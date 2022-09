Kirja: Hovin sisäpiirilähteet ja työntekijät avautuvat Harryn ja Meghanin tyrmistyttävästä käytöksestä

Hovissa työskennelleet syyttävät uutuuskirjassa herttuatar Meghania suoranaisesta kiusaamisesta. Kirjaväitteen mukaan hän sai työntekijänsä jopa itkemään.

Kuninkaallisasiantuntija Valentine Low’n uutuuskirja Courtiers: The Hidden Power Behind The Crown on noussut otsikoihin Britanniassa. Kirja sisältää sisäpiiriläisten ja entisten työntekijöijen väitteitä siitä, mitä hovissa tapahtuu suljettujen ovien takana.

The Times -lehden kuninkaallisena kirjeenvaihtajanakin tunnettu Low palaa kirjassa vuoteen 2019, jolloin prinssi Harry ja herttuatar Meghan olivat Afrikan-kiertueella. The Times on julkaissut kirjasta otteen, jossa Low kertoo sisäpiirin näkökulmasta siitä hetkestä, jolloin Sussexin herttuapari päätti ottaa selvän pesäeron muuhun kuninkaalliseen perheeseen.

Low väittää, että Afrikan-kiertue oli parille käännekohta, ja siellä he päättivät "ryhtyä sotaan" brittimediaa vastaan.

Sisäpiiriläinen kertoo kirjassa, että Harry on aina suhtautunut mediaan hyvin nuivasti. Sisäpiiristä väitetään, että prinssin vihamielinen asenne aiheutti kitkaa Harryn ja hänen henkilökuntansa välille.

– Hän viestitteli ja soitteli jatkuvasti. Ihan koko ajan. Hän oli jatkuvassa sodassa mediaa vastaan ja oletti tiiminsä olevan hänen rinnallaan. Hän selasi Twitteriä jatkuvasti ja niinpä henkilökunnankin piti selata Twitteriä, nimettömänä pysyttelevä sisäpiiriläinen kertoo kirjassa.

Low'n mukaan Harry ei myöskään luottanut Buckinghamin palatsin työntekijöihin tai isänsä kuningas Charlesin henkilökuntaan. Hovin sisäpiiriläinen kertoo kirjassa, että tulenarka tilanne aiheutti Harryn työntekijöille paljon stressiä.

– Se oli jatkuva uskollisuustesti. "Aiotteko suojella minua, vai oletteko tekin niitä, jotka eivät taistele kanssani?". Se oli uuvuttavaa, sisäpiiristä kerrotaan.

Sisäpiiristä väitetään, että Harry oli erityisen huolissaan omasta tulevaisuudestaan kuninkaallisessa perheessä. Hänen kuvaillaan pelänneen, että isoveli prinssi Williamin esikoinen, prinssi George, syrjäyttää hänet täytettyään 18 vuotta.

– Hänellä oli mielestään parasta ennen -päivämäärä. Se oli hänelle pakkomielle. Hän sanoi, että hänen on käytettävä jäljellä oleva aika hyödyksi, ennen kuin George täyttää 18 vuotta.

Low’n kirjassa väitetään, että Harryn henkilökunta yritti vakuutella Harrylle, ettei hänestä tulisi hyödytön. Sisäpiiristä väitetään, että tilanne paheni merkittävästi, kun Harry tapasi Meghanin. Silloin Harryn käytös muuttui.

Low kuvailee Courtiers: The Hidden Power Behind The Crow’n -kirjassa Harryn pelänneen menettävänsä Meghanin, joten hän päätti tehdä kaikkensa suojellakseen puolisoaan brittimedialta ja hovin kiemuroilta.

Sisäpiiriläiset väittävät, ettei Meghan koskaan täysin sopeutunut uuteen elämäänsä hovissa, vaan hän oli jatkuvasti tukkanuottasilla hovin työntekijöiden kanssa.

Kirjaa varten haastatellut sisäpiirilähteet kertovat Meghanin olleen hyvin suorapuheinen ja vaativa jo ennen hänen ja Harryn kihlausta.

– Me molemmat varmasti tiedämme, että olen kohta sinun pomosi, Meghanin väitetään sanoneen eräälle hovin työntekijälle kuusi kuukautta ennen kihlausta.

Harry ja Meghan kihlautuivat marraskuussa 2017. Low’n mukaan Harryn ja Meghanin välit hovin henkilökuntaan olivat tuolloin jo rakoilleet merkittävästi.

Kirjassa työntekijät kertovat Meghanin ilmaisseen tyrmistyksensä ääneen siitä, ”miksi hänelle ei makseta kiertueilla käymisestä”.

Kirjassa kuvaillaan muun muassa häitä edeltänyttä kärhämää, jossa Meghan ja Harry ottivat kuningatar Elisabetin pukijan Angela Kellyn hampaisiinsa.

Ennen häitä Meghanille oli kerrottu, että kuningatar lainaisi hänelle tiaran suuren päivän kunniaksi, kuten Elisabet teki Walesin prinsessa Catherinelle.

