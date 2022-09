”Voitteko kuvitella kahta tällaista miniää” – Elisabetin tuskainen puuskahdus paljasti anopin epätoivon hetket

Kruununperijä Charlesin rakkauselämä Dianan ja Camillan kanssa aiheutti päänvaivaa Elisabetille sekä äitinä että hallitsijana. Huolta tuotti myös prinssi Andrew’n vaimo Sarah Ferguson.

Kuningatar Elisabet vannoi 21-vuotissyntymäpäivänään omistavansa elämänsä kansansa palvelemiselle. Se oli iso lupaus, joka sisälsi enemmän kuin vain vastuun hänen omasta työstään.

Monarkian jatkuvuuden edellytys on kruununperijän avioliitto ja uuden kruununperijän syntyminen. Elisabet itse täytti vaatimukset nuorena ja vaivatta, mutta hänen vanhimmalla lapsellaan Charlesilla oli siinä määrin vaikeuksia, että tämän rakkauselämä edellytti useaan otteeseen myös äidin, hallitsijan, ohjaavaa otetta.

Ensimmäiset harmaat hiuksensa Elisabet oli saada miniäkokelaasta jo siinä vaiheessa, kun parikymppinen Charles tapasi 70-luvun alussa elämänsä rakkauden Camilla Shandin. Prinssiä vuotta vanhempi Camilla liikkui tämän kanssa samoissa piireissä. He tapasivat ensimmäisen kerran virallisesti yhteisen ystävänsä kotona.

– Isoisoäitini oli isoisoisäsi rakastajatar, mitäs siihen sanot, rempseän Camillan kerrotaan sanoneen Charlesille.

Kävi niin oikeasti tai ei, totta oli se, että nuori kruununperijä rakastui elämästä nauttivaan naiseen heti.

– Autuasta, rauhallista ja molemmin puolin onnellista, Charles on kuvaillut suhdetta.

Prinssi Charles ja Camilla Parker-Bowles nähtiin yhdessä ystävänpäivän aattona 1975.

Hovin näkökulmasta pelkkä heilastelu ei sinänsä ollut vaarallista. Charles sai isällistä ohjausta isoenoltaan Louis Mountbattenilta, joka kannusti nuorta miestä nauttimaan naisten seurasta. Lopulta hänen pitäisi kuitenkin valita vaimokseen, tulevaksi kuningattareksi, lempeäluonteinen neitsyt.

– Bedded can’t be wedded eli sänkyyn kaadettujen kanssa ei pidä mennä naimisiin, kuului ohje.

Tämä oli myös kuningatar Elisabetin toive. Hän oli etäinen mutta välittävä äiti, joka oli antanut päävastuun Charlesin kasvatuksesta puolisolleen prinssi Philipille ja arvosti myös Mountbattenin roolia.

On kiistanalaista, olisivatko Charles ja Camilla itsekään vielä siinä vaiheessa halunneet avioitua, mutta yhtä mieltä moni kuninkaallisiin perehtynyt on siitä, ettei hovi kuningattaren johdolla olisi koskaan antanut heidän tehdä niin.

Charles lähti pitkälle komennukselle laivastoon, Camilla nai toisen kosijansa. Jo vuonna 1979 he olivat kuitenkin taas toistensa sylissä.

– Walesin prinssillä on suhde erään upseeritoverimme vaimon kanssa, eikä rykmentti pidä siitä lainkaan, kuningattarelle kerrottiin.

Kuten aina epämiellyttävissä tilanteissa, kuningatar laski katseensa ja pysyi vaiti. Oli aika löytää prinssille morsian.

Prinssi Charles vuonna 1976.

Heinäkuussa 1980 Charles ihastui yläluokan kutsuilla tuttuun tyttöön, ujoon, mutta lumoavaan 19-vuotiaaseen Diana Spenceriin. Hänellä oli ylhäiset juuret, eikä hänellä ollut ollut suhteita miesten kanssa. Täydellinen kandidaatti kruununperijän puolisoksi siis.

Charles tiesi velvollisuutensa ja alkoi tapailla Dianaa. Kun lehdistö sai siitä vihiä, se villiintyi prinssin potentiaalisesta kihlatusta. Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip huolestuivat Dianan maineesta. Yhteisymmärryksessä vaimonsa kanssa Philip kirjoitti pojalleen kirjeen ja kehotti tätä joko kosimaan tai eroamaan.

Helmikuussa 1981 tuolloin 32-vuotias Charles kosi Dianaa, vaikka muutamat hänen ystävistään olivat jo varoittaneet, että hän oli ihastunut pikemminkin mielikuvaan Dianasta kuin tähän itseensä.

