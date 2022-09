Uutiskuvissa Windsorin linnalta seikkaili päälle kaksimetrinen mysteerimies.

kuningatar Elisabetin hautajaiskulkue saapui Windsorin linnalle tänään viiden jälkeen Suomen aikaa. Ikimuistoinen tilaisuus sai sosiaalisessa mediassa yllättäviä kierroksia, kun uutiskuviin tarttui hätkähdyttävän pitkärakenteinen mieshenkilö.

Hujoppi erottui väkijoukosta huiskeana kuin Haminan lipputanko. Saattueen raamikkaampiakin jäseniä hartioita pidempi mies sai somen välittömästi suunniltaan, The Mirror kertoo. Hänen henkilöllisyyttään ruvettiin selvittämään kuumeisesti.

– Kuka on tämä mielenvikaisen pitkä mies? Onko hän kuninkaallinen Slender Man, netissä kyseltiin pahamaineiseen kauhupelihahmoon viitaten.

Kyseessä ei suinkaan ollut mikään yliluonnollinen ilmestys, vaan silkka arkinen hovin virkamies – joskin kuningattarelle hyvin läheinen hahmo.

Hongankolistaja on Matthew McGee, 218-senttinen entinen kuningattaren henkilökohtaisen sihteerin avustaja.

Hän on lähes 60 senttiä pidempi kuin 160-senttinen edesmennyt kuningatar.

McGee valittiin tehtäväänsä vuonna 2018. Sitä ennen hän työskenteli prinssi Edwardin henkilökohtaisena sihteerinä. Korkeaa miehessä on mitan lisäksi ilmeisesti myös älykkyysosamäärä, sillä kuninkaallisten lähteiden mukaan hänet valittiin kuningattaren palvelukseen hänen "loistavien aivojensa" vuoksi, kertoo The Sun.

Eräs kuninkaallinen sisäpiiriläinen hehkutti tuoreeseen virkaan valittua miestä vuonna 2018:

– Hän on upea tyyppi, jolla on hyvä huumorintaju. Kuningatar tulee rakastamaan työskentelyä hänen kanssaan.

Mageen vierellä ruumisauton edessä käveli toinen hovin hujoppi, 193-senttinen Paul Whybrew (oikealla).

Hilpeää on sekin, että hovissa työskentelee toinenkin pituudestaan tunnettu herrasmies, 193-senttinen kuningattaren läheinen sihteeri Paul Whybrew. Häntä kutsutaan – milläpä muullakaan nimellä kuin Tall Paul, suomeksi vaikkapa ”Pitkä-Pauli”.

The Mirror kertoo, että vähemmän yllättäen McGee ja Whybrew on toisinaan sekoitettu toisiinsa. Whybrew on tosin palvellut hovissa hieman pidempään – päälle 40 vuotta, kertoo People-lehti. Whybrew’ta on pidetty virkaansa omistautuneimpana työntekijänä hovissa.

Myös Whybrew edusti kunniakkaasti kuningattaren hautajaisissa.