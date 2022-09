Kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen yksi suuri kysymys on ollut, voiko Camillaa kutsua kuningattareksi. Kotimaisten kielten keskus antaa asiaan vastauksen.

Queen Consort, kuningatarpuoliso. Se on Britannian uuden kuninkaan Charlesin puolison Camillan virallinen titteli.

Kuningatar Elisabetin kuoltua torstaina, yksi suuri kysymys on ollut, voiko Camillaa kutsua suoraan kuningattareksi.

Virallisesta Queen Consort -nimityksestä huolimatta esimerkiksi perinteinen brittimedia, kuten BBC, puhuu Camillasta myös kuningattarena.

Suomalaisessa mediassa on näkynyt kumpaakin versiota tittelistä.

Kotimaisten kielten keskus (Kotus) julkaisi verkkosivuillaan perjantaina ohjeen, jonka mukaan Camillaa voi kutsua kuningattareksi tai kuningatarpuolisoksi, mutta että tavallisesti tittelin haltijoita on nimitetty kuningattariksi.

– Kuninkaan puolison Camillan uusi englanninkielinen arvonimi on Queen Consort. Englanniksi hallitseva kuningatar on virallisesti queen regnant ja kuninkaan puoliso queen consort. Kun halutaan korostaa kuninkaan puolison asemaa, voidaan suomeksi puhua kuningatarpuolisosta. Queen Consort -tittelin haltijoita on kuitenkin sekä suomeksi että englanniksi tavallisesti nimitetty kuningattariksi, Kotuksen sivuilla kirjoitetaan.

Kirjailija, hoviasiantuntija Kaisa Haatanen on Kotuksen kanssa samoilla linjoilla.

– Kuningatar olisi hyvä ja perusteltu, Haatanen sanoo Ilta-Sanomille.

Ilta-Sanomat käyttää Camillan yhteydessä titteliä kuningatar, joka on vakiintunut nimitys kuninkaan puolisolle.