Tanskan kuningatar Margareetalla todettu korona – osallistui Elisabetin hautajaisiin vain päivää aiemmin

Tanskan hovi tiedotti kuningattaren sairastumisesta keskiviikkona.

Tanskan kuningatar Margareeta II, 82, on sairastunut koronaan, kertoo Aftonbladet.

– Hänen majesteettinsa kuningatar on saanut positiivisen koronatuloksen ja hän on nyt Fredensborgin linnassa, Tanskan hovin Instagramissa kerrottiin keskiviikkona.

Kuningattaren tämän viikon edustustehtävät on jouduttu perumaan sairastumisen vuoksi. Osan hänen tehtävistään hoitaa Tanskan kruununprinssi Frederik ja kruununprinsessa Mary.

Positiivinen testitulos tuli vain päivä sen jälkeen, kun Margareeta osallistui kuningatar Elisabet II:sen suuriin hautajaisiin maanantaina. BBC:n mukaan Tanskan kuningatar osallistui moniin eri tapahtumiin Lontoossa Elisabetin hautajaisten aikaan.

Kuningatar Margareeta on yksi pisimpään hallinneista monarkeista.

Hän seisoo kuvissa usean muun kuninkaallisen lähettyvillä. Hänen ympärillään ovat muun muassa Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa ja kuningatar Silvia sekä Espanjan kuningas Felipe VI.

IS uutisoi aiemmin kuningatar Margareetan istuneen Elisabetin hautajaisissa ”ykköspaikalla” suoraan kuningas Charlesia vastapäätä.

Aftonbladet uutisoi Ruotsin kuningas Kaarle Kustaan ja kuningatar Silvian olleen Tanskan kuningattaren kanssa tekemisissä kahdesti reilun viikon aikana.

Kuningatar Margareeta kävelemässä Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren perässä.

Ensin Margareetan vallassaolon 50-vuotisjuhlallisuuksissa 10.–11. syyskuuta ja sen jälkeen maanantaina Elisabetin hautajaisissa.

Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuivat molempiin tapahtumiin.

Presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuivat Tanskan kuningattaren 50-vuotisjuhlallisuuksiin.

On epäselvää, milloin Margareeta on saanut tartunnan. Kyseessä on kuningattaren toinen koronatartunta. The Guardianin mukaan Margareeta sairasti taudin edellisen kerran helmikuussa.

Kuningatar Margareeta II on nykyään yksi maailman pisimpään hallinneista monarkeista. Margareeta tunnetaan myös taidemaalarina, puvustajana ja satukirjojen kuvittajana.