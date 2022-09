Näin tapahtumat etenevät seuraavan 10 päivän aikana – kuningattaren arkku saapuu Lontooseen monen mutkan kautta

Vaikka kuningasperhe viettää suruaikaa, uusi hallitsija joutuu matkustamaan ympäri maata seuraavien päivien aikana. Kuningatar Elisabetin arkku saapuu Lontooseen alkuviikosta.

Kuningatar Elisabetin hautajaispäivää ei ollut perjantaiaamuun mennessä vahvistettu, mutta sen oletetaan olevan 19. syyskuuta. Hautajaispäivä on myös kansallinen vapaapäivä.

Kuningattaren kuolema tarkoittaa, että seuraavien 10 päivän aikana sekä hallinto että kuningasperhe joutuvat tekemään paljon poikkeuksellisia järjestelyjä. Kuningas Charles pitää ensimmäisen audienssin tuoreen pääministeri Liz Trussin kanssa jo perjantaina, käy läpi hautajaisjärjestelyitä ja pitää ensimmäisen televisioidun puheensa kansalle kuninkaana.

Virallisesti Charles julistetaan kuninkaaksi lauantaina. Accession council, joka suoraan suomennettuna on ”valtaistuimelle nousun neuvosto” tapaa lauantaiaamuna. Tapaaminen alkaa ilman Charlesia, joka liittyy kokoukseen, kun hänet on vahvistettu kuninkaaksi. Paikalla on muun muassa hallitsijan neuvonantajista koostuvan toimielimen Privy councilin jäseniä sekä kansanyhteisöön kuuluvien maiden edustajia. Tilaisuuteen osallistuu noin 150–200 ihmistä. Tapaaminen televisioidaan ensimmäistä kertaa maan historiassa.

Kuninkaan ensimmäinen tehtävä on julistaa hallitsijan kuolema. Sitten hän vannoo valan, joka juontaa juurensa vuoden 1707 sopimukseen, joka yhdisti Englannin ja Skotlannin parlamentit. Valan on vannonut jokainen hallitsija vuodesta 1714 lähtien. Valan jälkeen klo 11 aamulla trumpetinsoittajat juhlistavat fanfaareilla julistusta, joka luetaan Friary Courtin parvekkeella. Tämän jälkeen Hyde Parkista ammutaan 41 kunnialaukausta.

Julistus tehdään myöhemmin vielä Lontoon keskustassa, jolloin ammutaan 62 kunnialaukausta. Kuninkaallisten rakennusten liput saa tässä vaiheessa nostaa puolitangosta.

Uuden kuninkaan päivä on julistuksen jälkeen täynnä kokouksia. Hän tapaa suurlähettiläitä, pääministerin, Canterburyn arkkipiispan ja Westminsterin kirkkoherran.

Useissa eri paikoissa avataan kirjoja suruvalitteluita varten, muun muassa St James Palacessa, kuningattaren galleriassa Buckinghamin palatsin vieressä ja Sandringhamissa. Tuhansien odotetaan jättävän muistosanat kansan rakastamalle kuningattarelle.

Buckinghamin palatsin edusta on täyttynyt kansalaisten tuomista kukista ja muistosanoista.

Lauantaina myös tehdään viimeiset suunnitelmat Buckinghamin palatsin, Westminsterin ja kirkon välisiin siirtymiin. Arkunkantajat harjoittelevat rooliaan, mutta itse arkku on vielä Balmoralin linnassa.

Joidenkin arvioiden mukaan lauantaina, joidenkin mukaan sunnuntaina kuningattaren arkku toimitetaan Balmoralista Edinburgiin Holyroodhouseen, jossa se sijoitetaan valtaistuinsaliin. Kun arkku lähtee Balmoralista, sen edellä kulkee kuningattaren virallinen säkkipillinsoittaja.

Maanantaina arkku siirrettäneen St Gilesin Katedraaliin, jossa pidetään muistotilaisuus kuninkaallisen perheen jäsenille. Myös kansalaiset pääsevät mahdollisesti kulkemaan arkun ohi.

Kuningattaren arkku siirretään viikonloppuna Balmoralista Holyroodhouseen Edinburgiin.

Seuraavina päivinä kuningas Charles matkustaa kaikkiin Yhdistyneen kuningaskunnan maihin, mitä kutsutaan Operaatio Spring Tide -nimellä. Ensimmäiseksi hänen oletetaan matkustavan Skotlannin Edinburgiin, jossa hänelle luovutetaan kaupungin avaimet. Sen jälkeen hän osallistuu muistotilaisuuteen St Gilesin Katedraalissa, jonne arkku on saapunut. Hänen odotetaan tapaavan myös Skotlannin pääministeri ja Skotlannin parlamentti. Skotlannista matka jatkuu Pohjois-Irlantiin.

Kuninkaallinen perhe osallistuu muistotilaisuuteen St Gilesin Katedraalissa Edinburgissa.

Tiistaina kuningattaren arkku saapuu Lontooseen, jossa sen sijoituspaikan uskotaan olevan valtaistuinsali. Joidenkin tietojen mukaan arkku tulisi lentäen, joidenkin mukaan junalla. NBC Newsin mukaan arkkua ovat vastassa St Pancrasin asemalla pääministeri ja muita arvovaltaisia henkilöitä.

Keskiviikkona arkku siirretään Westminsterin palatsiin. Sen kuljettaa paikalle kuninkaallinen hevostykistö Big Benin kellojen soidessa. Kuningasperheen odotetaan kulkevan arkun reittiä sen perässä.

Arkun päälle lasketaan kruunu, jota Elisabet käytti kruunajaistensa jälkeen. Arkku on Westminsterissä viisi päivää, jonka aikana kansalaiset saavat jättää hyvästit kuningattarelleen.

Kuninkaan odotetaan matkustavan loppuviikosta Walesin Cardiffiin, jossa hän osallistuu muun muassa muistotilaisuuteen. Ennen hautajaispäivää kuningas tapaa Lontoossa ministereitä sekä poliisivoimien ja puolustusvoimien korkea-arvoisia virkamiehiä.

Jos arvio maanantaina 19. päivänä pidetyistä hautajaisista pitää paikkansa, Westminster ei ole avoinna yleisölle enää maanantaiaamuna.

Uutista korjattu kello 15.36. Korjattu termi kuningataräiti kuningattareksi.