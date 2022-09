Kirja: Hovin työntekijöiltä kipakoita väitteitä kulissien takaisista tapahtumista – näin tylysti Harry ja Meghan ottivat hatkat hovista

Hovin entiset työntekijät ja sisäpiirilähteet pääsevät ääneen uutuuskirjassa.

Uutuuskirja Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown ei maalaa kovinkaan mairittelevaa kuvaa Sussexin herttuaparista prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista.

Kuninkaallisasiantuntija Valentine Low’n kirjassa ääneen pääsevät hovin työntekijät ja sisäpiirilähteet, jotka pääsivät seuraamaan läheltä herttuaparin elämää hovissa. Työntekijät väittävät kirjassa Meghanin jopa suoranaisesti kiusanneen heitä.

Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown -paljastuskirjassa Harryn ja Meghanin entiset työntekijät kutsuvat itseään nimellä ”Sussex Survivors Club”, eli ”Sussexeista selvinneiden kerho”.

The Times kertoo, että Low’n kirjassa paneudutaan myös siihen, mitä suljettujen ovien takana tapahtui, kun Harry ja Meghan päättivät lähteä hovista.

Harryn ja Meghanin sanotaan polttaneen kaikki sillat hoviin lähtönsä jälkeen.

Kirjassa kuvaillaan hovin työntekijöiden tehneen kaikkensa pitääkseen Harryn ja Meghanin tyytyväisinä. Kaikista ponnisteluista huolimatta parin kuvaillaan valittaneen pienimmistäkin asioista ja kohdelleen työntekijöitään tylysti.

Työntekijät uskovat nyt, että Meghanilla ei ollut aikomustakaan jäädä hoviin. Low’n kirjassa kuvaillaan, että monet herttuaparille työskennelleet ihmiset kokevat, että herttuatar ”huijasi heitä”.

– Oli virhe luulla, että Meghan halusi olla onnellinen. Hän halusi tulla torjutuksi hovissa, koska se oli osa hänen luomaa tarinaansa heti ensimmäisestä päivästä lähtien, hovin työntekijä tykittää kirjassa.

Uutuuskirjassa hovin työntekijät väittävät Harryn ja Meghanin käyttäytyneen kuin ”teinit”. Harryn kerrotaan lähetelleen ilkeitä sähköposteja työntekijöilleen ja Meghanin väitetään sättineen henkilökuntaa niin paljon, että osa murtui kyyneliin.

Kirjassa väitetään, että yksi suurimmista syistä herttuaparin hovista lähtöön oli raha.

– Yksi Meghanin huolenaiheista oli se, voisiko hän tienata rahaa, työntekijä väittää.

– Hän halusi tienata rahaa ja ainoa keino siihen oli jättää hovi ja palata Yhdysvaltoihin.

Teoksessa nostetaan esille kohuhaastattelu, jonka pari antoi Oprah Winfreylle maaliskuussa 2021. Haastattelussa Meghan kertoi, kuinka vaikeaa hänellä oli hovissa ja kuinka hän synkimpinä hetkinä harkitsi itsemurhaa. Meghanin mukaan hän yritti hakea apua, mutta kukaan ei kuunnellut.

Low'n kirjassa kuvaillaan, että parin entisillä työntekijöillä on asiasta aivan erilainen näkemys. Tilanne Sussexin herttuaparin ja heidän työntekijöidensä välillä oli niin vaikea, että loppuvaiheessa henkilökunta epäili Meghanin sanoja. He uskoivat Meghanin suunnittelevan hovista lähtöä ja hänen avunpyyntöjensä olevan osa tätä suunnitelmaa.

– He uskoivat, että kyse on siitä, että Meghan halusi pystyä sanomaan, "katsokaa, kuinka he eivät tukeneet minua".

Toukokuussa 2018 Sussexin herttuaparin häissä kaikki oli vielä hyvin, vaikka suljettujen ovien takana parin tyly käytös olikin jo herättänyt huomiota hovin työntekijöiden keskuudessa.

Työntekijöiden mukaan Harry ja Meghan pitivät ”Megxitin” eli hovista lähtönsä visusti salassa jopa kaikista läheisimmiltä työtovereiltaan.

Loppuvuodesta 2019 pari ilmoitti suuntaavansa lomalle, joka olikin työntekijöiden mukaan osa parin salaista "pakomatkaa”.

– Kun Harry ja Meghan lähtivät Kanadaan kuudeksi viikoksi marraskuussa 2019, niin edes perheen lastenhoitaja Lorren ei tiennyt minne he ovat menossa, kirjassa kerrotaan.

Uutuuskirjassa työntekijät epäilevät, että Meghanilla ja Harrylla oli salainen ”pakosuunnitelma” aivan alusta asti.

Kanadassa Meghanin sanotaan uskoutuneen eräälle työntekijälleen ja tunnustaneen, ettei heillä ollut mitään aikomusta palata Britanniaan. Megxit oli alkanut.

Valentine Low’n kirjassa kerrotaan, että totuus lomamatkasta valkeni Sussexin herttuaparin työntekijöille karulla tavalla. He saivat tietää parin suunnitelmista vasta tammikuussa 2020, kun heidät kutsuttiin Buckinghamin palatsiin kokoukseen. Työntekijöille kerrottiin, etteivät Harry ja Meghan palaa enää hoviin.

Kirjassa kerrotaan tunnelman olleen synkkä. Jotkut itkivät ja osa ei voinut uskoa tilannetta todeksi.

– Tiimi oli hyvin uskollinen, työntekijä kertoo kirjassa.