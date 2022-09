Kuningatar Elisabetin arkku lasketaan koskettavan ja perinteikkään musiikin säestämänä.

Kuningatar Elisabet heräsi suurimman osan valta-ajastaan säkkipillin soittoon. The Piper to the Sovereign eli monarkin säkkipillin soittaja on toiminut kuningattaren henkilökohtaisena herätyskellona jo vuosikymmenien ajan.

Perinteisesti säkkipillisti on soittanut kuningattaren ikkunan alla joka aamu 15 minuutin ajan, kaikissa kuningattaren asuinpaikoissa ympäri Britanniaa.

Kuningattaren maanantaisissa hautajaisissa säkkipillin soittajalla on erityinen rooli. Musiikki, joka aiemmin herätti kuningatar Elisabetin uuteen aamuun, merkitsee nyt hänen hautajaistensa päättymistä.

Soittajana toimii johtava säkkipillisoittaja Paul Burns Skotlannin kuninkaallisesta rykmentistä. Hän on toiminut kuningattaren säkkipillinsoittajana viime vuodesta saakka, kertoo CNN.

Burns soittaa perinteisen suruvirren Sleep, dearie, sleep samalla, kun hänen arkkunsa lasketaan Kuningas Yrjö VI:n muistokappeliin. Hetki on täynnä symboliikkaa, sillä sama kappale soitettiin myös prinssi Philipin hautajaisissa viime vuonna.

Piper to the Suvereign -rooli juontaa juurensa kuningatar Victorian hallituskaudesta. Vieraillessaan Skotlannin ylämailla hän ja hänen miehensä prinssi Albert ihastuivat säkkipillin ääneen.

Monarkin säkkipillinsoittajan rooli perustettiin vuonna 1843. Sen jälkeen siinä on toiminut jo 17 soittajaa.

Kuningattaren säkkipillinsoittajana vuosina 2015–2019 toiminut Scott Methven kertoi BBC:n haastattelussa noin viikko sitten, että hän oli surun murtama kuullessaan kuningattaren kuolemasta.

Methven muisteli haastattelussa sitä, kuinka ystävällisesti kuningatar häntä kohteli.

Sinä aikana, kun Methven toimi kuningattaren säkkipillinsoittajana, hän menetti sekä vaimonsa että vanhempansa lyhyen ajan sisällä. Tuolloin kuningatar oli kehottanut Methveniä olemaan perheensä kanssa vaikeana aikana.

– Jos en kuule sinun soittavan aamulla säkkipilliä, tiedän, että olet poissa. Sinun ei tarvitse kysyä lupaa. Mene kotiin, jos perheesi tarvitsee sinua, koska perhe tulee aina ensin, kuningatar oli sanonut Methvenille.