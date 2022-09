Kuvagalleria: Charles III julistettiin kuninkaaksi – näin historialliset tapahtumat etenivät

Kuningas Charlesin valtaantulosta on luettu julistus Lontoon Cityssä, joka on Britannian liike-elämän keskus. Julistus annettiin historiallisen perinteen mukaisesti Royal Exchange -rakennuksen portailta, paikalta, jossa kuninkaallisia julistuksia on annettu vuosisatojen ajan.