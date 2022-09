Kuningatar Elisabet ei ollut ennallaan Philipin kuoleman jälkeen – pikkuprinssi Louisin, 4, koskettavat sanat kertovat kaiken

Kuningattaren viimeisiin vuosiin sisältyi suunnaton suru elämänkumppanin menettämisestä. Philipin ja Elisabetin lapsen mukaan puolison menettäminen jätti kuningattaren elämään ”valtavan tyhjiön”.

Britanniaa pisimpään hallinnut monarkki Elisabet saatettiin maanantaina viimeiselle matkalleen.

Monarkin viimeisiin aikoihin sisältyi paljon surua, sillä hän menetti vuotta aiemmin elämänkumppaninsa prinssi Philipin. 96-vuotiaana kuollut Elisabetin elämän suuri rakkaus oli yksi hänen pitkän elämänsä kulmakivistä.

Heidän rakkaustarinansa kesti yli 70 vuotta. Historiaan jäi sydäntä särkevä kuva, jossa Elisabet istuu yksin kappelissa tuijottaen edessä olevaa miehensä arkkua ennen kuin muut hautajaisvieraat saapuvat. Arkun päällä oli kuningattaren käsinkirjoittama viesti, jonka allekirjoituksena oli Lilibet – Philipin käyttämä hellittelynimi puolisolleen.

Sureva kuningatar näyttäytyi Philipin hautajaisissa rauhallisena ja verkkaisesti liikkuen.

Kuningatar Elisabet viimeinen leposija on Philipin vieressä Pyhän Yrjön kappelissa. Heitä jäivät kaipaamaan kahdeksan lastenlasta ja yhteensä 12 lastenlastenlasta.

Walesin prinsessa Catherine kertoi aiemmin liikuttavan paljastuksen, miten pikkuprinssi Louis, 4, reagoi isoisoäitinsä kuolemaan.

– Louis sanoi, että ainakin mummi on nyt isoisoisän kanssa, Catherinen kerrottiin sanoneen Windsorin linnan edustalle kuninkaallisia tervehtimään tulleille lapsille.

Prinssi Philipin on kerrottu olleen ainut henkilö, joka uskalsi haastaa Elisabetin.

Kuningatar Elisabet oli eittämättä suunnattoman surun murtama puolisonsa poismenon jälkeen.

96 vuoden ikään ehtineen Elisabetin kuolema ei hänen ikänsä vuoksi tullut yllätyksenä, mutta lääkärit eivät sulje pois sitäkään, etteikö puolison menettäminen olisi voinut huonontaa kuningattaren terveydentilaa.

Geriatrian erikoislääkäri ja dosentti Minna Raivio Terveystalosta ja geriatrian erikoislääkäri Arvo Haapanen Pihlajalinnasta ruotivat asiaa IS:lle. He eivät voineet ottaa suoraan kantaa yksittäisen henkilön terveydentilaan, mutta he kommentoivat aihetta yleisellä tasolla.

– Varsin usein käy niin, että kun on tiivis parisuhde ja toinen lähtee, niin kohta lähtee toinen perässä, Raivio sanoi haastattelussa.

– Suru jollain lailla heikentää elimistön omaa immuniteettia. Ei tietenkään voida sanoa, oliko tilanne Elisabetin kohdalla näin, mutta pidän sitä mahdollisena. Suru voi pahentaa mitä tahansa sairautta.

Haapasen mukaan puolison poismenolla voi olla vaikutusta terveydentilaan ainakin välillisesti.

– Kyllä se täysin mahdollista on. Puolison menettämisen jälkeinen masennus ja apatia saattavat johtaa siihen että ravitsemus heikentyy, liikunta vähenee ja omasta itsestä huolehtiminen ei tunnu niin tärkeältä. Nämä seikat yhdessä voivat johtaa siihen, että sairaus pääsee yllättämään. Mielialalla ja immuunipuolustuksella on tutkitusti yhteys, hän ruoti.

Kun Philip kuoli 99-vuotiaana sairastelun jälkeen keväällä 2021, Elisabet julkaisi poikkeuksellisen viestin kansalle, jossa hän kiitti surunvalitteluista ja perheensä saamasta tuesta.

Lehdissä käytiin keskustelua siitä, vaikuttaako Edinburghin herttuan poismeno kuningatar Elisabetin elämänhaluun ja terveyteen.

– Fakta on, että kuningatar on pärjännyt niin loistavasti kaiken kanssa, koska hän on saanut Philipiltä niin paljon tukea vuosien aikana, kuningattaren läheinen ystävä lady Penn huomautti.

