Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestää aiemmin ”Britannian tavoitelluimpana poikamiehenä” tunnettu herttua

Norfolkin herttuan titteliä pitää nykyään 66-vuotias Edward Fitzalan-Howard.

Koska Britannian aatelistolla on pitkät ja perusteelliset perinteet, ulottuu Norfolkin herttuan sukulinja jo 1400-luvulle asti. Ensimmäinen Howardin suvun herttua John Howard astui virkaansa vuonna 1483. Nykyinen herttua on järjestyksessään kahdeksastoista. Hänen nimensä on Edward Fitzalan-Howard.

Ensimmäiset Norfolkin herttua ja herttuatar nimitettiin todellisuudessa jo vuonna 1397. Ensimmäisen sadan vuoden aikana titteli liikkui usean suvun ja perheen kesken, mutta Howardin suvulle se vakiintui 1400-luvun lopulla. Sen jälkeen arvonimi on periytynyt suvun sisällä, mutta välillä luovia väyliä: herttua ei suinkaan aina ole ollut edeltäjän poika vaan useasti myös veli, veljenpoika tai pikkuserkkukin.

Herttuan periytyvän arvon ohella virkaan kuuluu arvonimi Earl Marshal. Se on arvoasteikossa kahdeksas Britannian niin sanotuista kruununministereistä. Herttuoista Norfolkin herttua on kuitenkin korkea-arvoisin. Tittelin hallitsijalle kuuluu monenlaisia Britannian kuningashuoneen ja hallinnon kannalta olennaisia seremoniallisia rooleja.

Norfolkin herttua järjestää muun muassa Britannian parlamentin avajaiset sekä kuninkaallisten perheenjäsenten kruunajaiset. Vuodesta 1672 lähtien herttuan virkaan on kuulunut myös kuninkaallisten hautajaisten järjestelyistä huolehtiminen.

Norfolkin 18. herttua Edward Fitzalan-Howard on uskontokunnaltaan roomalaiskatolilainen. Tässä kuvassa hän tervehtii Westminsterin entistä arkkipiispaa, kardinaali Cormac Murphy-O'Connoria.

Nykyinen herttua Edward Fitzalan-Howard (s. 1956) on kantanut titteliään vuodesta 2002. Hän peri arvonimen isältään Miles Fitzalan-Howardilta (1915–2002) tämän kuoltua.

Chronicle Live kertoo kuninkaallisista taustajoukoista, jotka ryhtyivät järjestelyihin kuningattaren kuoltua.

Media kertoo nykyisen herttuan olevan Britanniaa vuosina 1558–1603 hallinneen kuningatar Elisabet I:n jälkeläinen. Hän on myös roomalaiskatolisen kirkon tärkein vanhempi maallikkojäsen. Hänellä on myös paikka Britannian parlamentin ylähuoneessa. Fitzalan-Howard on opiskellut Oxfordin yliopistossa.

Fitzalan-Howard on tehnyt pitkän uran erilaisissa brittiyrityksissä muun muassa kaasu- ja puualalla sekä kansallisessa partioliikkeessä. Hänellä on vaimonsa, Norfolkin herttuattaren Georgina Fitzalan-Howardin kanssa kolme poikaa ja kaksi tytärtä.

Edustamisen lisäksi Fitzalan-Howardista löytyy epävirallisempi puoli, ja hän on viihtynyt vuosien varrella otsikoissa myös seuraelämänsä takia.

”Eddie Norfolkina” tunnettua herttuaa kerrotaan aikoinaan kuvaillun ”Britannian tavoitelluimmaksi poikamieheksi”. Kuten monet 1970-luvulla poikamieselämää eläneet, piti myös tuleva herttua vauhdista. Hänen nimittäin kerrotaan olleen innokas kilpa-ajaja sekä uskalias laskettelija.

Eddien vuonna 1987 solmittu avioliitto hänen lastensa äidin kanssa ei myöskään ole sujunut vailla ryppyjä. Parin kerrottiin eronneen vuonna 2011 mutta palanneen yhteen viisi vuotta myöhemmin. Daily Mailissa herttua väitti viime vuonna taas kerran eronneensa vaimostaan. Viimeisten tietojen mukaan vuonna avioliitto on kuitenkin edelleen voimassa.

Kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestetään Westminster Abbeyn kirkossa. Siellä siunattiin myös kuningattaren puoliso, viime vuonna edesmennyt Prinssi Philip.

Joka tapauksessa herttuan kerrotaan Chronicle Liven mukaan olevan seremoniamestarina mies paikallaan. Häntä kuvataan ”tyylikkääksi, ehdottoman tarkaksi ja huumorintajuiseksi.”

Hautajaisseremonioiden lisäksi herttua tulee myös kruunaamaan Walesin prinssi Charlesin Britannian seuraavaksi kuninkaaksi.

Seremonia voi kuitenkin odottaa kuukausien päässä, kertoo The Guardian. Esimerkiksi Elisabetin kruunajaiset järjestettiin vasta 16 kuukautta hänen kuningattareksi nousunsa jälkeen. Tämä johtuu siitä, että muodolliset seremoniat vaativat pitkällisen ja tarkan suunnittelun.