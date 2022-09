Kommentti: Tämän takia Charles ei tule koskaan olemaan äitinsä veroinen hallitsija kansan silmissä

Jos 96-vuotiaana kuollut Elisabet oli ihmisille elämää suurempi auktoriteetti, kansakunnan äiti, niin Charlesia on pidetty pikemminkin kultalusikka suussa syntyneenä tyhjäntoimittajana, kirjoittaa toimittaja Niina Enqvist.

Britannia hiljentyi maanantaina suremaan saarivaltiota 70 vuoden ajan hallinnutta kuningatar Elisabetia ennennäkemättömän suurissa valtionhautajaisissa.

Nyt Britanniaa ei hallitse enää kuningatar, vaan kuningas, kun Elisabetin vanhin poika Charles peri kruunun äidiltään. Vaan millainen kuningas Britanniaa nyt hallitsee? Siinäpä vasta kysymys.

Britanniassa ollaan nyt täysin uuden edessä, eikä kukaan vielä tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ei varmaan edes Charles, vaikka häntä on valmisteltu kuninkaan rooliin koko hänen elämänsä ajan.

– Olen pelännyt tätä päivää, Charles lausui pääministeri Liz Trussille äitinsä kuolemasta.

Charles oli kolmevuotias, kun hänestä tuli Britannian kruununprinssi ja hänen 25-vuotias äitinsä nousi kuningattareksi.

Charles odotti tiettävästi pisimpään sitä, että nousisi Britannian hallitsijaksi. 73-vuotias mies sai viimein töitä, vääräleuat ilkkuivat netin keskustelupalstoilla kun hänestä tuli kuningas.

Jos 96-vuotiaana kuollut Elisabet oli ihmisille elämää suurempi auktoriteetti, kansakunnan äiti, niin Charlesia on pidetty pikemminkin kultalusikka suussa syntyneenä tyhjäntoimittajana.

Tavallinen kansa on naureskellut kahvipöydissä milloin millekin Elisabetin pojasta levitetyille tarinoille. Eräitä kestosuosikkeja ovat väitteet, joiden mukaan Charles vaatisi henkilökuntaa silittämään kengännauhansa, ja että hän kuljettaisi matkoilla mukana omaa vessanpöntön istuinta.

Näille ja monille muille vastaavanlaisille tarinoille on hihitelty Britanniassa niin pitkään, ettei ole enää väliä, onko väitteillä mitään totuuspohjaa. Tämä on se mielikuva, joka monilla briteillä on uudesta hallitsijastaan.

Se on raju kontrasti muumimammamaiseen kuningatar Elisabetiin, joka elää ikuisesti kansan mielissä rautarouvana, joka johti kuninkaallisshow’ta jämäkällä otteella.

Nyt kuninkaallisshow’sta vastaa Charles, jolla on edessään mahdoton tehtävä. Kuinka hän voi ikinä nousta äitinsä varjosta? Vastaus on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, ettei hän voikaan. Kansan silmissä Charles ei tule koskaan olemaan äitinsä veroinen hallitsija.

Vaikka hän suoriutuisi kuninkaan velvollisuuksista kiitettävin arvosanoin, niin aina löytyy niitä, joiden mielestä Elisabet teki asiat niin paljon paremmin. Kuningatar tulee olemaan aina askeleen edelle.

Jopa kaikista kriittisempien monarkian arvostelijoiden silmissä Elisabet oli ”ihan ok”, olihan hän kova tekemään töitä. Samaa ei voi sanoa Charlesista, jota on tylytetty siitä, ettei hän tehnyt kruununperijänä yhtä paljon edustustehtäviä kuin iäkäs äitinsä tai pikkusisko prinsessa Anne.

Charles on ollut äitiään varomattomampi myös puheissaan. Arvostelijat ovat pyöritelleet silmiään kun Charles on kirjoittanut ministereille mäyräkannan vähentämisen puolesta. Elisabet taas ei antanut ikinä haastatteluja ja hän piti poliittiset mielipiteensä visusti omana tietonaan.

Ihan oma lukunsa ovat myös ne kuuluisat luurangot kaapissa, jotka tuskin jättävät Charlesia koskaan rauhaan. Kukapa voisi unohtaa hänen ja prinsessa Dianan skandaalinkäryistä avioeroa tai Charlesin salasuhdetta Camillaan? Kuningatar Elisabet sen sijaan ei kohuotsikoissa paistatellut, vaan hänet muistetaan hänen ja prinssi Philipin satumaisesta rakkaustarinasta, joka kesti 73 vuotta.

Toisin kuin Elisabet, Charles ei ole koskaan ollut kansan tai brittimedian lemmikki. Hänen jo ennestään olematon kansansuosio koki karmean kolauksen avioeron varsin julkisessa jälkipyykissä. Osalle briteistä hän tulee aina olemaan se mies, joka petti ihanaa Walesin prinsessa Dianaa ja vei vihille salarakkaansa.

Kaikissa vertailuissa Elisabet vie siis pidemmän korren.

Elisabetin kansansuosio on ollut vankka.

Viime vuosina brittihovin skandaaleista ovat kuitenkin pitäneet huolen ihan muut siniveriset kuin Charles. Muiden kuninkaallisten törttöily näyttääkin kääntyneen Charlesin voitoksi, sillä Lontoon kaduilla ihmiset olivat lähes yksimielisiä siitä, että uusi hallitsija on nostanut pisteitään.

– Charlesin ensimmäinen puhe kuninkaana oli koskettava, hän on pärjännyt todella hyvin. Hänen suosionsa on varmasti kasvanut hitusen ihan jo sen takia, miten hienosti hän hoitanut asiat kuningattaren kuoleman jälkeen, kuningattaren hautajaisiin yön yli jonottanut Leanne summasi.

Potentiaalia yllättävään kansansuosioon nimittäin on. Buckinghamin palatsilla nähtiin hautajaisia edeltävinä päivinä hämmästyttäviä hetkiä, kun tuore kuningas tervehti ihmisiä äitinsä kuoleman jälkeen. Kansa hurrasi ja suuteli hänen käsiään.

Sama hurmos jatkui, kun Charles piti ensimmäisen puheensa kuninkaana. Äitikulta, Charles sanoi, ja toivotti hänelle enkelten laulua matkalla isäkultansa luo. Britit olivat sulaa vahaa.

Kukapa olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut, että etäisenä ja ylimielisenä pidetty Charles saisi ihmisiltä näin lämpimän vastaanoton? Se sama Charles, jonka kansa oli valmis syrjäyttämään kruununperimysjärjestyksessä, ja joka haluttiin korvata hänen salskealla pojallaan, prinssi Williamilla.

Voisiko tästä hurmoksesta tulkita, että Charlesin ei odotetakaan olevan äitinsä veroinen, vaan hän kelpaakin briteille ihan omana itsenään?

Huonomminkin olisi nimittäin voinut käydä. Charles on huomattavasti harmittomampi kuninkaallinen kuin vaikkapa pikkuveljensä Yorkin herttua prinssi Andrew, joka heivattiin sivuun edustustehtävistä, kun selvisi, että hänellä on epämääräisiä kytköksiä pedofiliasta ja ihmiskaupasta syytettyyn Jeffrey Epsteiniin.

Miettikääpä, jos kohusta toiseen seilaava prinssi Andrew olisikin Elisabetin esikoinen. Lontoon kaduilla tuskin veisattaisi nyt God Save the Kingiä, vaan pikemminkin pohdittaisi kuumeisesti, miten ihmeessä kuninkaallisista päästäisi eroon kokonaan.

