Sveitsin Alppien yllä nähtiin poikkeuksellinen kunnianosoitus kuolleelle kuningattarelle.

Lauantaina sveitsiläinen valotaiteilija Gerry Hofstetter teki kunniaa Britannian kuningatar Elisabetin muistolle hyvin ainutlaatuisella tavalla.

Hofstetter heijasti Alppien yläpuolella yhdeksän kilometrin korkeudella olleisiin pilviin valtavan kokoisen kuvan kuningatar Elisabetista sekä hänen puolisostaan prinssi Philipistä.

Kuninkaallispari oli yhdessä yli seitsemän vuosikymmentä, kunnes Philip kuoli huhtikuussa 2021.

Hofstetterin massiivisen valoteoksen nimi on Together for ever (Ikuisesti yhdessä).

Poikkeuksellinen valoprojektio tapahtui Bernin kantonissa sijaitsevassa pienessä Lauterbrunnenin kunnassa.

Valoteos toteutettiin yhdessä Iso-Britannian Bernin suurlähetystön kanssa.

Elisabet II kuoli torstaina 8. syyskuuta. Kuningatar haudataan maanantaina puolisonsa viereen Pyhän Yrjön kappeliin Lontoossa.