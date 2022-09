Main ContentPlaceholder

Kuninkaalliset

Jäätävän vakava prinsessa Anne on kulkenut äitinsä arkun rinnalla päivä­kausia – povataan nyt keskeistä roolia hovissa

Kuningatar Elisabetin vanhin tytär prinsessa Anne on perheensä sitkein työntekijä: hän on uransa aikana suorittanut yli 20 tuhatta julkista edustustehtävää kotimaassaan ja maailmalla. Kuningattaren kuoleman jälkeen Anne on pysytellyt uskollisesti äitinsä arkun vierellä, ja nyt 72-vuotiaasta aatelisesta povataan yhtä kuningas Charlesin hovin tärkeimmistä hahmoista.

Prinsessa Anne osallistui maanantaina Edinburghin katedraalissa järjestettyyn surusaattueeseen muun aatelisperheen kanssa. Hän on surrut äitinsä poismenoa jäätävän vakavamielisenä, minkä analysoidaan olevan peruja kuningattarelta. Hän on Express-lehden haastatteleman asiantuntijan mukaan omaksunut roolin, ”jonka ytimessä ovat hiljainen vahvuus ja vakaus”.

Britannian kuninkaaksi nousseen Charles III:n sisko, prinsessa Anne, 72, viihtyy harvakseltaan julkisuudessa. Innokkaana hevosharrastajana tunnetun Annen useat miessuhteet nostivat hänet kuitenkin takavuosina median kestokasvoksi. Brittilehdistöllä oli 1980-luvulla myös tapana ylläpitää vertailua hänen ja prinssi Charlesin ensimmäisen vaimon, prinsessa Dianan välillä. Onpa prinsessa yritetty kertaalleen kidnapatakin vuonna 1974. Ryöpytys ajoi prinsessan lööpeistä piiloon. Otsikoiden takana hän on kuitenkin tehnyt sitkeästi töitä monenlaisissa aatelisperheen edustustilaisuuksissa. Hänen on laskettu edustaneen vuosien saatossa jopa yli 20 000:ssa virallisessa tilaisuudessa. Viime vuonna tällaisia riitti yhteensä 387, eli reilusti päälle yksi päivässä. Charles tuli silti hyvänä kakkosena vain kahdella tilaisuudella vähemmän. Kuningas Charlesin (keskellä) ja prinsessa Annen lisäksi maanantain hautajaissaattueeseen osallistui kohuttu prinssi Andrew (takana keskellä), joka on viime vuodet ryvettynyt ahdistelusyytteiden keskellä. Kuningatar Elisabetin kuoleman myötä Anne on noussut jälleen huomionarvoiseen asemaan. Kuvaavaa esimerkiksi on, että vain kuningattaren lapsista vanhimmat, poika Charles ja tytär Anne, ehtivät äitinsä kuolinvuoteelle tämä vielä eläessä. Tämän jälkeen Anne on matkannut sitkeästi äitinsä arkun kanssa halki Britannian. Hän on – jälleen kerran – tehnyt työtään tunnollisesti mutta valokeilasta sivussa. Esimerkiksi Daily Mail kertoo, että Anne oli kuningattaren neljästä lapsesta ainut, joka matkasi sunnuntaina äitinsä arkun mukana hautajaissaattueessa koko kuuden tunnin matkan Balmoralin linnasta Edinburghiin. Tiistai-iltana hän puolestaan saattoi kuningattaren arkun Kuninkaallisten ilmavoimien kyydissä, kun se kuljetettiin Skotlannista Buckinghamin palatsiin. Charles on sillä välin ollut vierailemassa Pohjois-Irlannin Belfastissa. Ratsastus on ollut prinsessa Annen rakkain harrastus. Tässä kuvassa hän juhlistaa 30-vuotispäiviään kyseisissä merkeissä. Prinsessa on kuvattu hautajaissaattueiden yhteydessä jäätävän vakavailmeisenä. Tämä on herättänyt mediankin huomion: esimerkiksi Express-lehden haastattelema kehonkielen asiantuntija Judi James analysoi lehden haastattelussa, että hillitysti esiintynyt Anne on näyttänyt joutuneen pitämään kasvojaan peruslukemilla erityisen paljon. Jos kuningas on antanut liikuttuneisuutensa näkyä, on prinsessa pysynyt korostetun stoalaisena. – Anne näyttää kuitenkin seuranneen äitinsä esimerkkiä ja omaksuneen roolin, jonka ytimessä ovat hiljainen vahvuus ja vakaus, James kommentoi lehdelle. Helppoa se ei kuitenkaan Jamesin mukaan ole ollut. Kuningattaren poismeno on ollut prinsessallekin äärimmäisen kova paikka. Toistaiseksi Anne ei ole kommentoinut äitinsä poismenoa julkisesti lainkaan. Kuninkaan ja prinsessan suhteen tiedetään olevan läheinen ja lämmin. Siksi Annesta povataan nykyisen hallitsijan oikeaa kättä, kirjoittaa The Telegraph. Charlesilla ja Annella on ikäeroa vain kaksi vuotta, kun nuorempiin veljiin eli Andrewiin ja Edwardiin sitä on päälle kymmenen. Anne-siskon tärkein valtti veljensä tueksi on tämän väsymätön edustustyö. Telegraph kirjoittaakin prinsessan olevan perheensä ahkerin työntekijä. Sisarukset Anne ja Charles tervehtivät kansaa äitinsä Elisabetin rinnalla vuonna 1954. Kuningatar oli ehtinyt hallita tuolloin vasta parisen vuotta. Työinnosta tulee olemaan hyötyä, kun mietitään, mitä tehtäviä uuden hovin jäsenille lankeaa, Telegraph kirjoittaa. Lehti muistuttaa, että vallan vaihtuminen on laittanut monet tittelit uusiksi: esimerkiksi Charlesin aiempi titteli Walesin prinssi on siirtynyt nyt hänen vanhimmalle pojalleen Williamille. Näiden arvonimien hallitsijoiden toimenkuvaan on kuulunut monenlaisten järjestöjen suojelu- ja edustustyötä. Vastuiden jaosta ja mahdollisesta lakkauttamisesta päättää kuitenkin kulloinenkin monarkki, nyt siis kuningas Charles. Tuore kuningas on väläytellyt aikovansa riisua monarkistista hallintoa ainakin joiltakin osin, kuten luopumalla joistakin virallisia tehtäviä hoitavista sivutoimisista henkilöistä. Lienee kuitenkin todennäköistä, että Annen vauhti seremoniamestarina ei tule hidastumaan: hän otti edustusvastuita kuningattarelta jo tämän eläessä ja suoritti esimerkiksi vuonna 2021 useita ritariksi lyömisiä ja sotilaallisia arvonimityksiä. Tällä hetkellä prinsessa suojelee yli 300:aa järjestöä. Annen oma arvonimi pysyy kuitenkin samana. Hänelle annettiin vuonna 1987 Princess Royalin eli kuninkaallisen prinsessan arvonimi. Kyseessä on hyvin harvinainen titteli, ja se on myönnetty Britannian historiassa vain seitsemälle henkilölle. Anne tulee todennäköisesti kantamaan arvonimeään kuolemaansa asti. Princess Royalin arvonimi myönnetään hallitsijan vanhimmalle tyttärelle, mutta sen saaminen edellyttää erityisen merkittäviä ansioita. Princess Royal on korkein kunnia, joka voidaan antaa kuninkaallisen perheen naispuoliselle jäsenelle.