Kirjaväite: Prinssi George, 9, täräytti koulussa lauseen, joka ei unohdu

Kuninkaalliskirjailija väittää myös, että Walesin prinsessa Carherine ihailisi erään kuninkaallisen parin kasvatustapaa.

Walesin prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen on väitetty kertoneen pari vuotta sitten esikoiselleen Prinssi Georgelle, 9, että hänestä tulee joku päivä kuningas. Nyt kuninkaalliskirjailija Katie Nicholl väittää uudessa The New Royals -kirjassaan, että avioparin kyseisellä teolla olisi ollut mykistävät seuraamukset.

Daily Mail -julkaisun mukaan kirjailija väittää, että George ja hänen sisaruksensa prinsessa Charlotte, 7, ja prinssi Louis, 4, olisi kasvatettu tiedostamaan tarkalleen monarkiaa ja tulevia velvollisuuksiaan.

– He kasvattavat lapsensa, erityisesti prinssi Georgen, tiedostamaan, keitä he ovat ja mitkä ovat heidän perimänsä roolit. He eivät kuitenkaan halua vielä kuormittaa heitä velvollisuudentunteella, Nicholl kirjoittaa.

George ja Charlotte isoäitinsä Elisabet II:n hautajaisissa yhdessä äitinsä Walesin prinsessa Catherinen ja kuningatar Camillan kanssa.

Nichollin mukaan George olisi jo nyt liiankin tietoinen asemastaan, eikä pelkää hyödyntää sitä esimerkiksi koulussa.

– George ymmärtää, että hänestä tulee jonakin päivänä kuningas. Pikkupoikana hän sanaili koulussa ystäviensä kanssa ja päihitti ikätoverinsa lauseella ”isäni tulee olemaan kuningas, joten teidän kannattaa varoa”, Nicholl väittää.

The Sun -julkaisun mukaan George olisi opiskellut tuolloin Lontoossa sijaitsevassa Thomas's Battersean eliittikoulussa, jonka vuosimaksu on 19 000 puntaa, eli noin 21 000 euroa.

Nyt kun perhe asuu Windsorissa, Georgen ja sisarusten kerrotaan käyvän nykyään Lambrookin koulua.

Väitöksistä huolimatta William tai Catherine eivät ole toistaiseksi paljastaneet, milloin he ovat kertoneet esikoiselleen hänen asemastaan. Nicholl väittää kirjassaan myös, että prinsessa Catherine ihailisi prinssi Edwardin ja Wessexin kreivittären Sophien tapaa kasvattaa heidän lapsensa lady Louisea, 18, ja varakreivi Jamesiä, 14.

Nichollin mukaan Catherine ihailee nimenomaan sitä, miten pariskunta on onnistunut mahdollistamaan lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden kuninkaallisista sukujuurista huolimatta.

Prinssi George on tällä hetkellä Britannian kruununperimysjärjestyksessä toinen heti isänsä jälkeen. Tällä hetkellä kruununperimysjärjestys ulottuu kuninkaallisessa perheessä 23 henkilöön.

Lue lisää: Tällainen on brittihovin kruunun­perimys­järjestys nyt

Lue lisää: Ojensiko prinsessa Charlotte veljeään prinssi Georgea? Sisaruksista leviää suloinen video somessa