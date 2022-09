Murheellinen kuningas Charles ei peitellyt suruaan – kyynelehti jatkuvasti äitinsä hautajaisissa

Moni kuninkaallinen liikuttui kuningatar Elisabetin hautajaisseremoniassa.

Kuninkaalliselle perheelle maanantai 19. syyskuuta on suuri surun päivä, kun kuningatar Elisabet siunattiin viimeiseen lepoonsa Westminster Abbeyn kirkossa.

Seremonia oli erityisen tunteellinen kuningas Charlesille, joka pyyhki kyyneleitään jo saapuessaan hautajaistilaisuuteen. Charlesin silmistä valui kyyneleitä myös, kun hän katseli äitinsä hauta-arkkua, jota kuljetettiin kirkkoon. Daily Mail -julkaisun mukaan Charlesin sisko prinsessa Anne katsoi huolestuneena kyynelehtivää veljeään ennen kuin hän palautti katseensa hänen äitinsä arkkuun.

Moni kiinnitti erityisesti huomiota siihen, miten tunteellinen kuningas oli koko seremonian ajan. ET-julkaisun mukaan kuningas pidätteli kyyneleitään erityisesti, kun kirkossa laulettiin God Save The King -kansallislaulua. Myös hänen vaimonsa Camillan nähtiin itkevän hautajaisissa.

Kuningas Charles ja prinssi Harry kulkemassa kuningatar Elisabet II:n arkun takana kulkueessa.

Kuningas Charlesin takana seisoo prinssi William.

Kuningas ei ollut suinkaan ainoa, jolla nousivat tunteet pintaan kuningattaren hautajaisissa. Myös prinsessojen Beatrice ja Eugenie sekä heidän äitinsä Yorkin herttuatar Sarahin kuvailtiin näyttäneen hyvin tunteellisilta seremonian aikana. Hautajaisseremoniaa seuraavat tv-katsojat liikuttuivat kuitenkin erityisesti nähdessään nuoren prinssi Georgen kyyneleet.

Brittimedian tietojen mukaan kuningatar Elisabetin arkun päälle koottu kukkaseppele olisi Charlesin henkilökohtaisesti valitsema. Seppeleen kukilla on vahva symbolinen merkitys: rosmariini, pelargoniat, daaliat ja hortensiat kuvastavat muistamista. Lisäksi seppeleeseen on upotettu rakkauden symboloivia englantilaista tammea ja myrttiä. Rakkauden lisäksi myrtti on ikivanha onnellisen avioliiton symboli. Seppeleen kukat on poimittu Buckinghamin palatsin sekä Charlesin aiempien asumusten Clarence Housen sekä Highgroven puutarhoista.

Seppeleen kruunaa Charlesin itsekirjoittama kortti, jossa lähikuvissa erottuu teksti ”In loving and devoted memory”, eli suomeksi ”rakkaudella ja uskollisuudella muistaen”. Allekirjoituksena on Charles R (r tulee latinan sanasta rex eli kuningas).

Kirkkoseremonian jälkeen suuri kulkue vei arkun Lontoon keskustaan, jossa se siirrettiin ruumisautoon. Tämän jälkeen ruumisauto lähti keskustasta kuljettamaan arkkua kohti Windsorin linnaa, jonne kuningatar haudataan. Ruumisauton perässä ajoivat mustat autot, joiden kyydissä ovat muun muassa kuningatar Camilla, Walesin prinsessa Catherine, kreivitär Sophie sekä herttuatar Meghan. Windsorin linnassa ovat kuningattaren arkkua vastassa kuningas Charles ja väkijoukko.

Kuningas Charlesin viikko on ollut erittäin kiireinen, sillä hautajaisten alla hän on muun muassa matkustanut vaimonsa kanssa Pohjois-Irlannin Belfastiin. Ennen paluutaan Lontooseen kuningasparin täytyi myös osallistua Pyhän Annen katedraalissa järjestettyyn rukoustilaisuuteen. Viikkoon on mahtunut myös muun muassa kuningattaren arkkua jonottavien kansalaisten tervehtimistä. Edeltävä iltana hän järjesti vastaanoton hautajaisiin saapuneille valtionpäämiehille ja maailman kuninkaallisille.

