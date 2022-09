Tällaisessa poikkeuksellisessa arkussa kuningatar Elisabet haudataan – taustalla yhteinen päätös prinssi Philipin kanssa

Kuningatar Elisabet ja prinssi Philip tekivät lehtitietojen mukaan päätöksen arkuistaan jo reilu 30 vuotta sitten. Viimeisen leposijansa he saavat vieri vieren.

Kuninkaallisten hautajaisiin liittyy monia tavanomaisuudesta poikkeavia seikkoja – niin myös torstaina kuolleen kuningatar Elisabetin kohdalla.

Kuningatar tullaan hautamaan mitä todennäköisimmin kuninkaallisen protokollan mukaan erikoisvalmisteisessa arkussa.

Elisabet saa viimeisen leposijansa lyijyllä vuoratusta arkusta. Daily Mailin mukaan arkku on valmistettu Elisabetille jo noin 30 vuotta sitten, jolloin kuningatar teki yhdessä puolisonsa prinssi Philipin kanssa päätöksen tulla haudatuiksi samanlaisiin arkkuihin. Prinssi Philip haudattiin tammesta tehdyssä lyijyarkussa. Hautajaisia vietettiin 17. huhtikuuta 2021.

Kuningattaren tarkkaa hautajaispäivää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen.

Tämä kuva jäi historiaan: kuningatar Elisabet katsoo murheellisena puolisonsa prinssi Philipin arkkua. Kuningatar istui koronarajoitusten vuoksi erillään muista hautajaisseremonian ajan.

Useat kuninkaalliset on haudattu lyijyarkussa. Syy lyijyn käyttöön on yksinkertainen: se pitää tehokkaasti kosteuden poissa arkusta ja auttaa ruumista säilymään vahingoittumattomana pidempään. Asiaa auttaa myös se, että lyijyarkut voidaan sinetöidä ilmatiiviisti.

Prinssi Philipin arkussa lyijy oli välttämätön elementti, sillä Philip ei ole suinkaan vielä viimeisessä leposijassaan. Philip haudattiin viime vuonna Pyhän Yrjön kappelin alla sijaitsevaan kuninkaalliseen hautakammioon, mutta paikka oli väliaikainen, sillä prinssin arkku odotti siellä kuningattaren kuolemaa.

Prinssin arkun toivottiin olevan edelleen mahdollisimman hyvässä kunnossa kuningattaren poismenon aikaan.

Elisabet ja Philip saavat viimeisen leposijansa toistensa vierellä.

Nyt, Elisabetin kuoltua, aviopari saa viimeisen leposijansa samasta paikasta. Independentin mukaan kuningatar ja prinssi Philip haudataan Pyhän Yrjön kappeliin Windsoriin.

Lyijyä käytettiin myös vuonna 1997 kuolleen prinsessa Dianan arkkuun. Lyijy teki arkusta lopulta peräti 250 kiloa painavan.

Kuningattaren ja prinssin arkuista piti Daily Mailin mukaan huolta pohjois-Lontoossa sijaitsevan Leverton & Sons -hautausurakoitsija.

Heidän mukaansa on mahdotonta sanoa tarkalleen, kuinka vanha Philipin arkku on, sillä he perivät kuningattaren ja prinssin arkut toiselta hautausurakoitsijalta vuonna 1991.

Kuningatar ja prinssi olivat naimisissa vuodesta 1947 saakka.

Hautausurakoitsijan mukaan Philipin arkun materiaali on kuitenkin poikkeuksellinen, koska yleensä tammiarkkujen materiaali on peräisin amerikkalaisista, ei englantilaisista puista.

– Arkkuja ei todellakaan ole tehty yhdessä päivässä tai muuttamassa tunnissa. Ajatuksena on koko ajan ollut, että on tärkeää, että arkut ovat saatavilla tarvittaessa, hautausurakoitsija kertoi arkuista viime vuonna.