Charles ja Diana olivat hyvin erilaisia, mutta maailma ei sitä tiennyt vielä siinä vaiheessa, kun historian kenties kuuluisimpia häitä vietettiin heinäkuussa 1981.

Kuningatar Elisabet tarjosi aralta, huumorintajuiselta ja karismaattiselta vaikuttavalle Dianalle alusta asti varauksettoman tukensa. Hän ripitti päätoimittajia Diana-uutisoinnista ja sanoi Walesin prinsessalle itselleen, että tämä voisi tulla tervehtimään häntä milloin vain käydessään uimassa Buckinghamin palatsin uima-altaalla.

– Kuningatar oli aina ystävällinen Dianalle, prinsessan läheinen ystävä on kertonut.

Kuninkaallisia häitä vietettiin Lontoossa 29.6.1981. Seremonian jälkeen Charles ja Diana vilkuttivat kansalle Buckinghamin palatsin parvekkeelta ympärillään onnelliset appivanhemmat.

Rakastavaiset Charles ja Diana menivät naimisiin kesällä 1981 ja viettivät kuherruskuukautta Balmoralissa. Onni ei kuitenkaan kestänyt kauan.

Elisabet oli ystävällinen, vaikka jo pian häiden jälkeen hänellä oli vaikeuksia ymmärtää Dianaa.

Tämä ei kunnioittanut käytöksellään kuninkaallisia tapoja ja protokollaa, eikä muiden kauhuksi aina edes kuningatarta itseään. Diana oli kuningattaren vastakohta kapinoidessaan perinteitä vastaan ja laittaessaan oman itsensä etusijalle.

– Kuningatar on vähiten itsekeskeisin henkilö. Hän ei ole kiinnostunut myöskään muiden ihmisten halusta velloa oman itsensä ympärillä, kuningatarta on kuvailtu.

Elisabet vaistosi Dianan ja tuoreen avioliiton ongelmat mutta ei puuttunut asioihin. Niin hän oli aina toiminut perheensä kanssa.

Pian tilanne miniän kanssa kuitenkin paheni niin, että Elisabetin oli pakko reagoida.

Vuosi 1992 oli Elisabetin kauhujen vuosi. Osa painajaisesta johtui siitä, että Charlesin ja Dianan suhde oli karilla ja likapyykkiä pestiin julkisuudessa vastoin kuninkaallisia perinteitä osapuolien omastakin tahdosta.

Avioliitoissaan onnettomat Charles ja Camilla olivat jälleen palanneet romanttiseen suhteeseen vuonna 1986. Julkisuudessa Charles vakuutti, että suhde alkoi vasta siinä vaiheessa, kun hänen ja Dianan avioliitto oli jo peruuttamattomasti karilla ja liittoa oli yritetty pelastaa.

Myös Diana petti Charlesia. Prinsessan rakkauselämää, tunteita ja syytöksiä prinssiä kohtaan käytiin läpi muun muassa vuonna 1992 ilmestyneessä kirjassa.

Sen ilmestymisen jälkeen Elisabet ja Philip tapasivat poikansa ja miniänsä.

– Teidän pitäisi pysyä yhdessä, oppia tekemään kompromisseja ja olemaan epäitsekkäämpiä. Teidän pitäisi yrittää päästä vaikeuksista yli monarkian, lastenne, maanne ja sen kansan vuoksi, Elisabet ja Philip neuvoivat.

Kuningatar oli huolissaan paitsi siitä, miten ennenkuulumaton asia kruununperijän avioero olisi monarkialle, myös pikkuprinsseistä Williamista ja Harrysta. Kun myös toisen pojan Andrew’n ja tämän Sarah-puolison pettämisskandaaleja reposteltiin lehdissä, tilanne kävi yleensä niin tyynen kuningattaren hermoille.

– Voitteko kuvitella kahta tällaista miniää, Elisabet puuskahti ystävilleen.

Kaiken lisäksi hän oli parinkymmenen vuoden tauon jälkeen huolissaan myös Camillasta. Elisabet pelkäsi Charlesin jopa luopuvan kruunusta Camillan tähden – aivan kuten Elisabetin setä kuningas Edward oli tehnyt 1930-luvulla.

– Historia toistaa itseään, kuningatar uskoutui epätoivoisena arkkipiispalle.

Diana ja Charles lastensa kanssa matkalla Italiassa 1985.

Loppuvuodesta 1992, päivä Elisabetin kuuluisan Annus horribilis -puheen jälkeen, Charles ehdotti Dianalle virallista asumuseroa.

Ajatus oli, että Dianasta tulisi silti joku päivä kuningatar.

Elisabet oli toivonut parille sovintoa mutta lopulta ymmärtänyt muiden lailla, että juhlia, huomiota ja vapautta rakastava Diana ja käytännöllisempi, maalaiselämässä viihtyvä Charles olivat mahdoton pari.

