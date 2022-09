Perjantaina pitämässään puheessaan kuningas Charles ilmaisi rakkauttaan Harrylle ja Meghanille.

Haluan myös ilmaista rakkauteni Harrylle ja Meghanille, kun he jatkavat elämänsä rakentamista ulkomailla.

Näin lausui tuore kuningas Charles III perjantaina pitämässään puheessaan.

Vaikka tämän enempää ei kuningas Harrysta ja Meghanista puheessaan lausunut, tulkittiin sanat Britanniassa sovinnon eleeksi.

Useissa brittimedioissa Charlesin sanoihin on viitattu oliivipuun oksan ojentamisella, jolla viitataan perinteisesti rauhan symboliin.

The Sunin haastatteleman kuninkaallis­asiantuntija Nigel Cawthornen mukaan sanat olivat osoitus siitä, että kuningas haluaa avioparin takaisin ”kuvioihin”.

– Se oli varsin mielenkiintoista. [Kuningas] yrittää ilmeisesti peittää säröjä ja yrittää vetää heidät takaisin mukaan kuvioihin, Cawthornen sanoi lehdelle.

– Se oli oliivinoksa. Luulen, että hän haluaa heidät takaisin.

Asiantuntijan mukaan yksi syy tähän voi olla se, ettei Charles pääse kuninkaana enää vierailemaan yhtä helposti Kaliforniassa lapsensa perheen luona.

Myös sanomalehti Metron haastattelema kirjailija ja kehonkielen asiantuntija Judi James tulkitsi Charlesin Harrylle ja Meghanille osoittaman lauseen sovinnon eleenä.

Hän huomauttaa puheessa esiintyneen hyvin erilainen, tunteikkaampi Charles kuin mitä on tavallisesti totuttu näkemään.

– Tämä viimeinen viittaus [Harrysta ja Meghanista] sai Charlesin pitämään tauon, kun hän katsoi alas tavalla, joka näytti katumukselta, ja häneltä pääsi jopa pieni tauko, joka kuulosti huokaukselta, James kommentoi lehdelle.

Harryn ja muun kuninkaallisperheen hyytävistä väleistä on uutisoitu siitä saakka, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan päättivät irtautua hovista vuonna 2020. Herttuapari on pudotellut säännöllisin väliajoin paljastuksia liittyen brittihoviin, mikä on suututtanut kuninkaallisperhettä.

Erityisesti tuoreet Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors -kirja ja ranskalainen tv-dokumentti Red Line: William and Harry, the enemy brothers heittivät ilmoille kohauttavia paljastuksia prinssiveljesten Harryn ja Williamin väleistä.