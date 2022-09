Uutuuskirjassa The New Royals paljastetaan uusia väitteitä herttuatar Meghanin epäasiallisesta käytöksestä brittihovissa.

Erityisesti prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kiistoista brittihovin kanssa kertova, toimittaja ja kuninkaallisen kirjeenvaihtaja Katie Nichollin kirjoittama uutuusteos The New Royals on jo toinen paljastuskirja hovin kiemuroista.

Syyskuussa julkaistiin myös kuninkaallisasiantuntija ja The Times -lehden kuninkaallisen kirjeenvaihtaja Valentine Low’n uutuuskirja Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown, jossa hovin entiset työntekijät ja sisäpiiriläiset kertovat kokemuksistaan erityisesti prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin alaisina.

Nichollin The New Royals -kirjassa keskitytään erityisesti herttuattaren ja prinssin häihin vuonna 2018.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin häiden alla tapahtuneista ongelmatilanteista kulissien takaa on esitetty yksityiskohtia hovin sisäpiirilähteiden ja entisten työntekijöiden toimesta.

Brittilehti The Sunin mukaan maanantaina 19. syyskuuta haudattu kuningatar Elisabet joutui ojentamaan vaikeasti käyttäytynyttä herttuatarta tämän häiden lähestyessä.

Herttuatar Meghan oli maistelemassa häidensä menua, ja hänen kerrotaan hermostuneen eräästä vegaanisesta annoksesta. Herttuattaren mukaan annoksessa maistui kananmuna. Vegaanisessa ruoassa ei käytetä minkäänlaisia eläinperäisiä tuotteita.

Meghanin suivaantuminen johti kiivaaseen väittelyyn pitopalvelun tarjoilijan kanssa. Nicholl kirjoittaa kirjassaan erään sisäpiiriläisen lausunnon tilanteesta.

– Hän suuttui ja sanoi, että ruokalaji oli tarkoitettu vegaaniseksi ja makrobioottiseksi, lähde kertoi Nichollille.

Terveyskirjaston mukaan makrobioottinen ruokavalio tarkoittaa hyvin kasvispainotteista ruokavaliota, joka sisältää runsaasti viljatuotteita ja vähän rasvaa. Siihen voi kuulua myös pieniä määriä esimerkiksi kalaa. Terveyskirjastossa todetaan, että makrobioottisen ruokavalion ei nähdä olevan ravitsemuksellisesti riittävä, eikä sen koostamista ole käsitelty suomalaisissa ravitsemussuosituksissa.

Paljastuskirjojen mukaan herttuatar Meghan käyttäytyi hovissa epäasiallisesti.

Yllättäen kuningatar Elisabet oli kävellyt sisään maisteluhuoneeseen riidan keskelle.

– Kuningatar sanoi, ”Meghan, tässä perheessä emme puhu ihmisille tuolla tavalla", sisäpiirilähde jatkoi.

Nichollin kirjassa kerrotaan myös lukuisista muista räjähdysherkistä hetkistä, joita brittikuninkaallisten kulisseissa väitteiden mukaan käytiin prinssin ja herttuattaren häiden alla.

Kuningatar joutui väitetysti ojentamaan myös pojanpoikaansa prinssi Harrya. Prinssi oli Nichollin lähteiden mukaan puolustanut tulevaa vaimoaan kovin sanakääntein.

– Mitä Meghan haluaa, sen Meghan saa! prinssi Harryn väitetään huutaneen kuningatar Elisabetin pukijalle Angela Kellylle, kun herttuatar ja Kelly olivat ajautuneet riitatilanteeseen.

Lue lisää: Kirja: Hovin sisäpiirilähteet ja työntekijät avautuvat Harryn ja Meghanin tyrmistyttävästä käytöksestä

Kuninkaallisasiantuntija Valentine Low’n Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown -kirjassa kerrotaan myös häiden alla tapahtuneesta riitatilanteesta.

Kirjan mukaan Meghan ja Harry ottivat kuningatar Elisabetin pukijan Angela Kellyn hampaisiinsa. Ennen häitä Meghanille oli kerrottu, että kuningatar lainaisi hänelle tiaran suuren päivän kunniaksi, kuten Elisabet teki Walesin prinsessa Catherinelle.

Herttuatar Meghanin kerrotaan suivaantuneen vegaanisesta hääannoksesta. Kuningatar Elisabetin piti sisäpiirilähteiden mukaan puuttua tilanteeseen.

Meghan oli sopinut menevänsä Buckinghamin palatsiin sovittamaan erilaisia tiaroja Harryn ja Kellyn kanssa.

Meghan halusi vielä tehdä koekampauksen tiaralla kampaajansa Serge Normantin kanssa ennen häitä. Valitettavasti sinä päivänä, kun kampaaja oli kaupungissa, Angela Kelly ei ollut tavoitettavissa, eikä näin ollen myöskään tiara.

Daily Mailin haastatteleman lähteen mukaan Harry ja Meghan eivät olleet tyytyväisiä, vaan vaativat muita toimimaan heidän haluamallaan tavalla.

– Meghan vaati saada tiaran koekampaukseen. Hän ei kuitenkaan ollut sopinut tapaamista Angelan kanssa, vaan ilmoitti vain, että he haluavat tiaran paikalle sillä sekunnilla, lähde kertoi Daily Mailille.

– Angela vastasi parille: ”Olen hyvin pahoillani, mutta tämä ei toimi niin. Hovin arvokkaisiin koruihin ja jalokiviin liittyy tiukka protokolla ja niitä säilytetään lukkojen takana. Et voi vain ilmoittaa, että tarvitsisit tiaran nyt, koska kampaajasi sattuu olemaan kaupungissa”.

Lähteen mukaan Harry alkoi soitella puheluita ja painosti Kellyä rikkomaan sääntöjä varsin suorasanaisesti. Tilanne kantautui kuningattaren korviin, joka lähteen mukaan ”ojensi poikaansa” yksityisessä tapaamisessa.

On epäselvää, onko tilanne ollut sama, mistä myös Nicholl kertoo kirjassaan.