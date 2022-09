IS:n haastattelema partiolainen Zoe: sää on kylmä, mutta tunnelma lämmin

Britit ovat päivystäneet uskollisesti Buckinghamin palatsin edustalla odottaen jo huomista hautajaisseremoniaa.

Ilta-Sanomien toimittaja Iida Kantola raportoi tuoreimmista tunnelmista Lontoosta paikan päältä päivää ennen kuningatar Elisabetin hautajaisia.

Britit ovat päivystäneet uskollisesti Westminster hallin palatsin edustalla odottaen jo huomista.

– Kuningatar oli kuin äiti, jota minulla ei koskaan ollut, eräs herrasmies kertoo.

Mukana on väkeä vauvasta vaariin. Kadun varteen on myös leiriytynyt tuore äiti 4 kuukauden ikäisen Emilyn kanssa.

Karen Birminghamista on saapunut paikalle aamulla. Hän ei kuitenkaan aio päivystää yön yli kadulla.

– Aion katsoa hautajaiset huomenna kotonani, hän sanoo.

Innokkaimmat ovat päivystäneet kaduilla jo päiväkausia.

Partiolainen Zoe on päivystänyt kadulla Westminster Hallin edustalla teltan kanssa jo perjantaiaamusta saakka.

– Koska olen partiolainen, olen vannonut velvollisuuteni kuningattarelle. Tämä on siis viimeinen velvoitteeni ja mahdollisuuteni osoittaa kunnioitukseni häntä kohtaan. Elisabet teki paljon töitä partion ja valtion eteen.

Haastavat olosuhteet eivät ole juuri haitanneet.

– Öisin on ollut kylmä, mutta muuten on ollut mahtavaa, hän sanoo.

Zoe kertoo varautuneensa on varautunut päivystämiseen hyvin. Teltasta löytyy peittoja ja tarvikkeita, joiden avulla pitää itsensä lämpimänä.

– Olen tottunut telttailuun. Kokemuksesta on hyötyä.

Mitä odotat huomisilta hautajaisilta?

– Huominen tulee varmasti olemaan hyvin tunteellinen meille kaikille. Uskon, että tunnelman voi aistia koko maailmassa. Tulee varmasti olemaan outoa, kun Lontoo on hiljainen hautajaisten ajan.

Ajoissa paikalle saapuneella partiolaisella on niin sanotusti eturivin paikka.

– Olen iloinen että sain hyvät näkymät huomiselle. Kannatti tulla ajoissa paikalle.

Poliisi on ohjeistanut, että teltat on purettava huomenna ennen hautajaisseremonian alkua.

Miten olet muuten varautunut? Onko sinulla esimerkiksi eväitä?

– On kyllä. minulla on myös useampi virtapankki puhelintani varten. Lisäksi ympärillä on kauppoja ja ravintoloita, joista saan tarvittaessa lisää ruokaa.

Hän siis voi hetkellisesti myös jättää paikkansa ja tulla takaisin.

– Tällaisissa tilaisuuksissa syntyy hyvä ja lämmin yhteishenki. Jos joku lähtee kauppaan, hän voi hakea ruokaa muillekin. Hänen paikkaansa kyllä valvotaan.

Mitä neuvoja olet saanut poliisilta? Onko joitakin sääntöjä, mitä sinun pitää noudattaa?

– Riittää, että käyttäydymme hyvin. Emme aiheuta hämminkiä. Huomenna teltat pitää purkaa ennen hautajaisseremonian alkua.

Monilla jonotus on ottanut koville. Jäätävät yöt ovat koetelleet kestävyyttä, minkä lisäksi jonottajia on myös pyörtynyt. Zoe itse ei ole havainnut moista.

– Onneksi kaikki perjantaista saakka päivystäneet ovat tulleet hyvin varautuneina. Heillä on mukanaan foliopeittoja, makuupusseja ja sen sellaista.