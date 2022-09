Näin kuningatar Elisabet II:n hautajaispäivä etenee – katso suora lähetys maanantaina kello 7.30 alkaen

Ilta-Sanomat näyttää kuningatar Elisabet II:n hautajaiset suorana lähetyksenä maanantaina 19.9. kello 7.30 alkaen. Ilta-Sanomat seuraa tapahtumia hetki hetkeltä ja kertoo kaikki kiinnostavimmat yksityiskohdat.

Kuningatar Elisabet II:n hautajaisiin odotetaan ennätysmäärää arvovieraita ja maailman johtajia. Lontooseen saapuu myös tavallisia ihmisiä, jotka haluavat seurata hautajaisseremoniaa.

Hautajaiset järjestetään maanantaina 19. syyskuuta Lontoon Westminster Abbeyssa. Tilaisuuden jälkeen hautajaissaattue kulkee Lontoossa ja siirtyy sitten Windsorin linnalle. Elisabet lasketaan kuninkaalliseen hautaan Pyhän Yrjön kappelissa.

Kyseessä ovat valtiolliset hautajaiset, jotka noudattavat hyvin tarkkaa protokollaa.

Hautajaiset alkavat kello 11 paikallista aikaa, eli kello 13 Suomen aikaa. Kyseessä ovat valtiolliset hautajaiset, jotka noudattavat hyvin tarkkaa protokollaa.

Ilta-Sanomat on koonnut hautajaispäivän tarkan aikataulun. Kellonajat on ilmoitettu Suomen ajassa.

Washington Postin mukaan kuningattaren hautajaisissa nähdään jopa tuhatvuotista monarkkien hautajaisperinnettä.

Kuningas Charles käveli keskiviikkona Elisabetin arkun takana.

Näin hautajaispäivä etenee

Kello 8.30: Arkulla vieraileminen loppuu

Kuningattaren arkku on ollut esillä Westminster Hallissa, jossa ihmiset ovat saaneet käydä katsomassa sitä. Jono on ollut useiden päivien ajan kilometrien pituinen ja jonotusaika on ollut jopa yhdeksän tuntia.

Westminster Hall on Britannian parlamentin vanhin rakennus. Se on rakennettu vuonna 1067. Valtavan suuri rakennus on tunnettu erityisesti sen tammikatosta, joka oli kuningas Rikhard II:n vuonna 1393 tilaama arkkitehtuurinen mestariteos.

Perinne, jossa hallitsija makaa Westminster Hallissa, ja kansa saa käydä hyvästelemässä hänet, on suhteellisen nuori. Se aloitettiin vuonna 1898 pääministeri William Gladstonen kuoltua.

Kello 10: Westminster Abbeyn ovet avautuvat

Westminster Abbey on kirkko, jonka historia ulottuu vuoteen 960. Kirkossa on pidetty 17 kuninkaan ja kuningattaren hautajaistilaisuuksia kautta historian. Kirkosta viimeisen leposijansa on saanut jo 13 kuningasta, neljä hallitsevaa kuningatarta, 11 kuningatarpuolisoa ja kaksi muuta kuningatarta, eli yhteensä 30 kuninkaallista.

Kuningatar Elisabet II on ensimmäinen hallitseva monarkki, jonka hautajaistilaisuus pidetään Westminster Abbeyssa sitten kuningas Yrjö II:n hautajaisten vuonna 1760. Sen jälkeen Abbeyssa on vietetty vain kuningatar Alexandran, kuningas Edvard VII:n lesken, hautajaisia vuonna 1925 sekä kuningataräiti Elisabetin hautajaistilaisuutta vuonna 2002.

Westminster Abbey on tunnettu kuitenkin useimmiten iloisista tapahtumistaan. Kirkossa on kruunattu hallitsijoita vuodesta 1066 lähtien ja vietetty 16:a häitä vuodesta 1100 alkaen. Kuningatar Elisabet avioitui kirkossa prinssi Philipin kanssa vuonna 1947. Prinssi William ja prinsessa Catherine menivät siellä naimisiin vuonna 2011.

