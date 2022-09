Tämä hissi Helsingin Kalliossa vangitsi kuningatar Elisabetin, jonka kakistelematon reaktio oli viiltävän looginen

”Te painoitte nappulaa.” Elisabet oli entinen mekaanikko, joka täydellisesti ymmärsi syyn ja seurauksen teknisen vääjäämättömyyden.

Noloon tilanteeseen on yhä niin helppo eläytyä, että melkein alkaa hikoilla.

Tiistai 25. toukokuuta 1976, Helsingin Kallio, keskuspaloasema, nykyinen keskuspelastusasema.

Kuningatar Elisabet II ja prinssi Phillip on otettu vastaan etupihalla ja seurue siirtyy kalustohallin kautta hissille.

Keitä kaikkia hissiin astui, ei ole tiedossa, mutta varmasti Elisabetin ja Philipin seuraksi tulee Helsingin palopäällikkö Rainer Alho. Mahdollisesti hissiseurueeseen kuuluivat myös apulaiskaupunginjohtaja A.K. Leskinen ja palolautakunnan puheenjohtaja Onni Vanhala.

Tietysti voi kysyä, saattoivatko Elisabet ja Philip turvallisuussyistä matkustaa samalla hissillä. Vastaus lienee myönteinen.

Lontoon palokuntien kunniapuheenjohtajuutta kuningattaren töiden ohessa hoitanut Elisabet oli ilmaissut kiinnostuksensa tutustua ”Euroopan nykyaikaisimpaan paloasemaan”. Vierailu oli näytönpaikka Helsingin pelastustoimelle ja suuri kunnia palopäällikkö Alholle, joka oli tarmokkaasti kehittänyt työsarkaansa.

Hissi, joka vangitsi kuningatar Elisabetin. Sen jälkeen sama hissi kaappasi ambulanssi ensihoitajan, joka veteli jo sikeästi hirsiä, kun apu ehti perille.

Hissiin sai ottaa 10 henkilöä tai enintään 800 kiloa. Pienikokoinen Elisabet ei paljon painanut. Oletettavasti hissiin jäi tyhjiä seisomapaikkoja, mutta ovensuussa saattoi olla jonkin verran ahdasta oli, kuten kohta käy ilmi.

Painettiin valkoista kolmosta, sillä tarkoitus oli matkustaa kolmannen kerroksen auditorioon, jossa Elisabetille annettaisiin tietoisku paloaseman modernista toimintakulttuurista.

Äkkiä hissi lakkasi toimimasta. Se pysähtyy kerrosten väliin. Englannin kuningatar oli jäänyt Suomessa hissin vangiksi.

46 vuotta myöhemmin IS teki saman hissimatkan Kallion pelastusaseman päällikön Tomi Kuusamon kanssa.

Aluksi Kuusamo ei ollut varma, oliko hissi yhä sama, mutta asia varmistui, kun metallisesta taulusta löytyivät merkinnät Kone ja 1974.

Tästä alkoi Elisabetin vaiherikas hissimatka. Palopäällikkö Tomi Kuusamo on tilannut hissin, josta ensimmäisellä yrityksellä löytyi siivooja.

Esitämme ajatuksen, että pieni paniikki saattoi olla läsnä tuollaisessa tilanteessa, ainakin isäntäväen edustajilla. Ei pelkopaniikki, olihan paloasema täynnä miehiä, jotka työkseen pelastivat ihmisiä hisseistä, mutta yltyvä nolouspaniikki.

– Koskaan ei saa panikoitua, Kuusamo sanoo.

Se on hyvä neuvo ja sitä paitsi välttämätön ohjenuora, mikäli työskentelee pelastustoimen palveluksessa.

Vaikka Elisabetin työnkuva oli lähinnä seremoniaalinen, hän oli palvellut sodassa mekaanikkona ja autonkuljettajana. Mekaanikko jos kuka tietää, että kaikki johtuu jostakin. Hississä Elisabet säilytti loogisen päättelykyvyn.

”Te painoitte nappulaa”, Elisabetin kerrotaan sanoneen turvamiehelle.

Näin se kävi myös 46 vuotta sitten. Onneksi Elisabetilla leikkasi nopeasti.

Ovenpielessä seisonut turvamies oli vahingossa käsivarrellaan painanut punaista nappulaa, jossa luki SEIS ja sen alla STOP. Jälkimmäinen on englantia, Elisabetin äidinkieltä, ja tarkoittaa seis.

Nappiin ei syty painamisesta valo, joten Elisabet oli puhtaasti päätellyt asian. Täysin oikein. Naulankantaan.

Elisabetin ”hissipuheen” on täytynyt olla musiikkia Alhon ehkä jo paloauton punaisille korville. Ja olihan hississä myös prinssi Philip, tunnettu vinoilija. Isäntäparat.

Ongelma ratkaistu, matka saattoi jatkua.

Auditoriossa Elisabetille näytettiin vauhdikkaita dia-kuvia, joissa oli vierailusta uutisoineen HS:n mukaan ruumiita, ambulansseja ja liekkejä sekä ”sukellusvene” Töölönlahdella. Paloaseman uima-altaassa nähtiin sammakkomiehiä.

