BBC: Kuningatar Elisabetin arkku siirretään Lontooseen tiistaina

Japanin keisari Naruhiton odotetaan osallistuvan hautajaisiin, joiden päivää ei ole vielä kerrottu.

Buckinghamin palatsin edustalle on tuotu runsaasti kukkatervehdyksiä kuningattaren kuoleman jälkeen.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan kuningatar Elisabetin arkku on määrä siirtää Balmoralin linnasta Holyroodhousen kuninkaalliseen palatsiin Edinburghissa sunnuntaina.

Arkku jää sen jälkeen Edinburghin St. Gilesin katedraaliin päiväksi, ja yleisö saa vierailla sen luona. Arkku on sen jälkeen määrä viedä Lontooseen tiistaina.

Kuningatar Elisabet kuoli Balmoralissa torstaina. Hänen hautajaisensa on määrä järjestää noin viikon kuluttua. Virallista ilmoitusta päivämäärästä ei ole vielä annettu, mutta päivästä on tulossa yleinen vapaapäivä Britanniassa. Yleinen odotus on, että hautajaiset järjestetään maanantaina 19. syyskuuta.

Japanin keisari Naruhito aikoo matkustaa kuningatar Elisabetin hautajaisiin, kertovat paikalliset mediat. Naruhiton matka olisi hänen ensimmäinen ulkomaanmatkansa sen jälkeen, kun hän itse nousi keisariksi vuonna 2019.

Keisarin oli määrä muutenkin tehdä valtakautensa ensimmäinen ulkomaanmatka Britanniaan vuonna 2020, mutta vierailu peruuntui koronapandemian takia.

Mainichi Shimbun -lehti kirjoitti, että vierailusta tulisi poikkeuksellinen, sillä keisari ei yleensä käy hautajaisissa Japanissa tai ulkomailla. Edellinen keisarillinen hautajaisvierailu tapahtui vuonna 1993, kun Naruhiton isä, keisari Akihito matkusti Belgiaan kuningas Baudouinin hautajaisiin.

Japanin ja Britannian kuningashuoneiden suhteet ovat läheiset. Kruunusta poikansa hyväksi luopunut Akihito osallistui kruununprinssinä Elisabetin kruunajaisiin vuonna 1953. Naruhito opiskeli Oxfordin yliopistossa.

Myös Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ilmoittanut osallistuvansa hautajaisiin.