Prinssi Andrew menetti sotilasarvonsa eikä ole osallistunut mihinkään kuninkaallisiin edustustehtäviin sen jälkeen kun häntä epäiltiin seksuaalirikoksista.

Prinssi Andrew ei käytä sotilasunivormua äitinsä kuningatar Elisabetin hautajaisissa. Muut kuninkaalliset käyttävät univormujaan yhteensä viidessä kuningattaren muistotilaisuudessa mukaan lukien hänen valtiolliset hautajaisensa tulevana maanantaina, kertoi brittimedia maanantaina.

Andrew tulee käyttämään univormua vain viimeisissä ruumiinvalvojaisissa Westminster Hallissa.

Andrew menetti sotilasarvonsa eikä ole osallistunut mihinkään kuninkaallisiin edustustehtäviin sen jälkeen kun häntä epäiltiin seksuaalirikoksista. Prinssi ei joutunut oikeuteen sovittuaan korvauksista häntä syyttäneen Virginia Giuffren kanssa.

Giuffren mukaan edesmennyt seksuaalirikollinen ja liikemies Jeffrey Epstein, prinssi Andrew ja niin ikään seksuaalirikoksista tuomittu Ghislaine Maxwell pakottivat hänet alaikäisenä seksiin prinssi Andrew'n kanssa.

Toistaiseksi on niin ikään epäselvää, käyttääkö prinssi Harry, joka on jättänyt hovin edustustoimet, sotilasunivormua hautajaisissa. Harry on entinen brittiarmeijan kapteeni, joka palveli Afganistanissa.