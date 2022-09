Main ContentPlaceholder

Kuninkaalliset

Näin maailman lehdissä muisteltiin kuningatar Elisabetia

Monen perinteikkään sanomalehden kannessa oli kuningattaren kuva. Muun muassa The Guardian, The Times ja The Scotsman julkaisivat saman nuoruudenkuvan juuri kruunatusta kuningattaresta.

Maailman sanomalehtien etusivuilla kunnioitettiin kuningatar Elisabet III:n muistoa.

Britanniaa 70 vuotta hallinneen kuningatar Elisabet II:n kuolema on ollut lukuisten perjantain sanomalehtien pääuutinen maailmalla. Erityisesti brittilehdet ovat kunnioittaneet pitkäikäisen monarkin muistoa mustavalkoisella kannella, johon on painettu suuri kuva kuningattaresta. 96-vuotiaana kuollut kuningatar Elisabet oli koko maailman tuntema ikoni. Mies lukee lehteä Lagosissa Nigeriassa. Ugandalaismies luki perjantain lehteä Kampalassa. The Timesin etusivulla komeili kuva nuoresta hallitsijasta. Kuningattaren kuolema noteerattiin laajasti brittiläisten sanomalehtien etusivuilla perjantaina päivä monarkin kuoleman jälkeen. Edinburghissa Skotlannissa lehtikioskilla näytti tältä. Daily Mailin etusivulla kerrottiin, että kuningattaren kuolema särki brittien sydämet.