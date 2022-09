Ihmiset tuovat kukkia ja kynttilöitä St. James Parkiin – ”Kuningatar oli aivan uskomaton”

IS:n haastattelema Rebecca saapui Lontooseen jättämään kuningattarelle jäähyväiset. ”Kuningatar oli aivan uskomaton”, hän sanoo.

St. Jamesin puisto Buckinghamin palatsin vieressä on täyttynyt jonottavista ihmisistä, piknikillä olevista ystävistä ja perheistä.

Midlandsista kotoisin oleva Rebecca, 39, saapui Lontooseen jättämään viimeiset jäähyväiset ihailemalleen kuningattarelle. Hän laski puun juurelle kukkakimpun ja lapsensa tekemän soman corgi-piirrustuksen.

– Kuningatar oli aivan uskomaton! Rakastin hänen asujaan ja sitä pientä mustaa käsilaukkua, Rebecca hymyilee.

Rebecca sanoo kuningattaren tuntuneen kuin perheenjäseneltä.

– Hän on ollut kuningatar koko elämäni ajan, en tiedä mistään muusta.

Hän uskoo että äitiään valtaistuimelle seuraava kuningas Charles pärjää uudessa roolissaan mainiosti.

– Charlesilla on paljon harjoitusta ja hänellä on upea tukiverkosto ympärillään. Hän on paras mies hommaan, Rebecca sanoo.