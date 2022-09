Prinssi Andrew’n kerrotaan olleen kuningatar Elisabetin lempilapsi. Kuningattaren kuoltua seksirikosskandaalissa pyörineelle prinssille ei jää hoviin yhtään suojelijaa.

Prinssi Andrew on menettänyt jo lähes kaiken brittihovissa. Nyt hän menetti äitinsä, kuningatar Elisabetin, ja todennäköisesti viimeiset rippeet asemastaan Charlesin noustua kuninkaaksi.

Prinssi Andrew’n kerrotaan olleen torstaina 8. syyskuuta kuolleen kuningatar Elisabetin lempilapsi.

Prinssi on ollut viime vuosina ikävämmissä otsikoissa, sillä hänet liitettiin muutama vuosi sitten kuolleen liikemies Jeffrey Epsteinin seksuaalirikosvyyhtiin.

Elokuussa 2021 yksi Epsteinin uhreista, Virginia Giuffre, haastoi prinssin oikeuteen syyttäen tätä seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Nykyään Australiassa asuva 39-vuotias Giuffre kertoi, että Epstein oli säännöllisesti käyttänyt häntä hyväkseen, ja seurapiirijulkimo Ghislaine Maxwellin kanssa niin sanotusti lainannut häntä seksuaalisessa tarkoituksessa prinssi Andrew'lle ja muille vaikutusvaltaisille miehille.

Giuffre kertoi prinssin hyväksikäyttäneen häntä Epsteinin asunnolla Manhattanilla hänen ollessaan alaikäinen. Seksuaalisen hyväksikäytön ohella prinssiä syytettiin tahallisesta henkisen kärsimyksen aiheuttamisesta.

Andrew liitettiin Epsteiniin ja tämän seksuaalirikoksiin jo aiemmin, mutta vuosi sitten prinssiä vastaan nostettiin virallisesti kanne ensimmäistä kertaa.

Marraskuussa 2019 prinssi antoi BBC:lle haastattelun, jossa hän kielsi olleensa seksuaalisessa kontaktissa Giuffren kanssa ja totesi, ettei muista tavanneensa naista.

Prinssi esitti myös, että julkisuudessa esillä ollut kuva, jossa hänen kätensä on 17-vuotiaan Giuffren vyötäröllä, olisi manipuloitu. Alibikseen tekoajankohdalle prinssi esitti, että hän oli vienyt tyttärensä, prinsessa Beatricen, juhliin ja menneensä kotiin.

Prinssi Andrew saapui prinssi Williamin kyydissä Balmoralin linnaan, kun tieto kuningattaren heikentyneestä terveydentilasta kerrottiin 8. syyskuuta. Hän ei ehtinyt lehtitietojen mukaan äitinsä kuolinvuoteelle ajoissa.

Paljon kritiikkiä saaneen haastattelun jälkeen prinssi tiedotti vetäytyvänsä kuninkaallisista tehtävistä ja avustavansa viranomaisia mahdollisissa tutkimuksissa.

Prinssi Andrew nähtiin huristelemassa äitinsä hoteisiin Balmoralin linnaan vain vuorokausi sen jälkeen, kun kanne nostettiin. Daily Mailin kuvien mukaan Yorkin herttua matkasi Balmoraliin seuranaan ex-puoliso Sarah Ferguson.

Prinssi kiisti Giuffren esittämät väitteet jyrkästi, ja syytti naista rahastuksesta. Hän vaatii lokakuussa 2021 yhdysvaltalaista tuomioistuinta hylkäämään häntä vastaan nostetun kanteen, sillä se oli prinssin mukaan perusteeton.

Prinssi Andrew’ta odottaa kuumat paikat hovissa, kun hänen ainoa tukijansa, kuningatar Elisabet menehtyi.

Lopulta Giuffrelle maksettiin 14 miljoonan euron korvaussumma, jotta julkista oikeudenkäyntiä ei tulisi. Ainakin osittaisen maksajan on uumoiltu olevan nimenomaan kuningatar Elisabet.

Andrew joutui luopumaan kuninkaallisista velvollisuuksistaan Britannian hovin jäsenenä jo vuonna 2019, mutta pitkittynyt kohu kaksi vuotta myöhemmin tarkoitti brittilehtien mukaan sitä, ettei Andrew’n paluu olisi todennäköistä – muun kuningasperheen kerrotaan olleen kohusta raivoissaan.

Kuningas Charlesin kerrotaan jyrähtäneen mielipiteensä nuoremmasta veljestään jo syksyllä 2021 todeten, ettei prinssi Andrew’lla olisi enää asiaa kuningasperheen tehtäviin.

