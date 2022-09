Prinssi Harry viettää syntymäpäiväänsä murheen murtamana piilossa katseilta – näin hän juhlistaa poikkeuksellista merkkipäiväänsä

Prinssi Harry täyttää torstaina 38 vuotta. Luvassa ei ole kuitenkaan hilpeitä juhlia, sillä Britanniassa surraan tällä hetkellä kuningatar Elisabetia.

Prinssi Harry viettää tänä vuonna syntymäpäiväänsä apeissa tunnelmissa, sillä hän täyttää 38 vuotta vain viikko rakkaan isoäitinsä kuoleman jälkeen. Harryn torstainen syntymäpäivä sujuu Daily Mailin mukaan luultavasti perhepiirissä kaukana katseilta.

Harry ja Meghan edustivat keskiviikkona kuningattaren surusaattueessa ja Westminster Hallissa järjestetyssä jumalanpalveluksessa. Tilaisuus oli Harrylle silmin nähden raskas, sillä hän pyyhki kyyneliä silmistään surressaan isoäitiään.

Daily Mailin mukaan Harryn poikkeuksellisissa olosuhteissa vietettävä syntymäpäivä meneekin luultavasti kuningatarta surressa. Hän ja Meghan ovat viipyneet Elisabetin kuoleman vuoksi Euroopassa jo suunniteltua pidempään.

Pari matkusti Britanniaan ja Hollantiin ensi vuoden Invictus Gamesien julkistusta ja One Yong World Summit -tapahtumaa varten. He asuvat vierailunsa ajan Frogmore Cottagessa Windsorissa, ja luultavasti Harry viettää syntymäpäiväänsä siellä.

Prinssi Harry murtui kuningattaren arkun surusaattueen jälkeisessä jumalanpalveluksessa.

Saksalaislehti Bildin mukaan pari joutuu juhlistamaan merkkipäivää ilman lapsiaan, sillä Archie, 3, ja Lilibet, 1, ovat lastenhoitajan ja Meghanin Doria-äidin kanssa Yhdysvalloissa. Lehti kertoo, ettei pari koe järkeväksi lennättää lapsiaan pitkää matkaa Britanniaan, vaikka heidän vierailunsa venähtikin odotettua pidemmäksi. Heidän uskotaan palaavan Kaliforniaan pian kuningattaren maanantaina järjestettävien hautajaisten jälkeen.

Jälkikasvun loistaessa poissaolollaan Harry saattaa viettää syntymäpäiväänsä joidenkin kuninkaallisen perheen jäsenten kanssa. Daily Mail huomauttaa kuitenkin, että ainakaan kuningas Charles ei juhlista kuopustaan, sillä hän viettää harvinaista vapaapäivää surren omassa rauhassa Highgroven kartanossa maaseudulla.

Harry viettää saksalaismedian mukaan syntymäpäiväänsä Frogmore Cottagessa, jossa hän ja Meghan asuivat ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin.

Myös prinssi William ja prinsessa Catherine ovat torstaina poissa Windsorista. He edustivat iltapäivällä Norfolkissa, jossa he kävivät katsomassa kuningattaren muistoksi Sandringhamin kartanon eteen tuotuja kukkia. Hovin sisäpiirilähde kertoo kuitenkin Bildille, että pari saattaisi piipahtaa illalla Harryn ja Meghanin luona. Huhujen mukaan he saattaisivat viettää yhdessä rentoa iltaa ja syödä pizzaa.

Veljesten välit ovat herättäneet kysymysmerkkejä, ja toistaiseksi on epäselvää, ovatko he tekemisissä toistensa kanssa. Yhteinen syntymäpäivä ilta olisi selvä merkki sovinnosta, mutta toistaiseksi kyse on lähinnä huhuista.

Bildin mukaan myös Harryn serkku prinsessa Eugenie ja hänen puolisonsa Jack Brooksbank saattaisivat käydä onnittelemassa prinssiä. He asuvat Windsorissa vain kivenheiton päässä Frogmore Cottagesta.

ViettÄÄ Harry syntymäpäiväänsä miten tahansa, on selvää, että tunnelma tuskin tulee olemaan kovin hilpeä.

– Harryn syntymäpäivä ei ole kovin tärkeä prioriteetti tänään. Hänellä tulee olemaan vielä monia syntymäpäiviä, hovin lähde sanoo Bildille.

Daily Mail huomauttaa, että prinssin syntymäpäivää vietettiin myös viime vuonna matalalla profiililla hänen ja Meghanin kotona Kaliforniassa. Lehden mukaan Harry halusi pitää juhlat pieninä maailmantilanteen vuoksi.

– Meghan suunnittelee matalan profiilin syntymäpäiväillallisen Harrylle. Viime aikojen tapahtumien valossa – aina Afganistanista koronaan – he molemmat päättivät pitää tilaisuuden yksinkertaisena, sisäpiirilähde kertoi viime syksynä Daily Mailille.

Täyttäessään 36 vuotta syksyllä 2020 Harry oli sen sijaan onnensa kukkuloilla. Daily Mailin mukaan hän oli juuri asettunut uuteen elämäänsä Kaliforniassa, eikä kaivannut lainkaan arkea brittihovin sääntöjen keskellä. Pari oli myös solminut 150 miljoonan diilin Netflixin kanssa juuri ennen prinssin merkkipäivää, joten heidän tulevaisuutensa oli turvattu.