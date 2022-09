Useat surunvalittelunsa kertoneet toivoivat, että Kansainyhteisö ei hajoaisi Elisabetin kuoleman myötä.

Britannian suurlähetystö piti maanantaina ja tiistaina yleisölle avointa surunvalittelukirjaa suurlähettiläs Theresa Bubbearin asunnolla Helsingin Kaivopuistossa.

Itäiselle Puistotielle olikin tullut jonottamaan kourallinen ihmisiä jo hyvän tovin ennen porttien avautumista maanantaiaamupäivänä.

IS kysyi ihmisiltä, millaisia osanottoja he jättivät rakastetun kuningatar Elisabetin poismenon johdosta ja mitä ajatuksia uusi kuningas Charles III heissä herättää.

Kuningatar Elisabet II kuoli 8.9.2022 96 vuoden iässä läheistensä ympäröimänä rakkaassa lomapaikassaan Balmoralin linnassa Skotlannissa.

Kaarle Sällsten kirjoitti surunvalittelukirjaan.

Puoliksi uusiseelantilainen Kaarle Sällsten kertoi ennen surunvalittelujen jättämistä olevansa surun murtama Elisabetin poismenosta.

– En tiedä vielä mitä kirjoitan, jotain mitä sillä hetkellä mieleen tulee, 60-vuotias Sällsten totesi.

Hän kertoi olleensa kotona, kun tieto Elisabetin poismenosta tuli torstai-iltana.

Uusi hallitsija, kuningas Charles III ei herätä ainakaan toistaiseksi Sällstenissä isoja tuntemuksia.

– Charles on hallitsija siinä missä muutkin. Myös kuningatar Camilla on nainen paikallaan.

– Uutta Elisabetia ei kuitenkaan tule.

Australian lähellä sijaitseva Uusi-Seelanti kuulu Australian ja monen muun maan tavoin Kansainyhteisöön eli maalla on Britannian kanssa yhteinen hallitsija.

Elisabetin kuoleman takia on herännyt myös puheita sen suhteen, aikovatko jotkut maat jatkossa mahdollisesti irtaantua Kansainyhteisöstä.

– En ota kantaa itsenäisyyspuheisiin, Kaarle Sällsten totesi ystävällisesti sekä napakasti.

Anneli Kerminen kunnioittaa kuningatar Elisabetin elämäntyötä suuresti.

80-vuotias eläkeläinen Anneli Kerminen kertoi arvostavansa kuningatar Elisabetin työtä hyvin korkealle.

– ”Kiitos paljon kuningatar Elisabet”, niin minä kirjoitin, Kerminen huokaa.

– Hänen elämäntyönsä oli mittaamaton.

Kerminen kertoo olleensa Naantalin kylpylässä kuullessaan kuningattaren kuolemasta.

– Suru ja hämmästys olivat päällimmäiset tunteet.

Kerminen viittaa hämmästyksellä Elisabetin silminnähden reippaaseen olemukseen viime tiistailta, jolloin hän otti vastaan Britannian uuden pääministeri Liz Trussin.

Hän povaa, että vallanvaihdos voi tuoda uusia tuulia Kansainyhteisöön.

– Britanniassa eivät asiat varmaan juuri muutu, mutta alusmaissa, kuten vaikkapa Australiassa saattaa itsenäisyyspyrkimykset voimistua.

– Toivon, että Kansainyhteisö säilyy ennallaan, eivätkä maat ala irtaantua Britanniasta, Kerminen päättää.

Tarja Pääkkönen kertoo Elisabetin olleen suuri naisjohtaja jo silloin, kun naisia ei juuri johtopaikoilla näkynyt niin yrityksissä kuin maan johdossa.

Surunvalittelunsa tuli jättämään myös Tarja Pääkkönen, joka kertoo kuningattaren kuolleen samana päivänä, kun hänellä itsellään oli syntymäpäivä.

– Kyllä tämä Elisabetin poismeno yhdistyy varmasti jatkossa aina minulla syntymäpäivääni ja antaa itselleni kyseiselle päivälle entistä syvällisemmän merkityksen.

– Halusin kirjoittaa surunvalittelukirjaan jotain erilaista, mutta myös jotain, joka kunnioittaa hänen 70-vuotista uraansa monarkkina.

