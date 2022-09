Häirikkö piinasi kuningatar Elisabetin saattuetta – yleisöltä välitön reaktio tilanteeseen

Kuningatar Elisabetin lapset saattoivat maanantaina kävellen äitinsä arkun St. Gilesin katedraaliin Edinburghissa. Tiistaina kuningatar jättää Skotlannin pääkaupungin viimeisen kerran.

Kuningatar Elisabetin arkkua kuljettava saattue oli ehtinyt maanantaina edetä Edinburghin Holyroodin palatsista vain reilut 200 metriä, kun surullisen kunnioittava tunnelma katkesi hetkeksi kovaäänisen häirikön huutoihin Canongate-kadulla.

IS todisti, kuinka kadun varrelle kerääntyneet ihmiset puhkesivat spontaaneihin God Save the King -huutoihin peittääkseen kohuissa ryvettynyttä prinssi Andrew’ta kritisoineen nuoren miehen äänen. Mies poistettiin pian yleisön joukosta.

Kulkueen etenemiseen välikohtaus ei vaikuttanut mitenkään. Arkkua kuljettaneen ruumisauton perässä kävelleet neljä kuningattaren lasta – kuningas Charles, prinsessa Anne sekä prinssit Andrew ja Edward – jatkoivat muiden osallistujien tavoin eleetöntä askellustaan ylämäkeen kohti St. Gilesin katedraalia.

Perillä katedraalissa kuninkaallisen perheen jäsenille järjestettiin yksityinen jumalanpalvelus.

Kuningatar Elisabetin saattue.

Kulkueen mentyä ohi monet sitä seuranneet suuntasivat jättämään kukkatervehdyksensä Holyroodin palatsin puistoon. Puiden ja aitojen juurelle oli tuotu runsaasti kukkia, kortteja, kirjeitä ja muita muistoesineitä.

Puiston palatsin pihasta erottavalle muurille oli ilmestynyt pitkä rivi kolikoita, joita vielä toistaiseksi koristaa Elisabetin sivuprofiili.

– Luulen, että niitä on jätetty, jos ei ole ollut muuta tuotavaa, arveli eräs nainen laskiessaan kukkia muurille.

Holyroodin palatsin puistoon puiden ja aitojen juurelle oli tuotu runsaasti kukkia, kortteja, kirjeitä ja muita muistoesineitä.

Lee Stafford toi puistoon omat kukkansa.

Omat kukkansa toi puistoon myös Edinburghissa asuva Lee Stafford. Hänen mukaansa kuningattaren menehtyminen on ”kollektiivinen menetys maalle”. Juuri siksi hän halusi itsekin osoittaa kunnioitustaan.

– En itse tavannut kuningatarta koskaan, mutta vaikuttaa siltä, että miljoonat ihmiset ovat surullisia hänen kuolemastaan.

Monien muiden brittien lailla Stafford nosti esille sen, kuinka kuningatar on tuntunut liki ikuiselta instituutiolta.

– Olen melkein 40, ja hän on ollut läsnä päivästä yksi lähtien. Kun katsoo historiaa, siellä on esimerkiksi Beatles ja Englannin voittama jalkapallon maailmanmestaruus. Ja kuningatar on ollut paikalla aina. Se oli pysyvä asia, mutta ei enää, Stafford pohti.

Myös Stafford seurasi kulkuetta ennen puistoon tuloaan, mutta myönsi, ettei ehtinyt näkemään siitä juuri mitään. Etukäteen monet odottivat Charlesin poikia Williamia ja Harrya isoäitiään saattamaan, mutta prinssikaksikkoa ei kulkijoiden joukossa näkynyt.

Yhdysvalloissa perheineen asuvan prinssi Harryn kireistä väleistä veljeensä ja muuhun kuningasperheeseen on puhuttu paljon. Lauantaina veljekset kuitenkin jalkautuivat yhdessä puolisoineen tervehtimään kansalaisia Windsorissa.

Stafford sanoi toivovansa, että prinssit lähentyvät uudelleen isoäidin kuoleman myötä.

– Tosin en tiedä, kuinka paljon heidän välinsä ovat todellisuudessa kärsineet. Me emme tiedä todellista tarinaa. Ja ollakseni rehellinen, en oikeastaan välitäkään tietää, Stafford sanoi naurahtaen.

– Toivon heidän kaikkien olevan ystäviä. Mutta jos Harry haluaa mennä asumaan Yhdysvaltoihin, hän voi tehdä sen. Etenkin kun ottaa huomioon, kuinka hänen äidilleen kävi, hän jatkoi.

Staffordin mukaan ihmiset ”valittavat” joka tapauksessa, tekipä Harry mitä vaan.

Kelly ja Eva, 11, kiinnittivät kukkakimpun palatsin aitaan.

11-vuotias Eva olisi mielellään nähnyt prinssiveljekset saattokulkueessa

– Mutta heillä on omat perheet ja lapsillakin on alkanut koulu, Eva pohtii Williamin ja Harryn pois jäämistä ymmärtäväisenä.

Kelly-äidin mukaan kukkia tultiin tuomaan palatsille siksi, että sitä halusi kovasti nimenomaan Eva.

– Halusin tulla historian takia. Ja kuningatar oli niin hieno roolimalli kaikille, Eva perusteli.

Äiti ja tytär eivät olleet ehtineet kuulla häirikön huutelusta kulkueessa.

– Oli hienoa nähdä kaikki niin hiljaisina ja kunnioittavina ja vain katsoa kulkueen menevän ohi, Kelly kuvaili.

Hän sanoi olevansa iloinen, että skotlantilaiset pääsevät osaksi kuningattaren kuoleman jälkeisiä seremonioita. Näin ei olisi, ellei Elisabet olisi nukkunut pois rakastamassaan Balmoralin linnassa Skotlannissa.

Kulkuetta seurattiin myös ikkunoista.

Myös Kelly uskoi kuningattaren kuoleman yhdistävän eripurasta kärsivää kuningasperhettä.

– Näin heidät yhdessä valokuvissa. Uskon heidän lähentyvän taas isänsä vuoksi, tukeakseen häntä.

Edinburghissa maanantaina nähtyjen seremonioiden jälkeen kansalaisille annettiin 24 tunnin ajan mahdollisuus käydä jättämässä jäähyväiset rakastetulle monarkille tämän arkun äärellä.

Tiistai-iltana kuningatar jättää Skotlannin pääkaupungin viimeisen kerran, kun hänen arkkunsa siirretään Lontooseen. Koko kuningasperhe nähtäneen yhdessä viimeistään hautajaisissa.