– Ei ole epäilystäkään, etteikö kuningatar jatkaisi työntekoa. On pakko kuitenkin kysyä, että mitä hän jaksaa tehdä ja kuinka kauan? hovitoimittaja Valentine Low puolestaan pohti The Timesissa.

Elisabetin ja Philipin poika, prinssi Andrew sanoi puolison kuoleman jättäneen ”valtavan tyhjiön” kuningattaren elämään.

– Olen pahoillani äitini puolesta, joka tuntee surun vahvemmin kuin me muut. Hän kuvaili kuoleman jättävän valtavan tyhjiön hänen elämäänsä, Andrew kertoi.

Philip ja Elisabet kuvattuna pian häidensä jälkeen.

Kuningatar palasi kuitenkin kesällä työtehtäviinsä ja esiintyi kameroiden edessä hymyileväisenä ja pirteänä.

Elisabet omisti koko elämänsä Britannian palvelemiselle ja seisoi aina raudanlujana myllerrysten keskellä. Kuninkaalliskirjailija Phil Dampier arvioi, että vaikka kuningatar oli surun murtama puolisonsa poismenosta, hän halusi jatkaa edustustehtäviään. Sitä myös prinssi Philip oli tiettävästi toivonut.

– Prinssi Philip halusi Elisabetin elävän täysillä, kuninkaallisista 35 vuotta kirjoittanut Dambier summasi Femail-lehdelle.

Kuningatar Elisabetin satumainen rakkaustarina kesti yli 70 vuotta. Philipin on kerrottu olleen ainoa henkilö, joka sanoi kuningatar Elisabetille vastaan. Philip oli ainoa, joka uskalsi haastaa maailman pisimpään hallinneen monarkin.

Asemansa ansiosta Elisabetia kohdeltiin aina hyvin varovaisesti ja muodollisesti, mutta kotona hänen puolisonsa kerrotaan kohdelleen häntä kuin ketä tahansa. Elisabet johti maata, mutta Philip johti kotia.

– Prinssi Philip on maailman ainoa mies, joka kohtelee kuningatarta kuin ketä tahansa toista ihmistä. Hän on ainoa, joka siihen pystyy. Niin oudolta kuin se vaikuttaakin, luulen, että kuningatar arvostaa sitä, monarkin entinen yksityissihteeri lordi Martin Charteris on sanonut Vanity Fairin mukaan.

Pelkkä puolison läsnäolo rauhoitti kuningatarta. On sanottu, että jos Elisabetia hermostutti astua huoneeseen, joka oli täynnä häntä herkeämättä tuijottavia ihmisiä, Philip onnistui laukaisemaan tunnelmaa ilkikurisella huumorillaan.

Philip ja Elisabet avioituivat Lontoossa Westminster Abbeyssa 20. marraskuuta 1947.

Avioliittonsa aluksi Elisabet ja Philip elivät kuin lähes ketkä tahansa rakastavaiset. Kun Elisabetin isä kuningas Yrjö VI menehtyi, Elisabetin elämä mullistui ja hänestä tuli kuningatar 25-vuotiaana.

KUNINGATAR Elisabet ei juuri puhunut liitostaan julkisesti. Parin yksityiselämästä tihkui kuitenkin tietoa julkisuuteen lähipiirin kautta.

Yksi harvoista kerroista, kun Elisabet avautui rakkaudestaan prinssi Philipiin, oli parin 50-vuotishääpäivänä vuonna 1997. Tuolloin kuningatar kiitti puolisoaan pitämässään puheessa.

– Hän ei ota vastaan helposti kohteliaisuuksia, mutta hän on yksinkertaisesti ollut tukeni ja turvani kaikki nämä vuodet. Ja minä, ja koko perhe, ja tämä ja monet muut maat, olemme hänelle velkaa enemmän kuin koskaan voimme maksaa takaisin tai edes ymmärrämme, kuningatar sanoi hovin mukaan.

Myös prinssi Philip puhui tuolloin parin liitosta, tapansa mukaan ronskisti.

– Uskokaa minun sanoneen, että kuningattarella on korkea toleranssi, prinssi murjaisi Expressin mukaan.

Elisabet ja Philip vuonna 2014.

Elisabetin ja Philipin liitto kesti kohuista ja ongelmista huolimatta koko Elisabetin valtakauden ajan. Sitä on kuvailtu yhdeksi maailman suurimmista rakkaustarinoista.