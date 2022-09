Ihmiset ovat jonottaneet Elisabetin hautajaisiin päivätolkulla – 4 kuukauden ikäinen Emily viettää yönsä kadulla leiriytyen

Kuningatar Elisabetin hautajaiset ovat saaneet britit liikkeelle. Tällaista Lontoossa oli sunnuntaina.

Intohimoiseen jonottamiseen on varauduttava perusteellisesti. Teltan lisäksi mukana on oltava runsaasti evästä, lämmin makuupussi ja paksusti vaatetta.

Lontoo valmistautuu jättämään jäähyväiset kuningatar Elisabetille, joka siunataan haudan lepoon maanantaina. Kadut ovat sunnuntaina täynnä ihmisiä, jotka pujottelevat aitojen välissä kohti Buckinghamin palatsia. Moni joutuu pettymään, sillä Buckinghamin palatsin edustalla oleva katu, The Mall, on suljettu jo päivällä.

Jotkut koettavat onneaan päästä palatsille vieressä sijaitsevan St. Jamesin puiston kautta. Puiston hiekkateillä kiemurtelee jono toiveikkaita ihmisiä. Nurmella istuskelee seurueita piknikillä.

– En oikein tiedä mitä tässä jonotetaan. Ehkä tästä pääsee Buckinghamin palatsille? jonosta huikataan Ilta-Sanomille.

Monet luovuttavat suosiolla ja jättävät kuningatar Elisabetin muistoksi tuomansa kukkakimput, kortit ja piirustukset mieluummin St. Jamesin puiston puiden juurelle.

St. Jamesin puistoon on tuotu valtava määrä kukkakimppuja, kortteja ja muita muistoesineitä.

Midlandsista kotoisin oleva Rebecca, 39, saapui Lontooseen hyvästelemään ihailemansa kuningattaren. Hän laskee puun juurelle kukkakimpun ja lapsensa tekemän soman corgi-piirroksen.

– Kuningatar oli aivan uskomaton! Rakastin hänen asujaan ja sitä pientä mustaa käsilaukkua, Rebecca hymyilee.

Rebecca sanoo kuningattaren tuntuneen kuin perheenjäseneltä.

– Hän on ollut kuningatar koko elämäni ajan, en tiedä mistään muusta.

Hän uskoo että äitiään valtaistuimelle seuraava kuningas Charles pärjää uudessa roolissaan mainiosti.

– Charlesilla on paljon harjoitusta ja hänellä on upea tukiverkosto ympärillään. Hän on paras mies hommaan, Rebecca sanoo.

Paraatipaikalla St. George Streetin varrella, Westminster Hallilla käy kuhina.

Westminster Halliin johtavien katujen varsille pystytetyistä teltoista kuikuilee välillä ihmisiä, monet ovat ottaneet mukaansa retkituolia, makuupusseja, lämpöpeittoja, vaatekerrastoja, virtapankkeja sekä tietenkin eväitä. Ihmiset juttelevat naapuriteltassa majailevien naapureidensa kanssa, lipittävät viiniä ja kuuntelevat musiikkia.

– Koska presidentti Biden tulee? yleisöstä kysellään.

Tunnelman kerrotaan olleen lämmin kirpeistä säistä huolimatta.

– He, jotka ovat saapuneet perjantaina, ovat onneksi valmistautuneet tähän hyvin. Olemme luvanneet valvoa toistemme paikkoja, jos joku joutuu hetkeksi poistumaan, eturivissä päivystävä Zoe sanoo.

Partiolainen Zoe on telttaillut Westminster Hallin edustalla perjantaiaamusta saakka.

Leanne, 36, hänen äitinsä Sue, 63, ja heidän ystävänsä Alison, 66, tähyilevät Westminster Halliin saapuvia valtiovieraita uteliaina. He telttailevat yön kadulla nähdäkseen hautajaissaattueen mahdollisimman läheltä maanantaina.

Eturiviin pääseminen ei vaatinut neuvokkaalta kolmikolta kovinkaan suuria ponnisteluja.

– Saavuimme tänne sunnuntaina aamukymmeneltä, jolloin täällä ei ollut ketään. Vain yksi herrasmies oli meitä ennen täällä.

Naiset ovat varautuneet jonottamiseen kekseillä ja muilla pienillä naposteltavilla.

– Täällä on vessoja, ruokakauppa on nurkan takana ja viiniä saa kadun toisella puolella olevasta pubista. Ei meillä ole mitään hätää! he nauravat.

– Kuningatar omisti Britannialle koko elämänsä. Siihen verrattuna on ihan pikkujuttu, että me jonotamme täällä yhden päivän.

Naiset sanovat suosikkimuistonsa kuningattaresta olevan Lontoon Olympialaisia varten kuvattu video, jossa Elisabet esiintyy Daniel Craigin esittämän James Bondin rinnalla.

