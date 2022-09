Kuningatar Elisabetin lapsenlapset vartioivat tänään hänen arkkuaan Westminster Hallissa.

Perjantaina kuningattaren lapset kuningas Charlesin johdolla seisoivat vartiossa Elisabetin arkun äärellä Lontoon Westminster Hallissa.

Lauantaina vuorossa ovat Elisabetin lapsenlapset. The Guardian kertoo, että kuningattaren lapsenlapset Walesin prinssi Williamin johdolla vartioivat isoäitinsä arkkua lauantai-iltana. Kyseessä on Vigil of the Princes -nimeä kantava perinne, jossa hallitsijan perheenjäsenet seisovat vartiossa arkun äärellä.

Walesin prinssin pikkuveli, prinssi Harry, saa The Guardianin ja Telegraph -lehtien tietojen mukaan käyttää tilaisuudessa poikkeuksellisesti sotilasunivormuaan.

Harry menetti hovista lähdettyään tittelinsä ja hän menetti sotilasarvonsa. Toistaiseksi on ollut epäselvää, saako Harry tästä huolimatta käyttää univormuaan kuningattaren hautajaisissa.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan kuvattuna keskiviikkona Westminster Hallissa.

The Guardianin tietojen mukaan Harryn isä, kuningas Charles, on antanut pojalleen luvan pukeutua sotilasunivormuun Westminster Halliin, jossa hän ja muut kuningattaren lapsenlapset seisovat vartiossa Elisabetin arkun äärellä.

Kuningatar Elisabetin lapset kuningas Charles, prinsessa Anne, prinssi Andrew ja prinssi Edward seisoivat perjantaina vartiossa arkun äärellä. Myös edustustehtävistä sivuun siirretty prinssi Andrew nähtiin sotilasunivormussa.

Harry vietti pitkän ajan nuoruudestaan armeijan palveluksessa. Hän kouluttautui helikopterilentäjäksi ja palveli vuonna 2007 salanimellä Afganistanissa jopa pahamaineisessa Helmandin provinssissa. Prinssin oikea henkilöllisyys ei pysynyt salassa kauaa, joten hän joutui palaamaan takaisin kotiin.

Hovin sisäpiiriväitteiden mukaan sotilasarvon menetys oli valtava isku Harrylle, jonka tiedetään pitävän armeijaa suuressa arvossa.

Williamin ja Harryn rinnalla Westminster Hallissa nähdään prinsessa Annen lapset Zara Tindall ja Peter Philips, prinssi Andrew'n tyttäret prinsessa Beatrice ja prinsessa Eugenie, prinssi Edwardin lapset lady Louise ja Severnin varakreivi James.

Sunnuntaina kuningatar Elisabetin hautajaisiin saapuvat arvovieraat ja kuninkaallinen perhe osallistuvat kuningas Charles III:n vastaanotolle Buckinghamin palatsissa.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuvat vastaanotolle.

Daily Mailille ja Telegraphille tihkuneiden tietojen mukaan prinssi Harry ja herttuatar Meghan eivät saa osallistua tilaisuuteen, sillä tilaisuus on tarkoitettu vain niille kuninkaallisen perheen jäsenille, jotka tekevät edustustehtäviä.

Hovin sisäpiiristä väitetään, että Harryn ja Meghanin oli tarkoitus osallistua tilaisuuteen, mutta Sussexin herttuaparin osallistuminen herätti kummastusta hovissa. Lopulta päätettiin, että hovista lähteneet Harry ja Meghan eivät osallistu Charlesin vastaanotolle.

Väitteiden mukaan Harryn ja Meghanin oli tarkoitus osallistua Charlesin järjestämään vastaanottoon sunnuntaina. Sitten kutsu yhtäkkiä peruttiinkin.

