Chrissy Heerey vieraili kuningattaren arkulla viimeisenä – ”todellinen etuoikeus”

Ilmavoimissa palveleva Chrissy Heerey jonotti 14 tuntia päästäkseen arkulle kahteen otteeseen.

Kuningatar Elisabetin arkulla Westminster Hallissa viimeisenä vieraillut Chrissy Heerey kertoi BBC:lle vierailun olleen yksi hänen elämänsä kohokohdista.

– Olin viimeisenä osoittamassa kunnioitusta kuningattarelle, ja se tuntui todelliselta etuoikeudelta, Heerey kertoi.

Mustaan toppatakkiin pukeutunut reppuselkäinen Heerey kumarsi pitkään arkun edessä ja käveli sitten pois henkilökunnan seuratessa.

Chrissy Heerey ehti käydä kuningattaren arkulla kahdesti. Heerey kertoi Sky Newsille, että hän vieraili arkun luona myös aamuyöllä kello 1.15, mutta hänestä tuntui, että on mentävä uudestaan.

Vaikka hän vietti 14 tuntia jonossa, Heerey aikoo jäädä Lontooseen seuraamaan hautajaisia. Pitkä päivä mutta sen arvoinen, hän kommentoi uutiskanavalle.

Heerey palvelee Britannian ilmavoimissa.

– Vannoin hänelle uskollisuutta – olen hyvin ylpeä siitä, että olen ilmavoimissa ja yksi hänen alamaisistaan.

Yleisön ja parlamentin henkilökunnan perässä viimeisenä ulos asteli Sarah Rod, yksi ylähuoneen johtajista. Hän pyyhki kyyneleitään.

Yleisö sai tulla Westminster Halliin jättämään jäähyväisensä kuningattarelle neljän ja puolen vuorokauden ajan. Jono oli pahimmillaan yli 24 tuntia ja 11,2 kilometriä pitkä.

Jono suljettiin sunnuntaina kello 22.40. Jonottajille jaettiin rannekkeet, ja rannekkeet saaneille luvattiin pääsy Westminster Halliin.

Christine ja Sarah Rogers saivat viimeisenä rannekkeet, kun he saapuivat sunnuntai-iltana jonoon. He kertoivat BBC:lle, että väkijoukko heidän takanaan ryhtyi taputtamaan, kun he saivat tietää päässeensä viimeisinä jonoon ja Westminster Halliin.

Äiti ja tytär olivat saapuneet Suffolkista jättämään jäähyväiset kuningattarelle.

– Tarkoittaa niin paljon tulla ja osoittaa hänelle kunniaa, koska hän on ollut aina elämässäni. Mennä sinne ja sanoa kiitos... Se tarkoittaa paljon, Sarah Rogers sanoi.