Kuningatar Elisabetin maanantaiset hautajaiset ovat saaneet Lontoon sekaisin ennennäkemättömällä tavalla. Kaupunkiin on tulvinut valtavat massat ihmisiä eri puolilta Britanniaa, Eurooppaa ja jopa maailmaa. Tavallisten kansalaisten lisäksi paikalle on matkustanut noin sata valtionpäämiestä ja 20 kuninkaallista.

Valtava ihmismassa ja suuri määrä maailman johtajia tarkoittaa ennennäkemätöntä ponnistusta Lontoon poliisille, Britannian armeijalle ja muille turvallisuusviranomaisille. Brittimedian mukaan kyse on suurimmasta turvallisuusponnistuksesta sitten toisen maailmansodan. Järjestelyitä on verrattu vuoden 2012 Lontoon olympialaisiin, mutta sekä kaupungin poliisin että pormestarin mukaan kyse on aivan muusta.

Monet britit ovat päivystäneet Westminster Hallin edustalla päiväkausia.

– Jos ajattelet Lontoon maratonia, karnevaaleja, aiempia kuninkaallisia häitä ja olympialaisia, niin tämä on kaikki ne yhdessä, Lontoon pormestari Sadiq Khan kommentoi CNN:lle.

Ilman eväitä ei leirissä pärjää.

Mittavat turvallisuusjärjestelyt näkyvät selvästi kaikkialla Lontoossa. Metroasemia on suljettu ja niillä partioi tavallista enemmän oppaita ja järjestysmiehiä. Buckinghamin palatsia ja Westminsterin kaupunginosaa lähestyttäessä lähes kaikki pääkadut on suljettu, ja poliisi käännyttää kaikki paikalle pyrkivät välittömästi pois.

– Koko palatsin alue on suljettu kahden päivän ajan, katuja vartioivat poliisit kertoivat.

Kuningattaren arkulle johtava jono on ollut kilometrien mittainen.

Kulku palatsin lähelle oli jo sunnuntaina suljettu kaikkialta muualta paitsi St. Jamesin puistosta, johon pakkautui tuhansia ihmisiä odottamaan pääsyä paikalle. Ihmismassa mateli hitaasti eteenpäin, ja moni luovutti ja kääntyi takaisin.

Kun tiet oli suljettu ja ainoa väylä palatsin luo ruuhkautui pahasti, jättivät ihmiset kuningattaren muistoksi hankkimansa kukat puiden juurelle puistoon.

– Emme pääse lähellekään palatsia, joten toimme kukkia tähän, Heleniksi esittäytynyt nainen kertoi ja laski valkoiset kukat nurmikolle Elisabetin kuvan viereen.

Myös Suomen suurlähetystön auto bongattiin hulinoiden keskellä.

Turvajärjestelyt on aloitettu jo viime viikolla.

Kuningattaren hautajaissaattueen reitin varrelle pystytettiin jo viime viikolla metalliaidat, joiden vierustat olivat sunnuntaina iltapäivällä täynnä telttoja ja retkituoleja. Osa ihmisistä oli saapunut paikalle jo perjantaina, jotta he saisivat parhaat paikat saattaa kuningattaren tämän viimeiselle matkalle. Varusteina monilla oli erilaisia lämpöpeitteitä, paksuja vaatteita ja evästä.

Katujen varsille on pystytetty lukuisia metalliaitoja.

Silti odottaminen oli osalle liikaa ja ihmisiä pyörtyi tungoksessa uupumuksesta. Väenpaljoudessa koettiin pelottava hetki, kun nuori nainen tuupertui selälleen kadulle. Ohikulkijat nostivat hänen jalkansa ylös, poliisi auttoi naisen sivuun ja ensiapuhenkilökunta kiirehti paikalle.

Ambulansseja näkyi kaduilla paljon. Telegraphin mukaan sille on tarvetta, sillä sadat ihmiset menettivät tajuntansa jo jonottaessaan tuntikausia pääsyä kuningattaren arkulle.

Poliisi on ohjeistanut, että hautajaisvalmisteluja päiväkaudet valvoneiden teltat on purettava huomenna ennen kuin viralliset seremoniat alkavat.

Retkituoli on välttämätön väline.

Maanantaina kuningattaren hautajaiset sulkevat hetkeksi käytännössä lähes kaiken Lontoossa. Kaupat sulkeutuvat ja vain muutamat pubit pitävät ovensa auki. Jopa lentoliikenteeseen tulee mittavia häiriöitä, kun lennot pysäytetään Heathrow’lla kahden minuutin hiljaisen hetken ajaksi puolilta päivin.

IS:n haastattelemien telttailijoiden mukaan leirissä vallitsee hyvä yhteishenki. Jos joku joutuu hetkeksi poistumaan paikaltaan, paikkaa kyllä valvotaan.

Independentin mukaan tarkka-ampujat, poliisikoirat, ratsupoliisit, helikopterit ja yli 10 000 poliisia valvoo sekä valtiovieraiden että yleisön turvallisuutta ja varmistaa, että kuningattaren hautajaiset sujuvat tarkan suunnitelman mukaan. Mukana hautajaisissa on myös 6 000 sotilasta eri rooleissa ja tehtävissä.

Kuningatar Elisabetin hautajaiset ovat Britannian ensimmäiset valtiolliset hautajaiset sitten vuoden 1965, jolloin maan pitkäaikainen pääministeri Winston Churchill haudattiin juhlavin menoin. Lontoosta hautajaiskulkue jatkaa matkaa kohti Windsoria, jonne kuningatar haudataan puolisonsa prinssi Philipin viereen. Myös osa teistä Lontoon ja Windsorin välillä on suljettu.