Pääkkönen kertoo Elisabetin olleen suuri naisjohtaja jo silloin, kun naisia ei juuri johtopaikoilla näkynyt niin yrityksissä kuin maan johdossa.

Pääkkösen sanoissa piilee totuus, sillä useissa maissa naiset on ohitettu hallitsijoina, vaikka heillä olisi ollutkin siihen oikeus.

Esimerkiksi Ruotsissa prinsessa Victoria syntyi kruununperimysjärjestyksessä ensimmäiseksi, mutta menetti aseman prinssi Carl Philipin syntyessä vuonna 1979. Seuraavana vuonna kruununperimyslakia kuitenkin muutettiin ja miesten etuoikeus kruununperimykseen poistettiin.

Elisabet tunnettiin myös suurena corgien ystävänä ja Pääkkönen kertoo itsekin käyneensä hyvästelemässä kuningattaren omien koiriensa kanssa viime viikolla.

Uudelle kuninkaalle Pääkkönen toivoo kaikkea hyvää, mutta toteaa ajan olevan haastavaa.

– Nythän maassa on vaihtunut kuningattaren tilalle kuningas, mutta myös pääministeri on vaihtunut ja kaikki tämä on tapahtunut hyvin pienessä aikaikkunassa.

– Varmasti Kansainyhteisö tulee muuttumaan, ja sen on pakkokin, mutta en osaa tarkemmin sanoa, että kuinka se tulee muuttumaan, Pääkkönen päättää.

Owen Iveson kirjoitti surunvalittelukirjaan syvimmän osanottonsa koko kuninkaalliselle perheelle.

Suomessa Aalto-yliopistossa opiskeleva englantilainen Owen Iveson kertoo olleensa metrossa matkalla kotiin saadessaan ystävältään viestin kotimaasta liittyen kuningattaren poismenoon.

– Esitin surunvalittelukirjaan syvimmät osanottoni koko kuninkaalliselle perheelle.

– Elisabetin olemassaolo oli kuin vakio eli muuttumaton asia. Ei osannut kuvitella, että näin joskus todella tapahtuisi.

Uuden hallitsijan hän uskoo saavansa kuitenkin kansalaisten kunnioituksen, vaikka ajat tulevat 20-vuotiaan Ivesonin mukaan olemaan haastavat.

– Ensin tapahtui brexit, ja yleisesti mielestäni nykyinen hallitus on yksinkertaisesti huono, Koillis-Englannista Sunderlandin kaupungista kotoisin oleva Iveson tylyttää.

Riitta Riikonen kertoo itsellään olevan pitkä suhde Britannian kanssa.

Surunvalittelukirja sai mietteliääksi myös Riitta Riikosen, joka kertoo itsellään olevan pitkä suhde Britannian kanssa.

– Kiitin häntä siitä, mitä kaikkea hän on tehnyt maansa hyväksi 70 vuoden ajan.

Ensi kosketuksen Britanniasta 67-vuotias Riikonen sai jo vuonna 1968, jolloin hän sai William Shakespearen ja David Beckhamin maasta kirjekaverin.

– Siitä asti olen pitänyt yhteyttä tähän kirjekaveriin ja vieraillut myös saarilla useasti.

– Samalla olen päässyt seuraamaan lähempää, kuinka maa on muuttunut vuosien varrella.

Hän kertoo vierailleensa vuosien mittaan valtaa pitävien pyhimmissä paikoissa, kuten Buckinghamin palatsilla sekä Windsorin linnassa.

– Meillä oli vuonna 2018 50-vuotisjuhlavuosi tämän kirjekaverini kanssa ja hän tuli miehineen Lappiin meidän tykö.

– Pitkä kirjetoveruus on tehnyt sen, että koen Elisabetin olevan minulle itsellenikin läheisempi hahmo, kuin mitä hän olisi ilman kirjekaveriani.

Uusi hallitsija ei saa Riikoselta varauksetonta luottamusta, pikemminkin päinvastoin.

– Charlesista en ole suoraan sanottuna ikinä pitänyt, mutta kyllä hän varmaan saa kansan tuen.

– Hän ei kuitenkaan aiheuta sellaisia tuntemuksia, että olisi esimerkiksi karismaattinen minun silmissäni.

