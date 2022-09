IS Balmoralissa: Skotlantilainen Gayle tiivistää, miksi kuningatar Elisabetin kuolema on briteille järisyttävä muutos

Tuhannet ihmiset jonottivat lauantaina Balmoralin linnan porteille jättääkseen jäähyväiset siellä torstaina menehtyneelle kuningatar Elisabetille.

Balmoral

– Kuningatar on kaikki, mitä tiedämme. Olemme kasvaneet hänen kanssaan, emmekä tiedä muusta, kertoo skotlantilainen Gayle jonottaessaan kuningatar Elisabetin kesäasunnolle Balmoralin linnaan lauantaina.

Gayle ja hänen tyttärensä Luna ja Carla ovat tulleet Skotlannin Aberdeenshiressä sijaitsevalle linnalle jättääkseen jäähyväiskukat kaksi päivää aiemmin 96-vuotiaana menehtyneelle kuningattarelle. Kuten suuri osa briteistä, myös he ovat eläneet koko tähänastisen elämänsä Elisabetin 70-vuotisella valtakaudella.

Lähikylistä on järjestetty bussikuljetuksia paikan päälle. Vuolaana kuohuvan Dee-joen yli linnan portille vievällä sillalla kulkee katkeamaton virta naisia, miehiä, lapsia, vanhuksia ja myös koiria – tietenkin, sillä tunnettiinhan kuningatar koiraihmisenä.

Gayle, Luna ja Carla.

Ihmisiä saapui solkenaan muistamaan kuningatarta.

Kukkia on tuotu linnan porteille valtavasti.

Gayle nostaa esiin sen, kuinka kuningatar rakasti viettää kesänsä Balmoralissa Skotlannin jylhän ja vehreän luonnon keskellä. Ympärille katsellessa on helppo ymmärtää, miksi.

Hän kertoo käyneensä tyttärineen myös iltapäiväteellä linnan alueella sijaitsevassa kahvilassa monarkin ollessa paikalla.

– Hän oli hyvin tärkeä. Hän oli peruskivi, jota kunnioitimme ja ihailimme, Gayle sanoo.

Lontoosta aikoinaan läheiseen Banchoryn kylään muuttanut Jackie Howes on saapunut jättämään hyvästit kuningattarelle lapsenlapsiensa Mayan ja Heidin kanssa.

– Minusta tuntuu kuin hän olisi oikeastaan ollut osa perhettä. Tämä on itse asiassa aika tunteikas hetki. Halusimme osoittaa kunnioitustamme ja tuoda myös lapsenlapset mukanamme. Olen nähnyt hänet Buckinghamin palatsilla jubilee-juhlassa, joten oli mukavaa tulla Balmoraliin, Howes sanoo.

Jackie Howes, Maya ja Heidi.

Ihmiset vauvasta vaariin ovat muistaneet kuningatar Elisabetia.

Paikalle on tuotu myös erilaisia viestejä edesmenneelle kuningattarelle ja tulevalle hallitsijalle.

Rannikolta Aberdeenista paikalle tullut Doreen, 86, liikuttuu kyyneliin rakastetusta monarkista puhuessaan.

– Hän oli 10 vuotta vanhempi kuin minä ja silti hän työskenteli vielä kaksi päivää ennen kuolemaansa. Hän oli uskomattoman ihana kuningatar, Doreen kiteyttää tuntemuksensa.

Niin ikään Aberdeenista tulleille Katelle ja hänen tyttärelleen Izabellalle, 22, oli tärkeää päästä käymään Balmoralissa.

– Tämä maa on antanut meille niin paljon, Puolasta alun perin Skotlantiin muuttaneet naiset sanovat.

– Kun kuulimme kuolinuutisen, tunteet nousivat pintaan. Miehenikin itki, Kate lisää.

Doreen ja John.

Kate, Izabella ja Ruffy-koira.

Kuningatteren 60 vuoden valtakauden kunniaksi vuonna 2012 pystytetty muistokivi.

Erilaisia piirroksia, kirjoituksia ja muistoesineitä alkoi tulla Balmoralin porteille heti, kun suru-uutinen saavutti kansalaiset.

Ihmisten jonottaessa Balmoralin portille Lontoossa julistetaan Britannian uudeksi hallitsijaksi Elisabetin esikoispoika Charles. Hänet tunnetaan vastedes kuningas Charles kolmantena.

Briteillä on totuttelemista suuressa muutoksessa.

– Mielestäni hän on saanut paljon harjoitusta. Meille on outoa, kun on kuningas. Eikä uutta kuningatarta tule enää meidän elinaikanamme, tai edes hänen aikanaan, Gayle kertoo viitaten 5-vuotiaaseen Luna-tyttäreensä.

– Tästä lähtien meillä on aina kuningas. Uskon hänen pärjäävän hyvin, hän lisää.

Izabella sanoo toivovansa tulevalta kuninkaalta vain sitä, ettei tämä ”muuttaisi asioita liikaa”. Jackie Howes puolestaan kehuu tuoreen kuninkaan edellisenä päivänä kansalaisille pitämää puhetta.

– Hän pärjää varmasti hyvin, ja myös Kate ja William. Rakastan kuninkaallista perhettä, he selviävät tästä kyllä, hän sanoo.

– Sanonpa vaan, että hänellä on sydän, jota hänen täytyy kuunnella, kertoo Doreen odotuksistaan tuoreelle kuninkaalle.

Iltapäivällä poliisit sulkevat linnalta läheiselle Crathien kirkolle johtavan tien. Ihmiset kerääntyvät sen laidoille ja paikalla päivystävä joukko kansainvälistä mediaa terästäytyy silmin nähden. Pian osa kuninkaallisesta perheestä kiidätetään katumaastureilla mäen päälle kirkkoon yksityiseen jumalanpalvelukseen.

Sunnuntaina kuningattaren arkku on määrä siirtää Edinburghiin, jossa hautajaisia edeltävät seremoniat jatkuvat vielä muutaman päivän ajan ennen matkan etenemistä Lontooseen. Saattue kulkee Edinburghiin läpi lähikylien, joiden kaduilla liikennejärjestelyt näkyvät jo.

Yleisö väistyy hetkeksi syrjään, kun linnan portit aukeavat. Prinssi Edward ja hänen tyttärensä lady Louise poistumassa linnasta.

Lauantaina virallistettin uusi ajanjakso, kun Charles III julistettiin Iso-Britannian kuninkaaksi. Vierellä olivat puoliso kuningatar Camilla ja kruununperijä prinssi William.

Useampi paikallinen on kertonut IS:lle kuningattaren olleen tuttu näky läheisessä Ballaterin kylässä. Monarkin kerrotaan tehneen kylällä usein ostoksia, jutelleen paikallisten kanssa sekä olleen ”kuin kuka tahansa kyläläinen”.

Myöhemmin lauantaina Ballaterin keskustassa kirkon edustalla soi säkkipillin haikea sävel. Skotlannin kansallispukuun pukeutuneen James Cooperin soittaessa vastapäiselle bussipysäkille kiemurtelee edelleen satojen metrien jono kukkia kantavia ihmisiä.

Vielä on vähän aikaa käydä jättämässä jäähyväiset kuningattarelle.