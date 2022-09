Ensimmäiset kuvat julki: perhe asteli kuningatar Elisabetin arkun takana surusaattueessa – Harry ja William rinta rinnan

Kuningatar Elisabetin surusaattue matkasi keskiviikkona Buckinghamin palatsilta Britannian parlamenttiin, Westminsterin palatsiin.

Viime viikon torstaina kuolleen kuningatar Elisabetin arkku siirrettiin keskiviikkoiltapäivänä Buckinghamin palatsista Westminsterin palatsiin. Tamminen, lyijyllä vuorattu arkku on esillä palatsissa aina hautajaispäivän aamuun saakka.

Kuningattaren arkku lähti liikkeelle Buckinghamin palatsista surusaattueessa kello 16.22 Suomen aikaa. 38 minuuttia kestävä surusaattue eteni St. Jamesin puistoa reunustavaa The Mall -promenadia pitkin, Downing Streetin ohi ja Parliament-katua aina Westminsterin palatsiin.

Saattueessa kuninkaallisen hevostykistön vaunuilla kuljetettavan kuningattaren arkun jäljessä kulkivat Elisabetin lapset kuningas Charles, prinsessa Anne ja prinssit Andrew ja Edward. Heidän takanaan saattueessa olivat Walesin prinssi William ja Sussexin herttua Harry, Annen poika Peter Phillips ja puoliso Sir Tim Laurence.

Kuninkaallinen perhe asteli vakavina juhlavassa saattueessa sekä sotilaspukuihin että mustiin pukeutuneena.

Surumielinen Charles käveli äitinsä arkun takana surusaattueessa.

Arkun edellä kulkivat hevoset ja joukko sotilaita.

Prinssi Harry ja prinssi Andrew kävelivät arkun mukana kohti Westminsteriä.

Walesin prinsessa Catherine, Sussexin herttuatar Meghan ja Wessexin kreivitär Sophie seurasivat arkkua autolla.

Kuningattaren arkun päällä oli kruunu sekä kaunis kukka-asetelma, jonka kukat olivat Telegraphin mukaan peräisin Windsorin ja Balmoralin linnojen mailta.

Prinssi Harry asteli isoäitinsä arkun perässä liikuttuneena. Prinssi William käveli pikkuveljensä vierellä.

Catherine ja Camilla matkustivat samassa autossa.

Westminsterin palatsissa Grenadierin vartijat kantavat kuningattaren arkun sisään, ja tämän jälkeen on luvassa lyhyt jumalanpalvelus, jonka johtaa Canterburyn arkkipiispa. Odotettavissa on, että kuninkaalliset tekevät oman kunnianosoituksensa seisomalla vartiossa arkun ympärillä. Kyseessä on Prinssien vartiona tunnettu perinne.

Keskiviikkoillasta alkaen kansalaiset pääsevät jättämään hyvästinsä kuningattarelle tämän arkun äärellä. Jonon arkulle uskotaan kasvavan jopa yli kymmenen kilometrin pituiseksi ja jonotusajan nousevan kymmeniin tunteihin. Paikalle odotetaan noin miljoonaa ihmistä.

Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestetään maanantaina 19. syyskuuta Westminster Abbeyssa. Sen jälkeen hänen arkkunsa kuljetetaan Windsoriin, jossa kuninkaallisen perheen jäsenet kokoontuvat yksityiseen muistotilaisuuteen.