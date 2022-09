Prinssi Harry ei ehtinyt kuningattaren luo ennen tämän kuolemaa.

Britannian kuningatar Elisabetin läheiset riensivät kuningattaren luo Balmoralin linnaan Skotlantiin, kun tieto 96-vuotiaan monarkin terveydentilan huonontumisesta kiiri heille. Kuningatar Elisabet II menehtyi 8. syyskuuta iltapäivällä Britannian aikaa.

Brittilehdistön mukaan vain kuningas Charles ja prinsessa Anne ehtivät äitinsä kuolinvuoteelle ennen tämän kuolemaa. Paikalle kiiruhtivat myös prinssi William, sekä kuningattaren nuoremmat lapset prinssi Andrew ja prinssi Edward sekä tämän vaimo, kreivitär Sophie, mutta lehtiväitteiden mukaan he eivät olisi ehtineet paikalle ajoissa.

Prinssi Harry saapui viimeisenä kuningattaren luo Balmoralin linnaan.

Prinssi Harryn kone laskeutui Skotlantiin 15 minuuttia kuningattaren kuoleman virallisen tiedotteen jälkeen. Hän ehti isoäitinsä luo vasta puolitoista tuntia kuningattaren kuolinilmoituksen jälkeen. Herttuatar Meghan jäi Lontooseen.

Prinssi Harry ei mitä ilmeisemmin viihtynyt Skotlannissa perheensä kanssa kauaa, sillä hän poistui Expressin ja Daily Mailin mukaan Balmoralista vain noin 12 tunnin kuluttua saapumisestaan. Prinssi Harry saapui paikalle viimeisenä ja lähti lehtitietojen mukaan ensimmäisenä.

Poistumisensa jälkeen prinssi havaittiin Aberdeenin lentokentällä. Hän lensi brittilehtien mukaan takaisin Lontooseen.

Prinssi Harry kuvattiin lähtevän aikaisin perjantaiaamuna 9. syyskuuta Skotlannista takaisin Lontooseen.

Harryn ja muun kuninkaallisperheen hyytävistä väleistä on uutisoitu siitä saakka, kun prinssi Harry ja herttuatar Meghan päättivät irtautua hovista vuonna 2020. Herttuapari on pudotellut säännöllisin väliajoin paljastuksia liittyen brittihoviin, mikä on suututtanut kuninkaallisperhettä.

Erityisesti tuoreet Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors -kirja ja ranskalainen tv-dokumentti Red Line: William and Harry, the enemy brothers heittivät ilmoille kohauttavia paljastuksia prinssiveljesten Harryn ja Williamin väleistä.

The Sunin mukaan tv-dokumentista selviää, että erityisesti yksi puhelu veljesten välillä oli saanut prinssi Williamin kihisemään raivosta.

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan irtaantuivat hovista vuonna 2020. Kuva kesältä 2022.

Herttuatar Meghania on viime vuosien ajan syytetty hovin henkilökunnan kiusaamisesta. Dokumentissa lähteenä käytetyt, hovin sisäpiirin sähköpostiviestit vihjaavat, että kiusaamisväitteissä toden totta olisi perää.

– Olen todella huolissani siitä, että herttuatar on kiusannut ja häiriköinyt kahta henkilökohtaista avustajaansa niin, että hän on saanut heidät lopettamaan työtehtävänsä, viestissä todetaan.

Dokumentin mukaan William oli ottanut kuulemansa väitökset oitis todesta, vaikkakin tiedossa oli myös se, ettei prinssi erityisemmin pitänyt Meghanista alun alkaenkaan. William otti asian puheeksi veljensä kanssa, mutta tämä ei ollut katsonut syytöksiä lankaan hyvällä.

Hän suivaantui niin, että löi veljellensä luurin korvaan kesken puhelun, mistä William luonnollisesti suivaantui ihan yhtä lailla.

PRINSSI Harryn ja prinssi Williamin keskinäistä väleistä on käyty erityisen paljon keskustelua viime kesänä, kun Meghan ja Harry vierailivat yhdessä Britanniassa kuningatar Elisabetin valtakauden platinajuhlissa ensi kertaa hovista irtauduttuaan. Veljekset eivät kuitenkaan tiettävästi olleet vierailun aikana juurikaan keskenään tekemisissä, ja esimerkiksi juhlaan kuuluneessa kiitosjumalanpalveluksessa heidät sijoitettiin erilleen istumaan.

Syyskuussa prinssi Harry ja herttuatar Meghan ovat vierailleet Euroopassa erilaisissa hyväntekeväisyys- ja urheilutapahtumissa.