Kuningatar ei pitänyt Dianan tempuista mutta tarjosi tälle yhä tukeaan. Elisabet esimerkiksi kutsui prinsessan edelleen Sandringhamiin jouluksi.

Loppuvuodesta 1995 Dianan antoi kuuluisan haastattelunsa BBC:lle.

Elisabet ei katsonut sitä mutta pyysi sen jälkeen Charlesia ja Dianaa kirjeitse suostumaan avioeroon ”maan edun vuoksi”.

– Rakkaudella Mamalta, Elizabeth allekirjoitti kirjeensä miniälleen.

Walesin prinssi ja prinsessa erosivat.

Elokuussa 1997 Diana kuoli auto-onnettomuuden seurauksena Pariisissa. Elisabetia kritisoitiin tunteettomaksi, koska hänen ei katsottu reagoivan kansan menetykseen tarpeeksi. Lopulta Elisabet piti kiitellyn, julkisen puheen.

– Ihailin ja kunnioitin hänen energiaansa ja sitoutumistaan muiden auttamiseen ja erityisesti hänen omistautumistaan kahdelle pojalleen, kuningatar lausui menehtyneestä miniästään.

Prinsessa Diana teki paljastuksia BBC:n Panorama-ohjelmassa 1995. Kuningatar ei ymmärtänyt lainkaan perheasioiden käsittelyä julkisuudessa vaikka oli ystävällinen Dianalle.

Diana-uutisoinnin varjossa Charles piti kiinni suhteestaan Camillaan, joka oli eronnut omasta avioliitostaan 1994. Charles oli vihdoin kasvanut omilla jaloillaan seisovaksi aikuiseksi mieheksi ja oli valmis uhmaamaan jopa äitiään.

– Tästä en neuvottele, Charlesin on sanottu ilmoittaneen parisuhteestaan.

Alun perin Elisabet ei ollut pitänyt Camillaa sopivana kruununperijälle, mutta vähitellen hän oppi tämän hyvät puolet.

Camilla oli huumorintajuinen, sitkeä, lämmin, järkevä ja ennen kaikkea omistautunut Charlesille. Toisin kuin Diana, Camilla nautti kuninkaallisen perheen perinteistä ja pysyi itse hiljaa armottomassa mediaryöpytyksessä.

Sellaista Elisabet arvosti.

Charles ja Camilla esiintyivät ensimmäistä kertaa julkisesti yhdessä vuonna 1999. Kolme vuotta myöhemmin kuningatar kutsui Camillan 50-vuotisen hallitsijakautensa juhlallisuuksiin.

Prinssi Charles ja Camilla esiintyivät ensimmäistä kertaa julkisesti pariskuntana vuonna 1999.

Charlesin ja Camillan virallinen hääkuva otettiin Windsorin linnassa 9. elokuuta 2005. Elisabet ei ollut mukana avioliiton solmimisseremoniassa.

Vuonna 2005, lähes 35 vuotta rakastumisensa jälkeen, Charles ja Camilla avioituivat siviiliseremoniassa. Elisabet ei osallistunut siihen mutta avioliiton siunaukseen kyllä. Päätöksen kerrotaan johtuneen vain hänen julkisesta roolistaan Englannin kirkon johdossa.

Häiden jälkeen Elisabet ja Camilla vaihtoivat poskisuudelmat ensimmäistä kertaa julkisuudessa. Siitä asti heidän suhteensa oli lämmin.

Elisabetin ei enää tarvinnut kantaa huolta poikansa rakkauselämästä.

Alun perin ajateltiin, että ristiriitaisen taustan takia Camillasta tulisi aikanaan kuninkaan prinsessapuoliso. Tänä vuonna, noin puoli vuotta ennen kuolemaansa, kuningatar ilmaisi muuttuneen tahtonsa.

– Kun pojastani Charlesista tulee kuningas, tiedän, että annatte hänelle ja hänen vaimolleen Camillalle saman tuen kuin olette antaneet minulle. On vilpitön toiveeni, että Camillaa kutsutaan kuningatarpuolisoksi hänen jatkaessaan omaa uskollista palvelustaan.

Kuningatar Elisabet ja Camilla iloisissa tunnelmissa Skotlannissa 2014. Tunnollinen ja kulisseissa viihtyvä Camilla sai anoppinsa puolelleen.

Kuningas ja kuningatar. Charles ja Camilla vastaanottivat surunvalittelut parlamentin jäseniltä maanantaina 12. syyskuuta.

Lähteet: Elisabet II – Kuningatar ja nainen, Elizabeth The Queen – The Life of a Modern Monarch, Wikipedia, media-artikkelit