IS pääsi vierailemaan kuningattaren arkun luona: Nämä asiat surijoissa kiinnittivät huomion – lue kaikki yksityiskohdat

IS pääsi vierailemaan kuningatar Elisabetin arkun luona, jonne ihmiset jonottavat tuntitolkulla kilometrien mittaisessa jonossa. Ihmisten tunteet purkautuivat h-hetkellä.

Siinä hän lepää.

Kuningatar Elisabetin arkku on sijoitettu Westminsterin palatsin vanhimpaan osaan, Westminster Halliin. Arkku on keskellä lasimaalauksilla koristeltua tilaa violetilla kankaalla vuoratun korokkeet päällä.

Arkkua ympäröivät sotilaat, jotka vartioivat sitä ympärivuorokautisesti.

Tätä näkyä ihmiset ovat odottaneet tuntitolkulla kilometrien mittaisessa jonossa. H-hetkellä ei tunteita pidätellä.

IS pääsee vierailemaan arkun luona. Sitä ennen on edessä tarkka protokolla ja tiukat järjestelyt.

Kuningattaren arkun saattokulkue kulki läpi Lontoon katujen. Surusaattuetta seuraamaan tulleet kansalaiset ryhtyivät taputtamaan kunnianosoitukseksi saattueen ohittaessa heidät.

Ovet Westminster Halliin avautuvat kansalaisille keskiviikkona noin kello 19 Suomen aikaa. Ilta-Sanomat on saanut medialle varatun sisäänpääsyajan.

Kulku median sisäänkäynnille on haastava, sillä kadut ovat täynnä ihmismassaa, ja monet tiet ovat suljettuina.

Sisäänkäyntiportilla vastassa on joukko poliiseja ja järjestyksenvalvojia. Valvonta on äärimmäisen tiukkaa, eivätkä viranomaiset päästä toimittajia portista sisään ilman oikeanlaista mediapassia. Jopa uutisjätti CNN:n toimittajat joutuvat pyytämään mediavastaavan paikalle varmistamaan pääsyn alueelle.

Viimein portti aukeaa. Westminster Hallin ovista sisään astellessa on edessä toimittajien turvatarkastus, jossa kaikki tavarat skannataan.

Seuraavaksi ohjataan sisään mediatilaan, jossa toimittajat odottavat vuoroaan päästä katsomaan arkkua. Jokaiselle on varattu puolen tunnin tarkkaan aikataulutettu käynti arkulla.

Mediavastaava noutaa pian noin kymmenen toimittajan joukon. Hän kertaa vielä säännöt: kuvaaminen on ehdottomasti kielletty. Vierailijoita ei saa jututtaa, eikä tilassa saa puhua. Tavarat on jätettävä mediatilaan, ainoastaan muistiinpanovälineet ovat sallittuja.

Mediavastaava kuljettaa rakennuksen läpi tilaan, jossa kuningattaren arkku lepää. Rakennuksen joka kulmalla on viranomaisia valvomassa kävijöitä. Toimittajien kuulakärkikynät sauhuavat tauotta.

Viimein vartija avaa oven arkun luokse. Avarassa tilassa välittyy voimakkaan kunnioittava ja herkkä tunnelma. Ihmiset kävelevät arkun molemmilta puolilta jonossa rauhallisesti. Salissa on hiirenhiljaista.

Kuningattaren kruunu lepää arkun päällä.

Jonon on liikuttava tauotta, mutta moni pysähtyy arkun eteen kumartamaan. Ihmiset ovat vakavailmeisiä.

Media saa seurata tasanteelta ihmisten reaktioita ja jonon etenemistä. Eräs nainen astelee arkun ohi pidätellen kyyneleitään. Ulko-ovelle päästyään hän purskahtaa vuolaaseen itkuun. Sama näky toistuu.

Kaksi naista puolestaan pitelevät nenäliinoja käsissään ja halaavat toisiaan tiukasti käveltyään arkun ohi.

Monilla on mukanaan nenäliina, johon he pyyhkivät kyyneleitään kävellessään.

Osa kuningattaren arkun äärelle saapuvista kansalaisista on pukeutunut tummaan pukuun, univormuun tai hautajaisvaatteisiin, mutta osa on paikalla aivan tavallisissa arkiasuissa. Ulkona aurinkoisessa säässä on kesäinen ilma, ja auringonsäteet heijastuvat salin ikkunoista sisään.

Yhtäkkiä jono pysähtyy. Pian salin reunalla olevista portaista laskeutuu sotilaita, jotka marssivat kohti arkkua arvokkaasti. Kyseessä on vartijoiden vaihto, joka tapahtuu aina 20 minuutin välein. Vaihdosta ilmoitetaan kumautuksilla hallin lattiaan.

Jono jatkaa kulkemistaan. Osa ohittaa arkun ja kääntyy vielä ennen ulko-ovea arkulle päin saadakseen viimeisen vilauksen arkusta, jättääkseen viimeiset jäähyväiset.

Eräs tekee ristinmerkin, toinen lähettää ovelta lentosuukon.

Surun tunnelma on lävistävä. Kaksi nuorta pukumiestä kääntyy ja pysähtyy – kumartaa vielä kerran kuningattarelle.

Mediavierailu päättyy. IS jää vielä hetkeksi seuraamaan jonon etenemistä Westminster Hallin sisäänkäynnin läheisyyteen. Jono kulkee pysähtymättä kävelyvauhtia.

Vastaan tulee kaksi hyväntuulista jonottajaa. Doreen Saunders, 78, ja Iain Murdoch, 33, kertovat ystävystyneensä jonottaessa. Tutustumiseen on ollut aikaa, nimittäin he ovat olleet jonossa jo kuusi tuntia sinnikkäästi.

Iain Murdoch ja Doreen Saunders ystävystyivät tuntien jonottamisen aikana.

Päivä on pitkä, mutta se ei kaksikon mielialaa vaikuta masentaneen. He ovat jo voiton puolella.

– Jonotus on sujunut aivan hyvin. Voisin olla täällä pidempäänkin, Saunders kuvailee.

Heillä on mukanaan eväitä ja vettä.

– Kaikestahan pitää luopua turvatarkastuksessa, koska sinne ei saa viedä ruokaa, Saunders huomauttaa.

Kysyttäessä, mitä he odottavat hetkeltä arkun nähdessään, Saunders purskahtaa itkuun.

– Tämä on tunteikas päivä, hän saa sanotuksi.

Murdoch uskoo, että Wesminster Hallin sisällä on rauhallinen tunnelma.

Kaksikon mukaan jonotus on sujunut ongelmitta, eivätkä he todistaneet minkäänlaisia järjestyshäiriöitä.

Jono kulki ongelmitta alueen puiston kohdalla.

Lontoon kadut olivat pakkaantuneet täyteen ihmisistä, kun arkkua kuljetettiin Westminster Halliin.

Arkkua pääsee katsomaan maanantaiaamuun asti. The Timesin mukaan paikalle odotetaan jopa 750 000 ihmistä, ja jonotusaika voi venyä jopa 35 tuntiin. Monet seisovat jonossa yön yli.

Jonossa voi kuitenkin aistia yhteenkuuluvuuden tunteen. Ilmapiiri on rento, ja ihmiset jutustelevat keskenään. Ihmiset kuvailevat olevansa samalla asialla ja valmiita avustamaan toisiaan.

Universaali – sellaiseksi kansalaiset kuvailevat surua kansakunnan hallitsijan poismenosta.

