsee asujaan. Erityisen paljon Victoria käyttää ruotsalaissuunnittelijoiden luomuksi, mutta myös suomalaiset Andiata ja Ril’s kuuluvat prinsessan suosikkeihin.

– Kruununprinsessan pyrkimyksenä on käyttää ruotsalaismerkkejä ja esitellä maamme suunnittelijoita, Victorian stylisti Tina Törnqvist on kertonut.