– Se oli aivan huikea. Toinen suosikkini oli Karhuherra Paddingtonin kanssa kuvattu sketsi. Se, jossa kuningatar ottaa käsilaukustaan marmeladivoileivän.

Alison, 66, Sue, 63, ja Leanne, 36, saapuivat vasta sunnuntaina, mutta pääsivät silti eturiviin. – Ei meillä ole hätää, viiniä saa kadun toiselta puolen, he myhäilevät.

Leanne sanoo kuningas Charlesin nostaneen pisteitään kansalaisten silmissä viime päivinä.

– Charlesin ensimmäinen puhe kuninkaana oli koskettava, hän on pärjännyt todella hyvin. Hänen suosionsa on varmasti kasvanut hitusen ihan jo sen takia, miten hienosti hän hoitanut asiat kuningattaren kuoleman jälkeen.

– Samaa mieltä on myös Alison, joka sanoo, että britit ovat vähitellen lämmenneet Charlesille.

– Hänhän on puhunut ilmastonmuutoksesta ja ympäristöasioista jo vuosikymmeniä. Häntä pidettiin ihan typeryksenä, mutta kuinkas kävikään. Charles oli oikeassa.

– Charlesia ei kuunneltu, mutta nyt kuunnellaan, Sue komppaa.

Toinen onnekas eturiviin päässeistä on Yorkshirestä kotoisin oleva Magdalena, joka on telttaillut Lontoon kaduilla perjantaista lähtien kahden lapsensa kanssa.

– Rakastan kuninkaallista perhettä. Olin täällä seuraamassa Dianan hautajaisia nuorempana, ja halusin lasteni saavan saman kokemuksen kuin minä silloin, hän kertoo.

– Lapsista tämä on hurjan hauskaa telttailla keskellä Lontoota!

Magdalena sanoo kerrospukeutumisen olevan kaikista tärkeintä hautajaisiin jonottamisessa. Öisin kadut ovat olleet rauhallisia ja paikalla on poliiseja vartioimassa.

– Mitään häiriötekijöitä ei ole ollut, tässä on todella turvallista, Magdalena vakuuttaa.

Hän kertoo prinssi Charlesin käyneen yllättäen tervehtimässä ihmisiä, jotka ovat jonottaneet sisäänpääsyä Westminster Halliin.

– Se oli aivan ihana ele! Hänellä on ollut hirveän rankka viikko. Luimme netistä, että hän on Walesissa ja yhtäkkiä hän olikin täällä. Jestas, millainen aikataulu hänellä onkaan ollut, Magdalena päivittelee.

Emman 4-kuukautinen tytär Emily saattaa olla kaikkein nuorin hautajaisvalmisteluihin osallistuja. – On hienoa, että voimme kertoa Emilylle, että olit vauvana kuningattaren hautajaisissa.

Kentistä kotoisin olevan Emman 4-kuukautinen tytär Emily saattaa olla nuorin yön hautajaiskulkueen reitin varrella viettävä kuninkaallisfani. Emma ja Emily saapuivat Westminster Hallin edessä olevaan risteykseen sunnuntaina päivällä.

– Tulimme tänne kunnioittamaan kuningattaren muistoa ja tekemään historiaa. On myös hienoa, että voimme kertoa Emilylle hänen kasvaessaan, että olit vauvana kuningattaren hautajaisissa, Emma kertoo.

Emma oli varautunut huolellisesti siihen, että pieni Emily vietti ensimmäisen yönsä leiriytyen keskellä Lontoon keskustaa. Lämpötila kaupungissa on laskenut öisin alle 10 asteen, joten nuori kuninkaallisfani tarvitsi paljon lämmikettä mukaansa.

– Minulla on mukana hänelle talvihaalari, lämpöpeitto, monta kerrosta vaatteita ja paljon tarvikkeita.

– Päivisin on oikein mukavaa, mutta öisin jäätävän kylmä. Olen nukkunut perjantaista asti tuossa maassa, Emman äiti lisää osoittaen kadulla olevaa patjaa.

Kuningatar oli Emmalle tärkeä hahmo.

– Hän muistutti minua mummostani. Hän on ainoa monarkki, jonka olemme tunteneet.

Emma ja hänen äitinsä uskovat, että monarkialla on valoisa tulevaisuus Britanniassa.

– Uskomme, että Charles yltää äitinsä tasolle. Toistaiseksi hän on pärjännyt todella hyvin, he kehaisevat.

Emma suunnittelee tuovansa pienen Emilyn myös kuningas Charlesin virallisiin kruunajaisiin ensi vuonna.

– Sitten tämä on hänelle jo tuttu, hän sanoo hymyillen.