Kuningas Charles poseeraa salaperäisen ”punaisen laatikon” kanssa – potrettiin tallentunut yksityiskohta sai somekansan huokailemaan ihastuksesta

Kuningas Charles on kuvattu työn touhussa uudessa potretissaan.

Hovi on julkaissut uuden virallisen potretin kuningas Charlesista. Kuva on otettu Buckinghamin palatsissa, Eighteenth Century Roomissa. Vieressään Charlesilla on kuuluisa ja salaperäinen ”punainen laatikko”.

Kuva on otettu 11. syyskuuta, eli vain pari päivää kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen.

Punainen laatikko sisältää virallisia asiakirjoja, sekä tietoa hallitsijan tulevista tapaamisista. Kuningatar Elisabet sai punaisen laatikon 364 päivänä vuodessa. Ainoa vapaapäivä oli joulupäivä.

Äitinsä tavoin Charlesin tehtävä uutena hallitsijana on nyt lukea paperit ja hyväksyä ja allekirjoittaa ne tarpeen mukaan. Lukittu punainen laatikko toimitetaan kuninkaalle joka ikinen päivä, oli hän missä päin maailmaa tahansa.

Punainen laatikko kulkee hallitsijan mukana ympäri maailmaa.

Kuningatar Elisabet sai omat punaiset laatikkonsa kruunajaislahjaksi vuonna 1953, ja hovi paljasti pari vuotta sitten, että alkuperäiset laatikot olivat Elisabetilla yhä käytössä, mutta niitä on korjailtu tarpeen mukaan vuosien varrella.

Kuningatar Elisabet kuvattuna kuuluisan punaisen laatikon kanssa vuonna 2015. Kuningattaren laatikon kannessa oli hänen monogramminsa.

Charles ei kuitenkaan käytä samoja punaisia laatikoita kuin kuningatar Elisabet, vaan häntä varten on tilattu uudet laatikot.

Daily Mailin tietojen mukaan punaiset laatikot ovat brittiläisen Barrow, Hepburn & Galen käsialaa ja niitä on valmistettu 10-12 kappaletta. Uusia punaisia laatikoita koristaa kuningas Charlesin monogrammi. Jokaisessa laatikossa on numerolukko.

Ikonisen punaisen laatikon ohella monien huomio on kiinnittynyt Charlesin takana pilkistävään mustavalkoiseen kuvaan. Kuvassa poseeraavat hänen vanhempansa kuningatar Elisabet ja prinssi Philip. Kyseessä on sama kuva, jonka he antoivat vuonna 1951 joululahjaksi Elisabetin isälle, kuningas Yrjö VI:lle. Kuningas menehtyi helmikuussa 1952.

Charlesilla on vanhempiensa kuva työhuoneessaan.

Kuninkaallisen perheen virallisella Instagram-sivulla monet kuvailevat herkistyneensä kyyneliin nähdessään, että Charles pitää vanhempiensa kuvaa työhuoneessa.

– Mahtava kuva kuninkaasta, ja taustalla oleva mustavalkoinen potretti sai minut kyyneliin.

– Kuningatar olisi niin ylpeä pojastaan!

– Miten ihana kuva kuninkaalla on vanhemmistaan, Instagramissa ihastellaan.