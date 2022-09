Prinssi Williamin asema muuttui peruuttamattomasti kuningattaren kuoltua – tällainen on julkisuudessa hillitty kruunun­prinssi, jolla on myös salattu puoli

Prinssi William ei varsinaisesti odota kuninkaaksi pääsyä, mutta nyt se on askeleen lähempänä. Millainen on nyt yhä enemmän vastuuta saava prinssi? Ainakin hän syö pizzaa sohvalla ja hiiltyy helposti.

Cambridgen herttuan, prinssi Williamin rooli muuttui torstai-iltapäivänä peruuttamattomasti, kun hänen isoäitinsä kuningatar Elisabet kuoli. Williamin isä prinssi Charles nousi välittömästi Britannian hallitsijaksi, ja samalla hänestä itsestään tuli ensimmäinen kruununperimys­järjestyksessä. William on nyt Britannian kruununprinssi ja se tarkoittaa monenlaisia muutoksia hänen elämäänsä.

40-vuotiaan Williamin tittelit menivät uusiksi isoäidin kuolemaa seuraavana päivänä, kun kuningas Charles nimitti heti perjantaina ensimmäisessä puheessaan poikansa Walesin prinssiksi. Titteli ei periytynyt Williamille automaattisesti, vaan se oli hänen isänsä päätös.

Walesin prinssin tittelin lisäksi William on nyt myös myös Cornwallin herttua, Chesterin jaarli ja Rothesayn herttua. The Mirrorin mukaan hän ei kuitenkaan menetä Cambridgen herttuan titteliä.

Siinä missä Williamin omat tittelit ja arvonimet menivät uusiksi, vaikutti kuningattaren kuolema myös hänen perheeseensä.

Williamin puolisosta herttuatar Catherinesta tuli perjantaina Walesin prinsessa.

Hänestä tulee aikanaan Williamin rinnalla Britannian kuningatar ja hän sai puolisonsa titteleitä vastaavat naispuoliset arvonimet. Nykyään hän on siis sekä Walesin prinsessa että Cambridgen, Cornwallin ja Rothesayn herttuatar ja Chesterin kreivitär.

Myös parin lapset saivat uusia titteleitä. Vasta 9-vuotias prinssi George on nyt kruununperimysjärjestyksessä toisena ja hänen tittelinsä on Cornwallin ja Cambridgen prinssi. Vastaavat tittelit saivat myös Georgen pikkusisarukset Charlotte, 7, ja Louis, 4.

Williamista on kasvatettu lapsesta asti kuningasta aivan kuten hänen isästäänkin. Nyt kuningattaren kuoltua valtaan nousua on askelta lähempänä.

Erilaisten tittelien lisäksi William perii myös omaisuutta. The Mirrorin mukaan kuningattaren kuoltua hänen omistukseensa siirtyy Duchy of Cornwall -kiinteistö, joka käsittää yli 54 000 hehtaaria maata eri puolilla Britanniaa.

Brittilehden mukaan kiinteistö tuotti vuonna 2019 yli 25 miljoonaa euroa, joten kyse ei ole aivan pienestä perinnöstä. Charles on rahoittanut tuotoilla edusmenojaan, mutta myös hyväntekeväisyysprojektejaan ja yksityisiä kulujaan.

William kertoi vuonna 2019 ilmestyneessä dokumentissa, että kiinteistön periminen aikanaan oli hänelle suuri asia. Hän halusi hoitaa sitä hyvin, kunnes hän ehkä jonakin päivänä siirtäisi sen edelleen omille lapsilleen.

Williamin suunnitelmat kielivät siitä, että hän valmistautui jo hyvissä ajoin nousemaan kruununprinssiksi ja ottamaan harteilleen aseman mukanaan tuomat uudet roolit ja tehtävät. Hän avasi tänä keväänä isänsä rinnalla Britannian parlamenttikauden ensimmäistä kertaa ja on ollut viime vuosina näkyvästi esillä hovin tärkeimmissä tapahtumissa.

Lapsena ja nuorena ajatus kuninkuudesta ei kiehtonut Williamia. Kuvassa isä ja poika vuonna 1985.

William on viime vuosina ottanut näkyvämmän roolin isänsä rinnalla edustustilaisuuksissa. Jatkossa tuo rooli luultavasti korostuu kruununprinssin asemassa.

Nuorempana William vastusteli ajatusta siitä, että hänestä tulee jonain päivänä maansa kuningas. Vaikka prinssi on kasvanut hiljalleen roolinsa, kertoi hän BBC:n haastattelussa aiemmin, ”ettei todellakaan valvo öisin toivoen ja odottaen kuninkaaksi pääsyä”.

Williamin arvellaan olevan aikanaan kuninkaana samaistuttavampi kuin aiemmat hallitsijat. Sisäpiirin mukaan sekä William että Charles haluavat luoda eräänlaisen ”riisutun version monarkiasta”.