Prinssi William osallistui syksyllä 2021 isänsä kuningas Charlesin, setänsä prinssi Edwardin ja tätinsä prinsessa Annen kanssa kriisikokoukseen, jossa oli mukana myös kuningatar Elisabet. Kokouksessa oli lehtitietojen mukaan yksimielisesti päätetty, ettei prinssi Andrew voi palata edustamaan kuninkaallista perhettä skandaalin jälkeen.

Yksi kantavista voimista päätöksessä oli lehtiväitteiden mukaan prinssi William. Hän oli väitteiden mukaan kertonut tiukan mielipiteensä Andrew’sta ja todennut setänsä olevan ”uhka” ja ”riski” koko kuninkaalliselle perheelle.

– William varsinkaan ei ole setänsä fani, lähde sanoi medialle.

Prinssi Andrew ei ole ollut kuninkaallisperheen suosiossa seksuaalirikossyyteskandaalin jälkeen.

Kuluvan vuoden tammikuussa kuningatar Elisabet poisti Andrew’lta kaikki tämän sotilasarvot ja rajasi prinssin asemaa rajusti. Kuningattaren päätöksen on kerrottu saaneen prinssin purskahtamaan itkuun.

Viimeisen vuoden aikana prinssi Andrew nähtiin kuitenkin edustamassa kuningatar Elisabetin kanssa. Prinssi Andrew saattoi äitinsä prinssi Philipin muistotilaisuuteen maaliskuussa, vaikka muun kuninkaallisperheen kerrotaan järkyttyneen asetelmasta.

Prinssi Andrew saattoi äitinsä kuningatar Elisabetin prinssi Philipin muistotilaisuuteen maaliskuussa. Muun kuninkaallisperheen kerrotaan järkyttyneen asetelmasta.

Daily Mail kirjoitti tuolloin kuningatar Elisabetin valinnan Andrew’n kanssa saapumisesta osoittaneen hyvin selvästi sen, että hänen pojallaan olisi edelleen rooli kuninkaallisissa perhetilaisuuksissa.

Prinssin olisi pitänyt edustaa kuningattaren rinnalla myös viime kesänä historiallisessa sukkanauharitarikunnan seremoniassa, mutta lehtiväitteiden mukaan prinssi William ja kuningas Charles olisivat estäneet prinssin pääsemisen tilaisuuteen.

Prinssi Andrew on sukkanauharitarikunnan jäsen, mutta brittimedian mukaan prinssi olisi osallistunut vain juhlaillalliselle, joka ei ole julkinen tapahtuma.

Prinssi Andrew (kesk.) vilkutti yleisölle ja puhui heille Skotlannissa lauantaina 10. syyskuuta järjestetyssä jumalanpalveluksessa kuningattaren kuoleman jälkeen.

Andrew saapui myös odotetusti äitinsä kuolinvuoteelle prinssi Williamin kyydissä, vaikkakaan he eivät ehtineet lehtitietojen mukaan ajoissa paikalle.

Andrew nähtiin Skotlannissa myös lauantaina 10. syyskuuta järjestetyssä jumalanpalveluksessa.

Kuninkaallisperhe tapasi tilaisuuden jälkeen paikalle saapuneita kansalaisia, ja Andrew’lla näytti olevan tahtotila olla esillä kuningasperheen tilaisuuksissa.

– Meille on annettu yksi päivä, nyt me aloitamme hänestä luopumisen, Andrew sanoi yllättäen paikalla olleille ja teki rukousmaisen eleen käsillään.

Prinssi Andrew otti kontaktia Skotlannissa kansalaisiin.

Prinssi ei mitä ilmeisemmin ole kovassa kansansuosiossa, sillä maanantaina 12. syyskuuta kuningatar Elisabetin surusaatossa Edinburghissa prinssi Andrew’lle huudeltiin herjauksia yleisöstä.

– Olet vanha ja sairas mies, eräs nuori mies huuti Andrew’lle tämän mennessä hänen ohitseen kulkueessa.

Poliisi otti Daily Mailin ja Independentin mukaan miehen kiinni ja pidätti tämän.

– Ällöttävää, mies huusi vielä prinssille samalla, kun paini poliisin kanssa.

Prinssi Andrew’lle huudeltiin yleisöstä herjauksia kesken kuningatar Elisabetin surusaaton Edinburghissa Skotlannissa.

Independentin mukaan kuningattaren osoittama tuki pojalleen viime vuosien ajan meni pitkälti läpi ilman sen suurempaa kritiikkiä, mikä oli osoitus kuningattaren arvovallasta. Kyseessä on lopulta kuningattaren oma poika, mutta nyt kun äiti on kuollut, viimeinen Andrew’n tukipilari kuninkaallisperheessä on poissa.

