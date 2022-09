Geriatrian erikoislääkärit eivät sulje pois sitäkään, etteikö puolison menettäminen olisi voinut huonontaa kuningattaren terveydentilaa.

96 vuoden ikään ehtineen kuningatar Elisabetin kuolema ei hänen ikänsä vuoksi tullut yllätyksenä.

Kuningattaren voinnin nopea huononeminen ja sitä seurannut kuolema on kuitenkin tullut pienenä shokkina kansalle. Vielä tiistaina kuningatar nähtiin hyväntuulisen oloisena, kun hän tapasi tuoreen pääministerin Liz Strussin. Kuningattaren kuolemasta tiedotettiin torstaina illalla.

Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Geriatrian erikoislääkäri ja dosentti Minna Raivio Terveystalosta ja geriatrian erikoislääkäri Arvo Haapanen Pihlajalinnasta eivät voi ottaa suoraan kantaa yksittäisen henkilön terveydentilaan, mutta he kommentoivat aihetta yleisellä tasolla. Kumpikaan ei pidä Elisabetin ikäisen ihmisen nopeaa poismenoa tavattomana.

Raivio huomauttaa, että Elisabetin tarkkaa terveydentilaa ei tiedetä.

– Voi olla, että hänellä on ollut krooninen sairaus taustalla. Harvoin aivan yhtäkkiä tulee jotain yllättävää. Toki syynä voi olla esimerkiksi äkillinen koronainfektio, keuhkokuume tai vastaava, Raivio sanoo.

– Kaikkien äkillisten sairauksien esiintymistodennäköisyys kasvaa iän myötä. Sydäntapahtumissa, aivoverenkiertotapahtumissa tai verenkiertohäiriöissä äkilliset romahtamiset ovat mahdollisia. Tyypillinen on verensuonitukkeuma tai verenvuoto, josta voi seurata kunnon romahtaminen, Haapanen luettelee.

Hän mainitsee tilan nimeltä gerastenia, jota kutsutaan myös nimellä hauraus-raihnausoireyhtymä.

– Se tarkoittaa yleistä voimavarojen heikentymistä ja vähentymistä, jolloin pienikin infektio saattaa yllättävän nopeasti romahduttaa kunnon ja toipuminen on hankalaa.

Kuningatar tervehti pääministeri Liz Trussia tiistaina, kaksi päivää ennen kuolemaansa.

Kuningattaren tiistaisen esiintymisen yhteydessä otetuissa kuvissa hänen kämmenselässään näkyy suuri mustelma. Erikoislääkärit eivät pidä todennäköisenä, että se liittyisi hänen kuolemaansa.

– Joissain sairauksissa mustelmien esiintymistiheys kasvaa. Kyseessä ovat tyypillisesti veren solujen tuotantoon liittyvät sairaudet. Jos trombosyyttien tuotanto heikkenee esimerkiksi luuytimen syövän seurauksena, voi tulla mustelmaherkkyyttä. Mustelman paikka kyllä viittaisi muuhun syyhyn kuin sairauden takia ilmeneviin mustelmiin. Se voi olla hoitoon liittyvä asia, Haapanen sanoo.

– Todennäköisimmin se on kanyylin jälki. Häntä on voitu nesteyttää tai hänelle on annettu jotain lääkettä, Raivio sanoo.

Elisabet ja prinssi Philip olivat naimisissa yli 70 vuotta.

Kuningatar Elisabet menetti puolisonsa prinssi Philipin huhtikuussa 2021. Heidän rakkaustarinansa kesti yli 70 vuotta. Moni, myös Raivio, muistaa sydäntä särkevän kuvan, jossa Elisabet istuu yksin kappelissa eteensä tuijottaen, ennen kuin muut hautajaisvieraat saapuvat.

Sitäkään ei voi poissulkea, etteikö rakkaan puolison poismeno olisi voinut vaikuttaa kuningattaren terveydentilaan.

– Varsin usein käy niin, että kun on tiivis parisuhde ja toinen lähtee, niin kohta lähtee toinen perässä, Raivio sanoo.

– Suru jollain lailla heikentää elimistön omaa immuniteettia. Ei tietenkään voida sanoa, oliko tilanne Elisabetin kohdalla näin, mutta pidän sitä mahdollisena. Suru voi pahentaa mitä tahansa sairautta.

Haapasen mukaan puolison poismenolla voi olla vaikutusta terveydentilaan ainakin välillisesti.

– Kyllä se täysin mahdollista on. Puolison menettämisen jälkeinen masennus ja apatia saattavat johtaa siihen että ravitsemus heikentyy, liikunta vähenee ja omasta itsestä huolehtiminen ei tunnu niin tärkeältä. Nämä seikat yhdessä voivat johtaa siihen, että sairaus pääsee yllättämään. Mielialalla ja immuunipuolustuksella on tutkitusti yhteys.

Raivion mielestä Elisabetin poismeno kuitenkin sujui parhaalla mahdollisella tavalla.

– Hän sai olla kotonaan, eikä tilanteessa tarvittu ensiapuralleja tai ambulansseja paikalle. Selvästi asia oli suunniteltu ja hänen kanssaan oli keskusteltu, Raivio arvioi.

– Kun ihminen saa aikaa valmistautua poismenoonsa ja esittää toiveitaan, tilanne voi mennä näin optimaalisesti. Tämä vaikuttaa hienosti hoidetulta lähdöltä, ja hän sai nukkua arvokkaasti pois kotonaan.