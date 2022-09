William ja Harry saattavat kuningattaren arkkua – veljesten välit edelleen hämärän peitossa

Kuningatar Elisabetin arkku kuljetetaan tänään Buckinghamin palatsilta Westminster Abbeylle. Saattue lähtee liikkeelle kello 16.22 Suomen aikaa.

Prinssit William ja Harry esiintyivät viime lauantaina yllättäen yhdessä. He tervehtivät puolisoidensa Catherinen ja Meghanin kanssa yleisöä hyväntuulisesti.

Kuningatar Elisabetin kuolema on luonnollisesti ollut valtakunnan kokoinen suru. Silti monarkin poismenolla on näyttänyt olleen ainakin yksi positiivinen seuraus: se on tuonut viime vuosina toisistaan erkaantuneet prinssiveljet Harryn ja Williamin taas yhteen.

Tai näin ainakin väitetään. Veljekset esiintyivät yhdessä jo viime lauantaina, kun he yllättäen saapuivat tervehtimään kuningatarta suremaan tullutta kansaa Windsorin linnan ulkopuolella. Prinssien mukana olivat heidän puolisonsa, herttuatar Meghanin ja prinsessa Catherinen kanssa.

Tämä oli veljesten ensimmäinen yhteisesiintyminen yli kahteen vuoteen. Prinssit puolisoineen näyttivät tilaisuuden surumielisyyden huomioon ottaen ilmeisen hyväntuulisilta.

Tänäänkin veljekset esiintyvät yhdessä.

He tulevat saattamaan isoäitinsä arkkua yhtenä rintamana kävellen, kun kuningattaren arkku kuljetetaan Buckinghamin palatsilta Westminster Abbeyn kirkolle. Saattueeseen kuuluvat myös tuore kuningas Charles III sisaruksineen ja perheenjäsenineen.

Puolisot Meghan ja Catherine seuraavat kulkuetta autolla.

Kuningattaren arkkua saattava kulkue lähtee liikkeelle Buckinghamin palatsilta kello 16.22 Suomen aikaa. Sen on määrä saapua perille tasan kello 17 Suomen aikaa.

Saattueen kulkujärjestyksestä uutisoi muun muassa The Sun.

Harryn ja Williamin lauantainen yhteisesiintyminen on poikinut lukuisia analyyseja. Esimerkiksi Daily Mailin haastattelema kehonkielen asiantuntija Judi James ei usko, että veljesten välit olisivat edelleenkään erityisen lämpimät:

– Heidän välillään ei näkynyt rentoutunutta kanssakäymistä tai edes kiintymystä. On kuitenkin vakuuttavaa, että he edustivat ja kommunikoivat yhdessä jälleen.

The Times puolestaan kirjoitti, että yhteisesiintymisestä väännettiin kulissien takana pitkään. Tämän takia kävely viivästyi 45 minuuttia suunnitellusta aikataulusta. Ilmeisesti koko esiintymisen oli ideoinut Walesin prinssiksi isänsä jäljissä nimetty William.

– Walesin prinssi pitää tätä tärkeänä yhteisöllisyyden eleenä äärimmäisen vaikeiden aikojen keskellä, prinssin edustaja kertoi lehdelle.