Kello 12.44: Kuningattaren arkku lähtee Westminster Hallista

Kuningattaren arkku on tehty 30 vuotta sitten englantilaisesta tammesta, ja se on vuorattu lyijyllä ilman ja veden pääsyn estämiseksi arkkuun. Kuningatar teki 30 vuotta sitten yhdessä puolisonsa prinssi Philipin kanssa päätöksen tulla haudatuiksi samanlaisiin arkkuihin.

Prinssi Philip haudattiin tammella verhoillussa lyijyarkussa 17. huhtikuuta 2021.

Kello 12.52: Arkku saapuu Westminster Abbeyyn

Hevoskärryt vetivät kuningattaren arkun 14. syyskuuta Westminster Halliin, mutta hautajaispäivänä 142 merisotilasta siirtää arkun Westminster Abbeyyn laivaston tykkivaunulla.

Perinne juontaa juurensa vuoteen 1901, kun kuningatar Viktoria haudattiin. Tuolloin juuri ennen kuin kuningatar Viktorian arkku piti siirtää Westminster Abbeyyn, sitä kuljettaneiden hevosten valjaat sotkeutuivat ja hevosia pääsi vapaaksi. Laivaston sotilaat ryntäsivät tuolloin apuun ja kuljettivat arkun kirkkoon.

Myös Elisabetin isä kuningas Yrjö VI kuljetettiin kirkkoon tykkivaunuilla.

Kuningas Charles III ja muut vanhemmat kuninkaallisperheen jäsenet seuraavat kulkuetta.

Reittiä Westminster Hallista Westminster Abbeyyn reunustavat asevoimien eri joukko-osastojen sotilaat.

Kello 13.00: Siunaustilaisuus alkaa

Kuninkaallisen perheen lisäksi paikalle Elisabetin hautajaisiin odotetaan noin 2 000:tta vierasta, joihin lukeutuu ennätysmäärä maailman johtajia ja muita arvovieraita.

Paikalla ovat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio.

Myös Euroopan muita kuninkaallisia, joista osa on sukua Elisabetille, odotetaan osallistuvan hautajaisiin.

Siunaustilaisuutta johtavat todennäköisesti Westminster Abbeyn kirkkoherra David Hoyle sekä Canterburyn arkkipiispa Justin Welby. Pääministeri Liz Truss lukee tilaisuudessa liturgisen tekstin.

Kuningattaren arkku on maanantaiaamuun asti Westminster Hallissa, jossa yleisö voi käydä jättämässä hyvästinsä.

Kello 13.55: Britanniassa vietetään kansallista kahden minuutin hiljaisuutta

Hautajaistilaisuuden loppupuolella merkkitorvella soitetaan kappale ”Viimeinen viesti” (The Last Post), jonka jälkeen alkaa kansallinen kahden minuutin hiljainen hetki kuningattaren muistolle.

Kello 14.00: Siunaustilaisuus päättyy

Hiljaisuuden jälkeen kuningattaren säkkipillinsoittaja soittaa Britannian kansallislaulun God Save the King, mikä päättää hautajaistilaisuuden Westminster Abbeyssa.

Kello 14.15: Hautajaiskulkue lähtee Wellington Archiin

Tilaisuuden jälkeen hautajaissaattue sekä kuningattaren arkku lähtee liikkeelle kohti Wellington Archia. Saattuetta ympäröivät sotilaat ja poliisit.

Kulkuetta johtaa Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi, jonka joukot jakautuvat seitsemään ryhmään. Mukana on myös Britannian ja Kansainyhteisön maiden asevoimien sotilaita.

Kuningatar Camilla, prinsessa Catherine, kreivitär Sophie ja herttuatar Meghan seuraavat kulkueessa autojen sisällä.

Wellington Arch on Lontoon Hyde Parkissa sijaitseva riemukaari, joka oli alkuperäinen sisäänkäynti Buckinghamin palatsiin. Kaari on muistomerkki Wellingtonin herttuan sotavoitolle Waterloon taistelussa Napoleon Bonapartea vastaan vuonna 1815.