Meghan oli sopinut menevänsä Buckinghamin palatsiin sovittamaan erilaisia tiaroja Harryn ja Kellyn kanssa.

Meghan halusi vielä tehdä koekampauksen tiaran kanssa kampaajansa Serge Normantin kanssa ennen häitä. Valitettavasti sinä päivänä, kun kampaaja oli kaupungissa, ei Angela Kelly ollut tavoitettavissa, eikä myöskään tiara.

Daily Mailin haastatteleman lähteen mukaan Harry ja Meghan eivät olleet tyytyväisiä, vaan vaativat muita hyppimään heidän pillinsä mukaan.

– Meghan vaati saada tiaran koekampaukseen. Hän ei kuitenkaan ollut sopinut tapaamista Angelan kanssa, vaan ilmoitti vain, että he haluavat tiaran paikalle sillä sekunnilla. Angela vastasi parille: ”Olen hyvin pahoillani, mutta tämä ei toimi niin. Hovin arvokkaisiin koruihin ja jalokiviin liittyy tiukka protokolla ja niitä säilytetään lukkojen takana. Et voi vain ilmoittaa, että tarvitsisit tiaran nyt, koska kampaajasi sattuu olemaan kaupungissa.

Angela Kelly työskenteli kuningattaren palveluksessa pitkään.

Lähteen mukaan Harry alkoi soitella puheluita ja painosti Kellyä rikkomaan sääntöjä varsin suorasanaisesti. Tilanne kantautui kuningattaren korviin, joka lähteen mukaan ”ojensi poikaansa” yksityisessä tapaamisessa.

Kuningatar lainasi tiaran Meghanille. Se oli alkujaan kuningatar Maryn timanttitiara vuodelta 1893.

Harryn ja Meghanin ja heidän työntekijöidensä välit kärjistyivät lopulta niin pahaksi, että prinssi Williamin avustaja Miguel Head joutui puuttumaan peliin.

Monet hovin entiset työntekijät syyttävät kirjassa Meghania suoranaisesta kiusaamisesta.

Herttuattaren kerrotaan muun muassa saaneen entisen avustajansa Melissa Touabtin purskahtamaan itkuun. Hän ehti työskennellä Meghanille vain puoli vuotta ennen irtisanoutumistaan.

– Melissa oli kovien paineiden alla, ja lopulta se oli liikaa. Hänen piti sietää paljon. Meghan asetti hänelle jatkuvasti vaatimuksia, jotka johtivat siihen, että Melissa purskahti itkuun, sisäpiiristä kerrottiin Daily Mailille.

Samantha Cohen niin ikään työskenteli Meghanin yksityissihteerinä, ja hänkin päätti jättää pestinsä hovissa. Kirjan mukaan hän oli helpottunut päästyään pois herttuattaren alaisuudesta.

– Hän teki varsin selväksi, että se oli kuin olisi työskennellyt kahdelle teinille. Harry ja Meghan olivat sietämättömiä ja venyttivät Samanthan äärirajoille. Hän oli kurjassa jamassa.

Irtisanoutuminen näyttäytyi tuolloin ulospäin erikoiselta, sillä Cohen oli työskennellyt kuningasperheelle peräti 17 vuoden ajan.

Samantha Cohen päätti jättää työnsä hovissa.

Ilmassa oli ollut pitkään merkkejä siitä, että Sussexin herttuapari suunnitteli lähtöä hovista.

Hovia kuohutti ITV:n dokumentti Harry and Meghan: An African Journey, jossa herttuapari kuvaili, miten vaikeaa Meghanilla on ollut sopeutua hoviin. Harry myös kohautti tunnustamalla, että hänen ja prinssi Williamin välit ovat viilentyneet.

Prinssi William ja prinsessa Catherine olivat tuolloin kiertueella Pakistanissa, kun he näkivät dokumentin trailerin. Heidän koko tiiminsä oli tyrmistynyt.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan osallistuivat kuningatar Elisabetin hautajaisiin Lontoossa 19. syyskuuta.

Kirjan mukaan William oli hämmentynyt, että tilanne oli hänen veljensä mielestä niin huono. Dokumentin julkaisun jälkeisenä päivänä William laittoi Harrylle viestin ja ehdotti tapaamista.

Harry ja Meghan eivät tienneet, mitä tehdä. Aluksi Harry kannatti ideaa, kunnes hän tuli toisiin aatoksiin. Hän kysyi Williamilta, kenelle tämä aikoisi kertoa tapaamisesta. William selitti, että hänen täytyisi muokata aikataulujaan, joten hänen yksityissihteerinsä kuulisi asiasta. Siihen Harry vastasi, että ”älä sitten tule”.

Harry oli niin huolissaan siitä, että Williamin tiimi vuotaisi tapaamisen lehdistölle, että hän mieluummin kielsi häntä tulemasta kuin olisi tavannut veljensä.

Vain viisi kuukautta myöhemmin Harry ja Meghan ottivat lähtöpassit ja muuttivat Atlantin toiselle puolen Kanadaan.