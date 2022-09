Charles valitsi symboleja tulvivat kukat Elisabetille – arkun päällä koskettava viesti äidille

Kuningatar Elisabetin hautajaisseppele on kuningas Charlesin valitsema. Hän on kirjaillut myös arkun päällä näkyvän kortin.

Kuningatar Elisabetin arkun päällä oleva kukkaseppele on brittimedian tietojen mukaan kuningas Charlesin henkilökohtaisesti valitsema. Se on koottu Buckinghamin palatsin sekä Charlesin aiempien asumusten Clarence Housen sekä Highgroven puutarhoissa kasvavista kasveista.

Seppeleen kukilla on vahva symbolinen merkitys: mukana on muun muassa muistamista kuvastavaa rosmariinia, pelargonioita, ruusuja, daalioita sekä hortensioita. Seppelettä koristaa kortti, joka on tiettävästi myös Charlesin kirjoittama.

Hovi ei ole vahvistanut kortin sisältöä, mutta lähikuvissa siitä erottuu teksti ”In loving and devoted memory”, joka kääntyy vapaasti suomennettuna ”rakkaudella ja uskollisuudella muistaen”.

Mukaan on brittimedian mukaan laitettu myös rakkauden voimaa symboloivaa englantilaista tammea sekä myrttiä. Myrtti on ikivanha onnellisen avioliiton symboli ja seppeleen myrtin kerrotaan olevan leikattu pensaasta, joka puolestaan sai alkunsa kuningattaren ja Philipin hääkimpussa olleesta myrtinoksasta.

Luontoarvoja kunnioittavan Charlesin toiveen mukaan seppele on valmistettu kestävien periaatteiden mukaan ja se haudataan kuningattaren mukana Windsoriin.

Aiemmin kuningattaren arkkua koristi Westmister Hallissa valkoinen seppele.

