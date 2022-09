Kreivitär Sophie tallentui kuviin surun murtamana – oli kuin ”toinen tytär” kuningattarelle: saa nyt arvokkaan perinnön

Kreivitär Sophien kerrotaan olleen kuningattaren ”kallio”, kun prinssi Philip menehtyi. Hän on näyttäytynyt surun murtamana menetettyään rakkaan ystävänsä.

Wessexin kreitivär, prinssi Edwardin vaimo Sophie, 57, oli läheinen reilu viikko sitten kuolleen kuningatar Elisabetin kanssa.

Kreivitär on näyttänyt kuningatarta muistavissa tilaisuuksissa surun murtamalta. Kreivitär oli myös mukana, kun prinssi William kaahasi Balmoralin linnaan kuningattaren kuoliniltana yrittäen ehtiä ajoissa monarkin vierelle. Hän oli ainoa ei-verisukulainen paikalla prinsessa Annen aviomiehen Sir Timothy Laurencen lisäksi.

Sophieta kuvaillaan brittimediassa jopa Elisabetin ”toiseksi tyttäreksi”. Kreivitär puhutteli kuningatarta tämän lasten tavoin lempinimellä ”mama”.

Erityisesti kreivitär Sophie on tallentunut viime aikoina kuviin hyvin surullisen oloisena. Kuvassa myös prinsessa Catherine.

Kuningattaren kuoltua Evening Standardin, Daily Mailin ja Mirrorin mukaan onkin epäilty, että kreivitär saa vastuikseen kuningattaren arvostetuimpia suojelutyökohteita.

57-vuotias kreivitär on työskennellyt ahkerasti yli 70 hyväntekeväisyysjärjestön suojelijana. Kuninkaallinen perhe on aina kiittänyt häntä palveluksestaan ja työstään, ja Mirrorin mukaan kreivitär saattaa saada nyt arvokkaan perinnön kuningattarelta ja jopa päästä hänelle tärkeiden järjestöjen, Women’s Instituten ja Dog’s Trustin suojelijaksi.

Kreivitär Sophie on myös ollut hyvin suosittu kansan keskuudessa. Brittimedian mukaan on todennäköistä, että Charlesin ollessa kuningas, Sophie saa entistä enemmän julkisia rooleja.

Telegraphin ja Evening Standardin mukaan Charles saattaa nimittää veljensä prinssi Edwardin Edinburghin herttuaksi, joka tekisi Sophiesta Edinburghin herttuattaren. Uusi arvonimi antaisi Sophielle runsaasti lisää edustus- ja työtehtäviä, ja hän voisi toimia prinsessa Catherinen luotettuna.

Kreivitär Sophie menetti kuningattaren lisäksi läheisen ystävänsä.

Sophie oli valtavana tukena kuningatar Elisabetille tämän menettäessä oman äitinsä, kuningataräiti Elisabetin ja siskonsa, prinsessa Margaretin lyhyen ajan sisään vuonna 2002. Kun Sophien äiti menehtyi vuonna 2005, parivaljakosta tuli entistä läheisempi. Kreivitär oli kuningattarelle myös tukena, kun tämän vuosikymmenten aikainen puoliso, prinssi Philip menehtyi vuonna 2021.

Kreivitär on tehnyt ahkerasti töitä esimerkiksi erilaisissa hyväntekeväisyysjärjestöissä.

Brittilehdistön mukaan kuningatar Elisabet luotti lujasti kreivittäreen. He jakoivat myös samanlaisen huumorintajun.

Daily Mailin mukaan Sophie vieraili usein kuningattaren luona lastensa lady Louise Windsorin ja James Viscount Severnin kanssa, jotka katsoivat isoäitinsä kanssa lastenohjelmia. Viime aikoina Sophie kävi usein kuningattaren kanssa kävelyllä tämän koirien kanssa, ja he katsoivat yhdessä elokuvia.

– Kuningattarella ja kreivittärellä oli valloittavan lämmin suhde keskenään, kuninkaallinen lähde kertoo Mirrorille.

Kreivittären ja kuningattaren kerrotaan olleen hyvin läheisiä. He katsoivat yhdessä elokuvia, kävivät kävelyillä ja tutkivat historiaa.

Erityinen harrastus Sophiella ja kuningattarella liittyi historian tutkimukseen. He uppoutuivat yhdessä kuninkaalliseen arkistoon ja lukivat historiallisia dokumentteja.

