Rikollisjärjestön kerrotaan uhkailleen myös maan pääministeriä Mark Ruttea.

Prinsessa Amalia on Hollannin tuleva kuningatar.

Hollantilaismediat kertovat, että Hollannin kruununprinsessa Amaliaan, koko nimeltään koko nimeltään Catharina-Amalia Beatrix Carmen Victoria, on kohdistunut uhkauksia rikollisjärjestöiltä. Lisäksi uhkauksia on saanut myös Alankomaiden pääministeri Mark Rutte. Asiasta kertoo muun muassa Dutch News -uutissivusto.

Hollantilaislehti Telegraafin mukaan prinsessa Amaliaan kohdistuneiden uhkausten takana olisivat Marokon mafian johtajat.

Dutch News kertoo, että prinsessaan kohdistuneiden uhkausviestien tarkkaa sisältöä ei ole kerrottu julkisuuteen. Telegraafin mukaan viestit sisältävät muun muassa sieppausuhkauksia.

Maan oikeusministeri Dilan Yesilgözin mukaan uhkaukset olivat vakavia, mutta hyvin yleisiä, kerrotaan NOS-uutissivustolla. Yesilgöz kertoo, että järjestäytynyt rikollisuus on Alankomaissa perustavanlaatuinen ongelma.

Hollantilaismedioiden mukaan rikollisjärjestön suunnitelmat paljastuivat koodatuista viesteistä, joita rikollisjärjestöön kuuluvat henkilöt olivat lähettäneet toisilleen.

Kruununprinsessaan kohdistuvan sieppausyrityksen ja hyökkäyksen mahdollisuus on otettu huomioon tehostamalla turvatoimia merkittävästi.

Prinsessa Amalia on yllättänyt maansa kansaa toimimalla muun muassa opintojärjestelyissään asioissa eri tavoin kuin kuninkaalliset perinteisesti toimivat.

Kruununprinsessa opiskelee Amsterdamissa politiikkaa, psykologiaa, lakia sekä taloutta. Hollantilaismedioiden mukaan Amalia ei häneen kohdistuneiden uhkausten takia saa enää asua opiskelija-asunnossaan ainakaan toistaiseksi.

Hänen uskotaan palanneen Huis ten Boschin kuninkaalliseen palatsiin tiukkojen turvatoimien keskelle.

Muutos asumisjärjestelyissä on merkittävä, sillä aiemmin tänä vuonna kruununprinsessa Amalia yllätti päätöksellään suorittaa opintonsa paikan päällä yliopistolla muiden opiskelijoiden kanssa. Tavallisesti Hollannin kuninkaalliset ovat suorittaneet opintojaan etänä ja yksityisesti.

Kansan keskuudessa varsin pidetty Amalia on yllättänyt muista kuninkaallisista poikkeavilla ratkaisuilla ennenkin. Hän nimittäin on ensimmäinen Hollannin kuninkaallisen perheen jäsen, joka on koskaan kieltäytynyt verovapaasta palkasta ja kulukorvauksista.