– William ja Charles näkevät asian niin, että vähemmän ihmisiä on vähemmän draamaa, lähde sanoi US Weeklylle helmikuussa.

Lehden mukaan etenkin Williamin uskotaan olevan ”kansan kuningas”, joka pyrkii riisumaan ympäriltään turhat avustajat ja henkilökunnan ja olemaan helposti lähestyttävä, mutta silti kunnioitettu johtaja.

William on päättänyt olla samaistuttavamapi ja helposti lähestyttävä kuningas sitten, kun on hänen aikansa johtaa Britanniaa.

Tähän asti William on näyttäytynyt julkisuudessa tunnollisena ja hillittynä prinssinä, joka hoitaa hommat sovitusti. Hän ei ole joutunut suurempien kohujen silmään, ja sekä hänen avioliittonsa että perheensä vaikuttavat liki täydelliseltä.

Hieman rennompaa puolta Williamista on nähty, kun hän ja herttuatar Catherine ovat antautuneet haastatteluissa piikittelemään leikkimielisesti toisiaan.

Vitsejä on heitetty muun muassa Williamin harvenevista hiuksista. Kun lampaan keritsemistä seuranneelle parille ojennettiin tuppo alpakan villaa Sydneyssä vuonna 2014, Catherine ehdotti että aviomies voisi asetella sen päälaelleen.

– Tarvitset sitä enemmän kuin minä, hän osoitti Williamin kaljuuntuvaa päätä ja nauroi makeasti.

Suljettujen ovien takana elää kuitenkin myös toisenlainen William, jota kansa ei näe. Sisäpiiriläiset ovat supisseet, että William on itse asiassa hyvin äkkipikainen luonne, joka saattaa hiiltyä helposti.

Toimittaja Robert Jobson kuvasi Williamia huhtikuisessa artikkelissaan ”melkoiseksi huutajaksi”, jonka mielialoja hovin työntekijät joutuvat kuulostelemaan. Kuninkaallislähteiden mukaan prinssillä on taipumus polttaa päreensä turhautuessaan ja perheeseen liittyvissä ongelmissa.

Hovin työntekijät juoruavat, että myös Catherine ja William ottavan välillä tulisesti yhteen.

– Voidaan sanoa, että herttua ja herttuatar antavat kyllä molemmat tulla, jos erimielisyydet menevät siihen pisteeseen. Mutta he tuntevat toisensa niin hyvin, että se on yleensä nopeasti ohi. Ja kaiken kaikkiaan Catherinella on erittäin suuri rauhoittava vaikutus häneen, Jobson kertoo.

Perhe on Williamille kaikki kaikessa. Hän pyrkii tarjoamaan lapsilleen mahdollisimman normaalin lapsuuden.

Julkisuuteen on tihkunut tietoja myös siitä, että William on itse asiassa hyvin tavallinen nelikymppinen perheenisä, joka tykkää pukeutua mukaviin kotivaatteisiin, katsella televisiosta Game of Thronesia ja tilata intialaista ruokaa. Hän syö sohvalla myös pizzaa ja on perso suklaalle.

Tavallista on myös Williamin lasten elämä – tai ainakin niin tavallista kuin se keskellä maailman seuratuinta hovia voi olla. Perhe muutti tänä kesänä Lontoosta Windsoriin toiveikkaina siitä, että siellä lapset voisivat kasvaa vapaammin ja nauttia enemmän lapsuudestaan.

Keskiviikkona George, Charlotte ja Louis aloittivat uudessa koulussaan Windsorissa, ja Catherine jäi huolehtimaan heistä Williamin matkatessa torstaina isoäitinsä kuolinvuoteelle.

– Haluan kasvattaa lapseni niin, että heistä tulee hyviä ihmisiä. Jollen voi antaa aikaa lapsilleni. Silloin joudun murehtimaan heidän tulevaisuudestaan, William kertoi BBC:lle aiemmin.

Isyydestä ja perheestä on tullut Williamille äärimmäisen tärkeitä asioita ehkä siksi, että hän on kantanut koko aikuisikänsä harteillaan äitinsä kuoleman taakkaa. William oli vain 15-vuotias, kun prinsessa Dianan kuoli auto-onnettomuudessa.

Äidin menettäminen oli prinssille valtava trauma, joka teki hänestä herkän kaikelle vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvälle. Prinssi on panostanut mielenterveystyöhön ja tehnyt hyväntekeväisyyttä aiheen parissa. Hän on myös pyrkinyt tarjoamaan omille lapsilleen mahdollisimman normaalit olosuhteet kasvaa ja kukoistaa niin kauan, kun se heidän tulevien rooliensa puitteissa on mahdollista.

– Tulee aika ja paikka, kun Georgelle pitää selittää hänen tehtävänsä maailmassa, mutta juuri nyt tärkeää on luoda turvallinen, vakaa ympäristö hänelle ja osoittaa mahdollisimman paljon rakkautta, William selitti BBC:llä.