Charlesin ollessa kuningas prinssi Andrew’lle ei ole tarjolla edustustehtäviä eikä valtion apurahoja hänelle itselleen – saati Andrew’n tyttärille prinsessa Beatricelle tai prinsessa Eugenielle.

Suosikkilapsi tai ei, kuningattarelle ”instituutio tuli aina ensin”, ja prinssi Andrew’n rooli hovissa pieneni vuonna 2019 entisestään. Tällä hetkellä näyttää, että prinssi on viimeistään nyt melko kylmästi hylätty kuninkaallisperheestä.

Prinssi Andrewin kerrotaan olleen kuningatar Elisabetin suosikkilapsi.

Independentin mukaan kuningas Charlesissa ja kuningatar Elisabetissa hallitsijoina ja Andrew’n perheenjäseninä on perustavanlaatuinen ero.

Kuningattarella saattoi olla kaihoisa toivo siitä, että prinssi Andrew’n asema voitaisiin vielä joskus elvyttää, mutta Charles on tehnyt hyvin selväksi, että Andrew’lla ei ole asiaa takaisin. Kuninkaan tulee The Herald -sanomalehden mukaan päättää, rahoittaako veljensä elämän, kuten kuningatar Elisabetin kerrotaan tehneen.

Kysymyksiä herää myös prinssi Andrew’n kodista, Windsorin Royal Lodgesta, joka on kuninkaallisomisteinen tontti. Myös Yorkin herttuattaren, prinssi Andrew’n ex-vaimo Sarah Fergusonin kodin tulevaisuus on kysymysmerkin alla.

Heraldin mukaan on jopa mahdollista, että prinssi Andrew’n Yorkin herttua -arvonimi poistettaisiin, jolloin hänen siteensä Yorkin kaupunkiin katkeaisivat. Tähän vaaditaan kuitenkin parlamentin päätös. Joissain tapauksissa arvonimen haltija voi itse luopua tittelistään.

Kuningatar Elisabetin lapset, prinssi Andrew (vas.), prinssi Edward ja prinsessa Anne näyttivät surun murtamilta Skotlannissa järjestetyssä jumalanpalveluksessa.

Andrew pysyy myös edelleen perimysjärjestyksessä – vaikkakin hyvin kaukana kuninkaan kruunusta. Perimysjärjestyksessä 62-vuotias Andrew on kahdeksantena.

Prinssi totesi syyskuun alussa itse Emily Maitlisin haastattelussa, että voisi tulevaisuudessa toimia esimerkiksi hyväntekeväisyystyössä ja seksuaalirikosten uhrien tukijana. Independentin mukaan prinssi ei ollut viime aikaisesta historiastaan huolimatta lausunnossaan ironinen.

Kaikesta huolimatta prinssi on edelleen kuninkaan veli, tulevan kuninkaan setä ja edesmenneen kuningattaren toinen poika. Hän kuuluu kuninkaalliseen perheeseen, halusivat muut sitä tai eivät.

Todennäköisesti prinssi Andrew tullaan Independentin mukaan näkemään kuningattaren hautajaisissa mahdollisesti arkun vartijana. Britanniassa on tapana, että kuninkaallinen perhe ”vartioi” arkkua ennen hautajaistilaisuutta.

Brittilehdet uutisoivat 12. syyskuuta, että prinssi Andrew ei kuitenkaan saa pitää sotilasunivormua. Muut kuninkaalliset käyttävät univormujaan yhteensä viidessä kuningattaren muistotilaisuudessa mukaan lukien hänen valtiolliset hautajaisensa tulevana maanantaina.

Prinssille on myönnetty univormun pitämiseen vain yksi poikkeus. Hän saa olla univormussa vartioidessaan kuningattaren arkkua hänen ruumiinvalvojaisissaan Westminster Hallissa.

On myös mahdollista, että prinssi Andrew edustaa Charlesin kruunajaisissa.

Tässä ovat kuitenkin suurin piirtein kaikki ne edustukset, joihin prinssi Andrew’ta voidaan kuningattaren kuoleman jälkeen odottaa.

Prinssi Andrew’n tapaus todistaa prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin ohella, että kuninkaallisperhe voi olla sangen ehdoton ja kylmä, kun se rajaa väärin tekeviä jäseniään ulos. Ainoa poikkeus tästä on Independentin mukaan prinsessa Diana, joka ei suostunut tulla syrjäytetyksi hiljaa, ja jota tuki hänen supertähtimäinen asemansa kansan sydämissä.

Loppujen lopuksi, prinssi Andrew’n omat väitetyt teot ovat ne syyt, joiden vuoksi hänen asemansa nykyisessä brittimonarkiassa on olematon.