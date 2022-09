IS kokoaa tähän juttuun kuningatar Elisabetin hautajaispäivän kohokohdat.

Kuningatar Elisabet lasketaan tänään haudan lepoon.

IS on seurannut hautajaismenoja aamusta asti. Siunaustilaisuus alkoi, kun Elisabetin arkku saapui Westminster Abbeyn kirkkoon Suomen aikaa kello 13. Tällä hetkellä arkkua kuljetetaan kohti Wellington Archin maamerkkiä noin kahden kilometrin päähän.

Kokosimme tähän juttuun hautajaisissa toistaiseksi koetut kohokohdat.

Arkku kannettiin kirkkoon

Kuningatar Elisabetin arkku kannettiin kirkkoon noin kello 13. Arkun vanavedessä kulki vakavana ja hiljaisena koko kuninkaallinen perhe.

Arkun kukkalaite on erityinen

Kuningattaren arkun päällä lepää näyttävä kukka-asetelma. Se on brittimedian mukaan kuningas Charles III:n itse valitsema.

Seppele on koottu muun muassa rosmariineista, pelargonioista, ruusuista, daalioista ja hortensioista. Muita koristekasveja ovat myrtit, aasialaiet liljat, miekkaliljat, prinsessaliljat ja englantilaisen tammen oksat. Näillä kaikilla on tärkeä symbolinen merkitys.

Seppelettä koristaa kortti, joka on tiettävästi myös Charlesin kirjoittama.

Kukka-asetelmasta voit lukea enemmän tästä jutusta.

Kukka-asetelman lisäksi arkun päällä lepää mittaamattoman arvokas kruunu.

Charles kyynelehti saapuessaan kirkkoon

Brittilehti The Sun pani merkille, että kuningas Charles pyyhki kyyneleitä poskiltaan saapuessaan hautajaistilaisuuteen Westminster Abbeyn kirkkoon.

Lehti kiinnitti huomiota, kuinka näkyvästi Charles tunteensa osoitti.

The Sun myös kertoo, että kuninkaalla on pitänyt viime päivät kiirettä.

73-vuotias Charles on matkustanut viime päivinä niin Skotlannissa, Walesissa kuin Pohjois-Irlannissa tavatakseen väkijoukkoja, jotka ovat halunneet ottaa osaa 70 vuotta hallinneen Elisabetin poismenon johdosta.

Vaikuttavia yhteislauluja laulettiin

Kirkossa on myös veisattu hartaudella.

Lauluihin ovat kuuluneet ennen kaikkea kansallislaulu, joka laulettiin nyt kuninkaan hallitessa muodoissa God Save the King. Lisäksi kirkossa on lauluettu psalmit Love divine, All Loves Excelling ja The day thou gavest, Lord, is ended, ja The Lord is My Shepherd.

Viimeksi mainittu laulu kuultiin Westminster Abbeyssä marraskuussa 1947, kun Elisabetin ja prinssi Philipin häitä juhlittiin.

Kahden minuutin hiljaisuus

Kuningattaren muistoksi pidettiin kahden minuutin hiljaisuus. Sitä pohjustettiin torvensoitolla, kappaleella The Last Post, Viimeinen viesti.

Ilta-Sanomien toimittaja Iida Kantola raportoi Westminster Abbeyn kirkon ulkopuolelta, kuinka kahden minuutin hiljaisen hetken aikana tuntui, että koko Lontoo pidätti hengitystään.

Juttu päivittyy.