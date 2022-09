Kuningatar Elisabetin arkku lähtee viimeiselle matkalleen

Kuningatar Elisabet haudataan lehtitietojen mukaan erityisessä lyijyarkussa, joka on samanlainen kuin hänen viime vuonna kuolleen puolisonsa prinssi Philipin arkku.

Kuningattaren arkku kuljetetaan tulevien päivine aikana ensin Edinburghiin Holyroodin kartanoon ja sieltä edelleen Lontooseen. Lontoossa arkku viedään Westminsterin palatsiin, jossa se on esillä niin, että kansalaiset voivat käydä jättämässä hyvästinsä kuningattarelle.

Lue lisää: Tällaisessa poikkeuksellisessa arkussa kuningatar Elisabet haudataan – taustalla yhteinen päätös prinssi Philipin kanssa

Tällä hetkellä arkku on Daily Mailin mukaan vielä Balmoralin linnassa, jossa se on verhottu Royal Standard -lippuun ja asetettu esille linnan tanssisaliin. Kauniin salin katosta roikkuu valtavia kattokruunuja ja sen tunnelma on juhlava.

Hovin työntekijät voivat käydä salissa arkun äärellä jättämässä hyvästinsä kuningattarelle.

Kuningattaren kesäasuntona toimivan Balmoralin tanssisali oli hänelle hyvin erityinen paikka. Kuningatar ensinnäkin viihtyi hyvin Skotlannin maaseudulla sijaitsevassa linnassa. Hän myös koki tanssisalissa ikimuistoisia hetkiä nuorena prinsessana ja myöhemmin puolisonsa prinssi Philipin kanssa.

Balmoralin linnan tanssisali ulkoapäin.

Daily Mailin mukaan Elisabet tanssi salin lattioilla jo 12-vuotiaana, kun siellä järjestettiin Ghillies Ball -tanssiaiset. Vuosittain järjestettävässä tapahtumassa linnan henkilökunta pääsee juhlimaan yhdessä kuninkaallisen perheen kanssa.

Brittimedian mukaan Elisabet nautti vuodesta 1852 saakka järjestetystä tapahtumasta erittäin suuresti ja viihtyi usein myöhäiseen yöhön saakka juhlimassa henkilökuntansa kanssa.

Kuningatar tanssahteli salissa myös Philipin kanssa. Heidät ikuistettiin iloiselle videolle tanssimassa parketilla perinteisiä hovin pari- ja ryhmätansseja vuonna 1991. Tuolloin mukana oli myös muun muassa kuusi vuotta myöhemmin kuollut prinsessa Diana.

Daily Mailin mukaan kuningattaren arkkua säilytetään Balmoralissa seuraavan kahden päivän ajan ennen kuin se siirretään Edinburghiin. Maanantaina arkku siirrettäneen St Gilesin katedraaliin, jossa pidetään muistotilaisuus kuninkaallisen perheen jäsenille. Sen jälkeen se siirretään joko lentokoneella tai junalla Lontooseen.

Elisabet haudataan samanlaisessa erikoisvalmisteisessa lyijyarkussa, kun hänen puolisonsa prinssi Philip haudattiin viime vuonna.

Elisabetin hautajaispäivää ei ole vielä vahvistettu, mutta brittimedia uskoo, että kuningatar saatetaan viimeiselle matkalleen maanantaina 19. syyskuuta.