Kulkue ohittaa Parlamenttiaukion, joka sijaitsee Westminsterin palatsin luoteispäässä. Parlamenttiaukiolla seisoo kunniavartio.

Hautajaiskulkue etenee Whitehall-katua ja ohittaa myös seremoniallisen hevosvartijoiden paraatin.

Kulkueen reitti etenee Constitution Hillin ja The Mall -kadun kautta. Constitution Hill on ”elävä museo”, joka kertoo Etelä-Afrikan historiallisen tien demokratiaan.

The Mall on Lontoon yksi tunnetuimmista kaduista, joka alkaa Buckinghamin palatsin edustalta ja päättyy Trafalgar Squarelle. The Mall tunnetaan seremoniakatuna, jonka historia ulottuu vuoteen 1660 saakka.

Lontoon Big Benin kelloja soitetaan koko kulkueen ajan. Hyde Parkissa ammutaan myös kunnialaukaus joka minuutti.

Kello 15.00: Arkku siirretään ruumisautoon

Valtiollinen ruumisauto on viimeistelty viininpunaisella värillä, jota kuninkaalliset pitävät yllään virallisissa tehtävissä.

Jaguar Land Rover on suunniteltu yhdessä kuningattaren ja kuninkaallisen virkamiesten kanssa. Auto on hyvin erilainen kuin prinssi Philipin hautajaisissa käytetty vihreä Land Rover Defender. Myös prinssi Philip osallistui itse oman ruumisautonsa suunnittelemiseen.

Ruumisautosaattue aloittaa lähes viiden kilometrin matkan Windsorin linnalle. Reittiä kutsutaan nimellä Long Walk. Kuningas Kaarle II loi reitin vuonna 1680. Reitti kulkee Deer Parkin läpi, joka oli osa metsästysmaita 1000-luvulla.

Koko Lontoo sulkeutuu maanantaina hautajaisten vuoksi.

Kello 17.06: Ruumisauto saapuu Windsorin linnalle

Windsorin linnassa on asunut tuhannen vuoden ajan 40 eri monarkkia.

Kuningas Charlesin ja muiden kuninkaallisperheen jäsenten odotetaan liittyvän kulkueeseen linnan sisäpihalla.

Linnan kellot soivat joka minuutti, kuten myös kunnialaukaukset.

Noin kello 17.10 saattue jatkaa Pyhän Yrjön kappeliin.

Kello 18: Jumalanpalvelus kappelissa alkaa

Kuningatar Elisabet II on Britannian 11. monarkki, joka haudataan Pyhän Yrjön kappeliin. Kuningas Yrjö II:n kuoleman jälkeen 1820 siellä on pidetty kaikkien kuninkaiden ja kuningattarien hautajaiset.

Tilaisuuteen Pyhän Yrjön kappelissa osallistuu 800 vierasta. Jumalanpalvelusta johtavat Windsorin kirkkoherra David Conner ja Canterburyn arkkipiispa Justin Welby.

Juuri ennen kuningattaren arkun laskemista Kuninkaalliseen holviin, nostetaan arkun päältä kuningattaren kruunajaiskruunu, valtikka ja valtakunnanomena.

Kuningattaren säkkipillinsoittaja soittaa kappaleen ennen kuningattaren viimeistä siunausta ja God Save the King -kansallislaulua.

Buckinghamin palatsi on kertonut, että kuningatar itse pyysi hautajaisiinsa säkkipillinsoittajaa.

Kello 21.30: Viimeiseen lepoon yksityisessä tilaisuudessa

Kuningattaren viimeinen leposija on Kuningas Yrjö VI:n muistokappelissa. Elisabet lasketaan viimeiseen lepoon yhdessä puolisonsa Philipin kanssa kuninkaallisen perheen läsnäollessa.

Kuningattaren haudan marmorilaattaan kaiverretaan: ELIZABETH II 1926–2022.