– Kuningatar ihaili kreivittären velvollisuudentuntoa, hänen vahvaa työetiikkaansa ja sitä, kuinka Sophie onnistui tasapainottamaan julkista ja perhe-elämäänsä. Heillä oli myös paljon samoja kiinnostuksenkohteita, lähde toteaa.

Kreivitär Sophie on ensimmäinen kuninkaallisen perheen jäsen, joka nousi perheeseen keskiluokkaisena työläisenä vuonna 1999 Sophien mentyä naimisiin prinssi Edwardin kanssa. Hänen äitinsä oli Evening Standardin mukaan sihteeri ja isänsä rengasmyyjä.

Kreivitär Sophie on lähtöisin keskiluokkaisesta, tavallisesta perheestä.

Sophie opiskeli sihteerin työtä, mutta lopulta hän päätyi työskentelemään viestinnän puolella. Yksi Sophien työpaikka oli Capital Radiossa, missä hän myös tapasi tulevan aviomiehensä, prinssi Edwardin, vuonna 1987.

Evening Standardin mukaan prinssi Edward tapaili erästä Sophien ystävää parin tavatessa ensi kertaa. He tapasivat uudelleen kuusi vuotta myöhemmin Prince’s Real Tennis Challenge -tapahtumassa, jonka viestintää Sophie hoiti.

He löysivät yhteistä urheilusta, pelasivat ensimmäisillä treffeillä tennistä ja lounastivat Buckinghamin palatsissa. Pari alkoi seurustelemaan vuonna 1993.

Pari ei aina ollut yhtä suosittu kuin nyt. Molemmat halusivat luoda uraa mediassa, ja erityisesti Edwardin kohdalla katsottiin, että hänen haikailunsa tv-uraa kohtaan olisi outoa prinssille. Edwardin katsottiin haluavan hyötyä rahallisesti prinssin statuksestaan. Myös Sophie sai kritiikkiä poseerattuaan yli 280 000 euron Land Roverin edessä mainostaessaan sitä.

Sophie vihkiytyi virallisesti kuninkaallisperheeseen vuonna 1999, kun hän nai prinssi Edwardin.

Sophie kertoi aikaisemmin Sunday Timesille, että hän koki varsinkin kuninkaallisen uransa alussa tehtävänsä vaikeaksi. Kreivitär totesi, että hän haluaisi olla syvemmin mukana kuninkaallisissa tehtävissä eikä vain ”kuorrute kakun päällä”.

Prinssi Edwardilla ja kreivitär Sophiella on kaksi lasta. Lady Louise Windsor ja James Viscount Severn. Kuva vuodelta 2013.

Tähän päivään saakka Sophie on kuitenkin löytänyt paikkansa kuninkaallisessa perheessä.

– Hänen työnsä ei saa säännöllisesti sellaista mediahuomiota, mitä nuorempien kuninkaallisten työ saa, mutta Sophiesta on tullut jykevä osa ”firmaa”. Valokeila Sophiessa on vahvistunut sitä mukaa, mitä se on prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin kohdalla hiipunut, kuninkaallinen kirjailija Victoria Murphy totesi aikaisemmin.

Sophien kerrotaan kasvaneen kiinni kuninkaalliseen perheeseen, ja erityisesti kuningattareen. Hän osasi kuitenkin ”käsitellä” myös prinssi Philipiä ja tämän ronskia luonnetta. Kuningattaren kerrottiin olevan huolissaan siitä, miten Sophie ja Philip tulisivat toimeen.

– Sophie sai Philipin nauramaan eikä järkyttynyt tämän äkkipikaisuudesta. Hän ei antanut Philipin kiusata itseään, kuninkaallinen kirjailija Ingrid Seward totesi kirjassaan Prince Philip Revealed: A Man of His Century.

Kreivitär Sophie ja kuningatar Elisabet matkustivat usein yhdessä erilaisiin tilaisuuksiin ja edustustapahtumiin. Tämä korostui erityisesti sen jälkeen, kun kuningattaren puoliso prinssi Philip menehtyi vuonna 2021.

Kun Philip kuoli, Elisabet pyysi Sophieta tulemaan usein kanssaan samaan autoon Philipin paikalle heidän matkustaessaan milloin minnekin kuninkaallisiin tilaisuuksiin.

– Sophiesta tuli kuningattaren ”kallio”, kun prinssi Philip kuoli, totesi kuninkaallinen asiantuntija Duncan Larcombe The Sunille.