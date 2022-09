Vessaan rannekkeella, ei paikan pitämistä kaverille – tällaiset ovat säännöt Lontoon kilometrien mittaisissa jonoissa

Satojen tuhansien ihmisten odotetaan käyvän jättämässä jäähyväisensä Elisabetille loppuviikon ja viikonlopun aikana.

Kuningatar Elisabetin arkku tuotiin keskiviikkona Westminster Halliin, jossa tavallinen kansa voi käydä jättämässä jäähyväisensä Britannian pitkäaikaisimmalle hallitsijalle.

Westminster Hall on Westminsterin palatsin eli Britannian parlamenttitalon vanhin rakennus. Kuningatar makaa suuressa salissa suljetussa arkussa jalustalla, vartijoiden valvomana.

Westminster Halliin odotetaan satoja tuhansia kävijöitä, ja jono paikalle oli heti keskiviikkoiltana useita kilometrejä.

Mahdollisuus viimeisen tervehdyksen jättämiseen päättyy aikaisin aamulla maanantaina, jolloin Elisabetin hautajaiset järjestetään. Westminster Halliin pääsee ympäri vuorokauden.

Vierailuun ja jonottamiseen on annettu paljon ohjeita, joita on listattu Britannian parlamentin verkkosivuille.

Ihmisiä on ohjeistettu varautumaan jopa yön yli kestävään jonotukseen.

Tervehdyksen jättäjien on käytävä läpi lentokentän turvatarkastusta muistuttava syyni. Kullakin saa olla mukanaan vain yksi pieni laukku. Mahdolliset isot reput pitää jättää säilytyspisteeseen ennen Westminster Hallia.

Kiellettyjen esineiden listalta löytyvät tuolit, makuupussit, korit, savukkeet, vihellyspillit, kamerat ja liput. Myös kukkien, kynttilöiden, pehmolelujen, valokuvien, mainoskankaiden ja julisteiden tuominen on kiellettyä.

Kotiin tulee jättää sellaiset vaatteet, joissa on poliittisia tai loukkaavia iskulauseita.

Kuvaaminen ja videoiminen on Westminster Hallissa kiellettyä.

Ennen pääsyä kuningattaren arkun luo ihmisiä odottaa pitkä jonotus. Britannian hallitus on julkaissut päivittyvän laskurin, josta kansalaiset voivat tarkastaa jonon pituuden.

– Huomatkaa, että jonon odotetaan olevan todella pitkä. Jonossa täytyy seisoa monta tuntia, mahdollisesti jopa yön yli, eikä istumiseen ole mahdollisuutta jonon liikkuessa, hallinnon ohjeistuksessa todetaan.

Jono liikkuu siis koko ajan, mutta välillä voi käydä nopeasti juomassa tai vessassa. Sitä varten jonottajille annetaan numeroitu ranneke, jolla jonosta voi poistua lyhyeksi aikaa menettämättä paikkaansa.

Jonon kulkureitillä on julkisia vessoja ja juomavettä sekä ensiapupisteitä. Ranneke on henkilökohtainen, eikä toisen puolesta voi jonottaa.

Muille ei saa pitää paikkaa, eikä paikalle sovi pystyttää leiriä. Esimerkiksi telttojen pystytys on kielletty.

Opaskoirat ja muut avustajakoirat on sallittu, mutta muita eläimiä ei saa tuoda.

Jonottajille on tarjolla myös portaaton vaihtoehto, mutta pyörätuolilla ei paikalle pääse. Paikalle on järjestetty viittomakielen tulkkeja. Niille, joiden terveys ei salli tuntikausien jonottamista, pystytään tarjoamaan mahdollisuus pääsyyn Westminster Halliin tiettynä aikana ilman jonossa seisomista, mutta ohjeistuksissa muistutetaan, että paikkoja on rajoitetusti.

Ihmisiä ohjeistetaan ottamaan mukaansa varavirtalähde puhelimen lataamista varten. Lisäksi mukaan kannattaa ohjeiden mukaan ottaa ruokaa ja juomaa, vaikkei aikaa syömiseen jäisikään.

– Kaikki ruoka ja nesteet pitää käyttää ennen turvatarkastuspistettä, ohjeessa todetaan.

Jonottajia pyydetään pukeutumaan sään mukaisesti.

– Se voi tarkoittaa lämmintä, suojaavaa vaatetusta tai sateenvarjoa kylmällä tai märällä säällä, tai aurinkorasvaa, jos sitä tarvitsee, virallisessa ohjeistuksessa sanotaan.

Jono saatetaan sulkea ennen maanantaiaamua, jos näyttää siltä, etteivät kaikki jonossa olevat ehdi vierailla arkun luona sovitun ajan puitteissa.