Hissiepisodin palautti mieliin Kalliossa kaupunkiopastuksia tekevä tietokirjailija Juhani Styrman maanantaisessa yleisönosaston kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

– Löysin tiedon Helsingin pelastuslaitoksen historiikista viitisen vuotta sitten, Samu Nyströmin artikkelista, Styrman kertoo.

Kuningattaren paloasemavisiitillä tapahtui itse asiassa toinenkin kommellus, jota helsinkiläinen insinööri Juhani Pentinmikko muisteli tiistaina Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa.

Vierailun aikana Pentinmikko oli kesätöissä paloasemalla pyörineellä työmaalla. Aatelisvieraan tullessa asemalle kaikki työmiehet seurasivat vastaanottoa – kaikki paitsi kaksi seniorikirvesmiestä, jotka olivat unohtuneet töihinsä ja saapuivat seremoniaan myöhässä.

Kiireellä paikalle pölähtäneet ukot astelivat kuningatarta vastaan kirveet käsissään.

– James Bondia ei kuitenkaan tarvittu. Miehet ohjattiin nopeasti pois tilanteesta. Seuraamuksia ei tullut, mutta aikamoiset nuhteet he olivat varmasti saaneet. Seuraavalla kahvitunnilla he olivat hämillään ja vaitonaisia. Tilanteesta kuittailtiin vielä monta viikkoa tapahtuman jälkeenkin, Pentinmikko leukailee.

Jos pysäytysnappi osaisi kertoa, sillä olisi pysäyttävä tarina kerrottavanaan.

Kuusamon isä, nykyinen reservin ylipalomies Ilkka Kuusamo, oli yksi palomiehistä, jotka seisoivat rivissä ottamassa Elisabetia vastaan.

– Pasteerasivat pihalla, kuten silloin sanottiin, Kuusamo muistelee isänsä kertoneen.

Nostolava-auton nostolavalla laskeutui tehtävään valittu – nyt jo edesmennyt – ”pelastettu” palomies ojentamaan Elisabetille kukkia.

Soittokunta soitti brittiläisen marssin Rohkeat pojat.

Vaikka Elisabetilla oli vahva säkkipillitausta, hän oli erikseen pyytänyt, ettei paloaseman tai paloautojen pillejä soiteta.

Pieni akustinen riitasointu oli, kun yleisön joukossa seisoneet katupojat häiritsivät juhlallisuuksia vihellyksillään, raportoi IS:n toimittaja Hannes Markkula.

Ilta-Sanomat selosti paloasemavierailua seuraavan päivän lehdessä.

Kallion paloaseman hissi on nähnyt kohta puolen vuosisadan aikana monenlaista. Hissi ei osaa puhua eikä STOP-nappulaa voi haastatella, mutta kun paloasemalla on hiljaisempia hetkiä, tarinaa isketään.

– Palokunta on täynnä tarinoita ja yleensä ne ajan kuluessa vielä jalostuvat, Kuusamo naurahtaa. Kaikkia tarinoita ei kannata ulkopuolisille edes kertoa.

Kerran kaupungilla oli suuri tulipalo, jolloin myös operatiivinen esikunta siirtyi palopaikalle. Oli yö, ja Kallion asema jäi tyhjäksi. Kun ambulanssi saapui tehtävältä, toinen ensihoitaja nousi portaita lepohuoneeseen, jonne nukahti.

Toinen meni hissillä, joka – juuttui kerrosten väliin.

Ensihoitaja painoi hälytysnappulaa, mutta kukaan ei ollut kuulemmassa hälytyskellon ääntä. Lopulta ensihoitaja väsyi painamaan ja keksi kiilata tulitikulla hälytyksen päälle.

Kun tulipalosta aikanaan palanneet palomiehet havaitsivat tilanteen, laskettiin hissi konehuoneesta käsin kerroksen kohdalle ja ovi saatiin auki.

Sisältä ei löytynyt paniikkia, vaan unten maille matkannut ja siellä hirsiä vetelevä ensihoitaja.

Palopäällikkö Rainer Alho seuraa, kuinka apulaispalopäällikkö Sakari Lehtinen lahjoittaa Elisabetille palokypärän.

Elisabetin ja Philipin paloasemavierailuun liittyi käynti tyypillisessä suomalaisten palomiesten lepohuoneessa. Huonetta esittelivät palomies Jorma Korpela ja ylipalomies Erkki Vartiovuori.

– Olihan siinä vähän siivoamista, jo 34 vuotta eläkkeellä ollut Vartiovuori kertoo valmistautumisesta.

Käynti oli hyvin lyhyt. Elisabet ei puhunut mitään, Philip kysyi englanniksi, kuinka monta lasta Vartiovuorella oli. Palopäällikkö Alho käänsi how many children you have?

Vartiovuori vastasi ”kaksi” ja Alho tulkkasi two. Tulkkia ei olisi tarvittu, mikäli Philip olisi osoittanut ainoan kysymyksensä Korpelalle, joka tosin ei normaalisti asunut huoneessa, mutta oli englannintaitoinen.

Apulaispalopäällikkö Sakari Lehtinen lahjoitti Elisabetille valkoisen palokypärän.

Saman vierailun aikana Elisabet kieltäytyi laittamasta päähänsä metsurin kypärää, kun hänelle esiteltiin Keski-Suomessa hakkuutyömaata. Tunnelma oli metsässä muutenkin vähemmän lämmin kuin Kallion paloaseman hississä.

